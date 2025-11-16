Fájdító személyes árat fizetett Coppola filmje bukásáért – szigetet süllyesztett a Megalopolisz
Újabb értékes vagyonától vált meg Francis Ford Coppola: az Oscar-díjas filmkészítő 9 év után feladta bérleti jogát a Belize partjainál fekvő Coral Caye nevű magánszigetre, melyet mintegy 1,8 millió dollárért adtak el. A két és fél hektáros, napelemekkel és víztartályokkal önellátó paradicsom eddig Coppola második otthona volt, most azonban egy guatemalai üzletember vette át, aki szállodakomplexummá alakítaná az ingatlant.
A Megalopolisz bukása rántotta magával a szigetet is
A Corcoran Group ingatlanügynökség képviselője, Peter McLean elmondta: a 86 éves rendező szomorúan engedte el szeretett szigetét, ahová három-hat havonta visszajárt pihenni. Coral Caye része volt a Family Coppola Hideaways butikhotelláncnak, mely a rendező saját gasztronómiai és turisztikai vállalkozásainak egyik különleges eleme volt. A szigetet Coppola két nyaralóval és egy mólóval fejlesztette, saját kézzel alakítva ki a fenntartható infrastruktúrát.
Coppola pénzügyi nehézségek miatt kényszerült arra, hogy feladja szerett szigetének a bérleti jogát. Legutóbbi filmje, a Megalopolisz, melybe saját vagyonából 120 millió dollárt fektetett, óriásit bukott a mozikban: a világbevétel mindössze 14,4 millió dollárra rúgott. A rendező a Tetragrammaton podcastben idén tavasszal őszintén bevallotta:
Nincs pénzem, mert minden megtakarításomat és hitelt a Megalopoliszba fektettem. Gyakorlatilag mind elment. Talán 15-20 év alatt megtérül, de most nincs semmim.
A film költségvetésének jelentős része már korábban abból származott, hogy Coppola két borászatát is eladta . Ő maga a The New York Timesnak adott októberi interjúban arról beszélt, hogy hamarosan hét luxusóráját is aukcióra bocsátja, „hogy a hajó a vízen maradjon”. Az eladásra kínált órák között szerepelt egy 2014-es F.P. Journe, melyet ő maga segített megtervezni, valamint több Patek Philippe, Blancpain, IWC és Breguet modell, melyek értéke néhány ezer és 240 ezer dollár között mozog.
Bukás ide vagy oda, Coppola azért pozitív
A Megalopolisz több mint négy évtizedes álomprojekt volt: egy utópisztikus dráma, mely a modern Amerika hanyatlását állítja párhuzamba a római birodalom bukásával. A film főszerepeiben Adam Driver, Aubrey Plaza és Shia LaBeouf láthatók, a kritikusok azonban megosztottan fogadták. Bár a film pénzügyileg megbukott, Coppola nem vesztette el az optimizmusát. Egy korábbi interjúban azt mondta, a mozikban mostanra újra megtelnek a termek:
A választások után az emberek elkezdték újra felfedezni a Megalopoliszt. Bostonban és Detroitban is telt házas vetítések voltak. Ugyanez történt az Apokalipszis most esetében is – először mindenki utálta, aztán sosem tűnt el a mozikból
– silány vigasz ez a luxusórák eladása után, és ekkor már a sziget kérdése is foglalkoztatta. Arról nem is beszélve, hogy sokan már a film megjelenése előtt temették a Megalopoliszt, többek között a megtévesztő marketingkampánya miatt. Coppola szerint a film idővel megtalálja közönségét, ahogy korábbi munkái is. Az Apokalipszis most például annak idején szintén adósságba döntötte a rendezőt, később viszont 150 millió dollárnál is többet hozott a konyhára.
Ő maga a Megalopolisz cannes-i premierje idején filozofikusan fogalmazott: „A pénz elpárologhat. A barátok számítanak igazán. Egy barát sosem hagy cserben.” Ha ez igaz, akkor barátai most minden bizonnyal sokat jelenthetnek Coppolának, mert a karibi szigetekről, a borászatokról és a luxusórákról lemondva most nem sok minden maradt neki.