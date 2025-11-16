Fájdító személyes árat fizetett Coppola filmje bukásáért – szigetet süllyesztett a Megalopolisz

Újabb értékes vagyonától vált meg Francis Ford Coppola: az Oscar-díjas filmkészítő 9 év után feladta bérleti jogát a Belize partjainál fekvő Coral Caye nevű magánszigetre, melyet mintegy 1,8 millió dollárért adtak el. A két és fél hektáros, napelemekkel és víztartályokkal önellátó paradicsom eddig Coppola második otthona volt, most azonban egy guatemalai üzletember vette át, aki szállodakomplexummá alakítaná az ingatlant.

Borsos árat fizetett Coppola legutóbbi filmje bukásáért – kénytelen volt feladni magánszigetét, luxusóráit, borászatait / Fotó: NurPhoto via AFP

A Megalopolisz bukása rántotta magával a szigetet is

A Corcoran Group ingatlanügynökség képviselője, Peter McLean elmondta: a 86 éves rendező szomorúan engedte el szeretett szigetét, ahová három-hat havonta visszajárt pihenni. Coral Caye része volt a Family Coppola Hideaways butikhotelláncnak, mely a rendező saját gasztronómiai és turisztikai vállalkozásainak egyik különleges eleme volt. A szigetet Coppola két nyaralóval és egy mólóval fejlesztette, saját kézzel alakítva ki a fenntartható infrastruktúrát.

Coppola pénzügyi nehézségek miatt kényszerült arra, hogy feladja szerett szigetének a bérleti jogát. Legutóbbi filmje, a Megalopolisz, melybe saját vagyonából 120 millió dollárt fektetett, óriásit bukott a mozikban: a világbevétel mindössze 14,4 millió dollárra rúgott. A rendező a Tetragrammaton podcastben idén tavasszal őszintén bevallotta:

Nincs pénzem, mert minden megtakarításomat és hitelt a Megalopoliszba fektettem. Gyakorlatilag mind elment. Talán 15-20 év alatt megtérül, de most nincs semmim.

A film költségvetésének jelentős része már korábban abból származott, hogy Coppola két borászatát is eladta . Ő maga a The New York Timesnak adott októberi interjúban arról beszélt, hogy hamarosan hét luxusóráját is aukcióra bocsátja, „hogy a hajó a vízen maradjon”. Az eladásra kínált órák között szerepelt egy 2014-es F.P. Journe, melyet ő maga segített megtervezni, valamint több Patek Philippe, Blancpain, IWC és Breguet modell, melyek értéke néhány ezer és 240 ezer dollár között mozog.

Bukás ide vagy oda, Coppola azért pozitív

A Megalopolisz több mint négy évtizedes álomprojekt volt: egy utópisztikus dráma, mely a modern Amerika hanyatlását állítja párhuzamba a római birodalom bukásával. A film főszerepeiben Adam Driver, Aubrey Plaza és Shia LaBeouf láthatók, a kritikusok azonban megosztottan fogadták. Bár a film pénzügyileg megbukott, Coppola nem vesztette el az optimizmusát. Egy korábbi interjúban azt mondta, a mozikban mostanra újra megtelnek a termek:

A választások után az emberek elkezdték újra felfedezni a Megalopoliszt. Bostonban és Detroitban is telt házas vetítések voltak. Ugyanez történt az Apokalipszis most esetében is – először mindenki utálta, aztán sosem tűnt el a mozikból

– silány vigasz ez a luxusórák eladása után, és ekkor már a sziget kérdése is foglalkoztatta. Arról nem is beszélve, hogy sokan már a film megjelenése előtt temették a Megalopoliszt, többek között a megtévesztő marketingkampánya miatt. Coppola szerint a film idővel megtalálja közönségét, ahogy korábbi munkái is. Az Apokalipszis most például annak idején szintén adósságba döntötte a rendezőt, később viszont 150 millió dollárnál is többet hozott a konyhára.