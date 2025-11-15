Csődbe ment Ukrajna, bár még mindig nem úgy – már kilátásbesorolást se kap, de EU-pénzt igen

Nincs adósságbesorolása a Fitch Ratings hitelminősítőnél Ukrajnának. Pontosabban van, de nem a skálán, amelyen az adósok pénzügyi helyzetét osztályozzák: ez a besorolás Ukrajna hosszú futamú szuverén devizaadósság-kötelezettségein a "restricted default" (RD), a részleges csőd – amit péntek éjjel erősítettek meg. Ez annyi, mintha a marha súlyát nem a mérlegen állapítanánk meg, hanem a mérleg mellé helyeznénk, azzal hogy halott.

Csődbe ment Ukrajna, de pénzzel etetik a halottat, amt aztán Kijevben ellopnak Fotó: Ritzau Scanpix via AFP

Elemzésében a Fitchs közölte: a besoroláshoz nem kapcsolódik osztályzati kilátás, mert a "CCC plusz", illetve az ettől elmaradó minősítésekre nem állapítanak meg kilátást – jelentette az MTI.

A hitelbesorolásokat a minősítő intézetek "negatív", "stabil", vagy "pozitív" kilátással szokták közölni, tájékoztatást nyújtva ezzel a következő változás valószínű irányáról, illetve orientálva az adósokat. Ez az adós nem kapott ilyen értelemben orientációt.

A jövőt illetően azért természetesen adott jelzést az indoklás: az RD minősítés mindaddig érvényben marad, amíg Ukrajna nem normalizálja viszonyrendszerét külső kereskedelmi hitelezőinek jelentős többségével.

Általában olyan hírekkel szembesülünk, amelyek szerint Kijev innen, vagy onnan kapott újabb pénzt, támogatást, hitelt (az Egyesült Államoktól Donald Trump elnöksége akatt már nem, az Euópai Uniótól azóta feépörgetetten), így kevesebb figyelem irányul arra, hogy meglévő kötelezettségeit Ukrajna nem mind teljesítette – ezzel a háttérrel folyik a nyomásgyakorlás Belgiumra és más uniós tagországokra, hogy nyújtsanak 140 milliárd eurós hitelt a háborús országnak a befagyasztott orosz vagyon fedezete mellett.

Ukrajna csődbe ment: tárgyaltak a hitelezőkkel, akik aztán nem kaptak semmit

A Fitch felidézte:

Ukrajna nem teljesítette egy 2,6 milliárd dolláros GDP-kötődésű kötvény június 2-án lejárt 665 millió dolláros részletfizetési kötelezettségét,

és a tíznapos türelmi időszak is fizetés nélkül ért véget. (A GDP-hez kötött kötvénykötelezettségek (GDP warrants) összetett szerkezetű adósságkonstrukciók, amelyek törlesztése rendszerint a hazai össztermék (GDP) meghatározott ütemű növekedése, illetve a GDP-érték ugyancsak előre meghatározott szintjének elérése esetén válik esedékessé.)

A Fitch Ratings az "RD" besorolás fenntartásának indokai közé sorolta azt is, hogy GDP-hez kötött ukrán kötvények befektetőivel folytatott átütemezési tárgyalások második fordulója is eredménytelenül végződött november elején, és a hitelminősítő szerint ez azt jelzi, hogy továbbra is jelentősek a nézeteltérések a kötvénycsere feltételeiről.