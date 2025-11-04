Harcba száll a deepfake-kel a YouTube, de van egypár probléma
Miután egyre fejlettebbek a különböző mesterséges intelligencia videógenerátorok, mint az OpenAI féle Sora 2 vagy épp a Grok Imagine, a YouTube is úgy döntött, hogy fellép a deepfake tartalmak ellen.
Senki nem örül, ha deepfake felvétel készül róla
Ez annyira nem is meglepő, hiszen az emberek szeretnék megőrizni arcképüket, és nem szerepelnének nem valós videós tartalmakban, melyek visszaélnek a technológia adta lehetőségekkel. A hasonlóságvizsgálat azonban csak a YouTube Partner Program tagjai számára érhető el, és ahhoz fényképes igazolványra is szükség van, valamint egy rövid videós szelfire is az Engadget összefoglalója szerint.
Ekkor a videómegosztó, hasonlóan a zenei jogvédelmet célzó Content ID szolgáltatáshoz,
figyelmezteti a felismert deepfake szereplőjét, hogy róla készült hamis tartalom jelent meg az oldalon. Az értesített személy ezután töröltetheti a videót az oldalról.
Azonban a szolgáltatás csak a mesterséges intelligencia segítségével módosított képet ismeri fel, és az utószinkron ellen nem véd, ahogy más felületekre feltöltött felvételek ellen sem. A YouTube döntése így inkább csak mintát adhat más szolgáltatóknak, de önmagában csak egy első lépés lehet a deepfake elleni küzdelemben.