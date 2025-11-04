Deviza
mesterséges intelligencia
Youtube
deepfake

Harcba száll a deepfake-kel a YouTube, de van egypár probléma

A videómegosztó további adatokat követel, és nem minden manipulált anyagot ismer fel. A deepfake felvételeket azonban a célpont töröltetheti az oldalról.
K. B. G.
2025.11.04., 19:21
Fotó: Northfoto

Miután egyre fejlettebbek a különböző mesterséges intelligencia videógenerátorok, mint az OpenAI féle Sora 2 vagy épp a Grok Imagine, a YouTube is úgy döntött, hogy fellép a deepfake tartalmak ellen.

A deepfake egyre nagyobb probléma / Fotó: Northfoto

Senki nem örül, ha deepfake felvétel készül róla

Ez annyira nem is meglepő, hiszen az emberek szeretnék megőrizni arcképüket, és nem szerepelnének nem valós videós tartalmakban, melyek visszaélnek a technológia adta lehetőségekkel. A hasonlóságvizsgálat azonban csak a YouTube Partner Program tagjai számára érhető el, és ahhoz fényképes igazolványra is szükség van, valamint egy rövid videós szelfire is az Engadget összefoglalója szerint. 

Ekkor a videómegosztó, hasonlóan a zenei jogvédelmet célzó Content ID szolgáltatáshoz, 

figyelmezteti a felismert deepfake szereplőjét, hogy róla készült hamis tartalom jelent meg az oldalon. Az értesített személy ezután töröltetheti a videót az oldalról.

Azonban a szolgáltatás csak a mesterséges intelligencia segítségével módosított képet ismeri fel, és az utószinkron ellen nem véd, ahogy más felületekre feltöltött felvételek ellen sem. A YouTube döntése így inkább csak mintát adhat más szolgáltatóknak, de önmagában csak egy első lépés lehet a deepfake elleni küzdelemben.

Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
843 cikk

 

