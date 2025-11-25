Deviza
EUR/HUF382.12 -0.04% USD/HUF331.24 -0.2% GBP/HUF434.78 -0.04% CHF/HUF409 -0.37% PLN/HUF90.31 +0.05% RON/HUF75.09 -0.07% CZK/HUF15.82 +0.02% EUR/HUF382.12 -0.04% USD/HUF331.24 -0.2% GBP/HUF434.78 -0.04% CHF/HUF409 -0.37% PLN/HUF90.31 +0.05% RON/HUF75.09 -0.07% CZK/HUF15.82 +0.02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,820.88 +0.11% MTELEKOM1,756 -0.57% MOL2,962 -0.07% OTP33,100 +0.09% RICHTER9,725 +1.44% OPUS480 -2.29% ANY7,320 -1.91% AUTOWALLIS152 -1.32% WABERERS5,400 0% BUMIX10,371.43 -0.2% CETOP3,677.96 +0.4% CETOP NTR2,315.17 +0.53% BUX107,820.88 +0.11% MTELEKOM1,756 -0.57% MOL2,962 -0.07% OTP33,100 +0.09% RICHTER9,725 +1.44% OPUS480 -2.29% ANY7,320 -1.91% AUTOWALLIS152 -1.32% WABERERS5,400 0% BUMIX10,371.43 -0.2% CETOP3,677.96 +0.4% CETOP NTR2,315.17 +0.53%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Iranian Shahed Drones délszláv csodafegyver
hadiipar
drónelhárítás
Szlovénia
Horvátország
fegyverkezés
légvédelem

Mindenkinek a délszláv csodafegyver kell, nagyon durva fejlesztést dobott piacra Horvátország és Szlovénia, fillérekből intézi el a drónokat

Drónelhárító páncélos járművet fejlesztett ki Horvátország és Szlovénia. A robotrepülők elhárítására tervezett távirányítású tank gépágyúval vadássza le a légtérsértőket. Az új délszláv csodafegyver iránt óriási az érdeklődés.
Hordósi Dániel
2025.11.25., 11:27

Két szlovén hadiipari vállalat, a Valhalla Turrets és a SIDEC Arms, megállapodást kötött a különleges járművek gyártására szakosodott horvát DOK-ING-gel, melynek eredményeként megszületett az új délszláv csodafegyver, az UGV MV-8 Komodo.

Iranian Shahed Drones délszláv csodafegyver
Iráni drón: az új délszláv csodafegyver: a földről intézi el, ráadásul fillérekért az illetéktelen légi behatolókat / Fotó: Middle East Images via AFP

A távirányítású, teljesen elektromos páncélost nemrég a Celjében rendezett fegyverexpón mutatták be, és azonnal magára vonta a NATO-tagállamok figyelmét. A 25 mm-es Rheinmetall KBA automata gépágyúval felszerelt gép ugyanis akár 3 kilométeres távolságból is képes levadászni az azonosítatlan repülő tárgyakat. 

Egyedülálló az új délszláv csodafegyver

A Komodo ráadásul a maga kategóriájában egyedülállónak számít, hiszen 

ez az első szupernehéz önjáró, pilóta nélküli drónelhárító jármű. 

A gép teljes egészében integrálható a NATOO rendszerekbe, ezért a radarok segítségével pillanatok alatt, emberi segítség nélkül is képes elhárítani a veszélyt. 

A Komodót elsősorban stratégiai jelentőségű létesítmények védelmére tervezték. Az első példányok várhatóan a jövő évben állnak szolgálatba, a szlovéniai Krško atomerőmű környékén. De a szlovén hadsereg az ország több részére is tervez telepíteni majd a 17 tonnás gépből. A fegyverből a horvátok is vásárolnának. 

  • Sajtóhírek szerint Zágráb 115 millió euró értékben rendel majd a részben hazai gyártmányú eszközből. 
  • A tankok ára egyelőre nem ismert, de szakértők szerint 7 millió euró körül mozoghat egyetlen Komodo piaci értéke. 

A fegyver azonban a kezdeti magasabb ár ellenére kifizetődő, az üzemeltetése ugyanis nem kerül sokba. 

Egy drón lelövéséhez ugyanis akár egyetlen, 100 eurós töltény is elegendő. 

Ez különösen nagy előny a jelenleg alkalmazott, gyakran több tízezer eurós rakétákat alkalmazó rendszerekhez képest. A délszláv fegyver iránt nagy az érdeklődés a NATO-ban is. A gép bemutatóján 13 ország jelezte, hogy szívesen konzultálna egy esetleges megrendelésről. Az utóbbi időben ugyanis egyre több ismeretlen drón jelenik meg Európa különböző részein, melyek miatt időnként akár reptereket is le kell zárni.

Kapcsolódó



 

Ajánlott videók

Továbbiak
5 perc
Kongó

Afrikában épít szupersztrádát a magyar vállalat: folyón visz át a gigaprojekt, Budának és Pestnek hívják a két oldalt

Jelentős külső tőkeinjekcióval felgyorsul a Duna Group afrikai óriásprojektje. A beruházás egy teljesen új, észak-déli irányú közlekedési folyosót hoz létre Közép-Afrikában.
2 perc
légi közlekedés

Átszervezés a Wizz Airnél, sztárbankárt igazol a Cititől a légitársaság – megszólalt Váradi József, ez áll a háttérben

Kulcsfontosságú pozíciókban hajt végre sorcserét a légitársaság.
4 perc
drónelhárítás

Mindenkinek a délszláv csodafegyver kell, nagyon durva fejlesztést dobott piacra Horvátország és Szlovénia, fillérekből intézi el a drónokat

A robotrepülők elhárítására tervezett távirányítású tank gépágyúval vadássza le a légtérsértőket.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu