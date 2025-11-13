Deviza
Az Avatar úgy odavágott a Disney-nek, hogy azt se tudják, hol keressék a részvényárat

A Disney gyengébb bevételt hozott a vártnál, és a vállalat szerint a következő hónapokat több százmilliós filmes költségek terhelik majd. Az új Avatar és a Zootropolis folytatása már a következő év első pénzügyi negyedévét rontja, de a Disneylandek és az óceánjárók stabilan tartják magukat.
Gergely Máté
2025.11.13, 15:00

A Walt Disney a vártnál szerényebb bevétellel zárta pénzügyi évének utolsó negyedévét, és előre jelezte: a következő hónapokat több fronton is költségnövekedés terheli majd. A vállalat a negyedik negyedévben 22,5 milliárd dolláros árbevételt ért el, ami gyakorlatilag stagnálás, és elmarad a 22,8 milliárdos elemzői konszenzustól. A részvényenkénti eredmény ugyanakkor 1,11 dollár lett, meghaladva az előzetes várakozásokat.

Megbillent a Disney-birodalom: olyan drága az új Avatar film, hogy azt a részvények is megérzik – de van fény az alagút végén
Megbillent a Disney-birodalom: olyan drága az új Avatar-film, hogy azt a részvények is megérzik – de van fény az alagút végén / Fotó: Igor Golovniov

A Zootropolis és az Avatar rendesen betett a kiadásoknak

A piac mégsem reagált lelkesen: a Disney árfolyama a jelentés után több mint 5 százalékos mínuszban nyitotta a kereskedést. Ennek oka, hogy a befektetők az új pénzügyi év elején mutatkozó gyengeségeket is latolgatták. A vállalat egyszerre néz szembe költséges filmpremierekkel, visszafogottabb streamingnövekedéssel és a televíziós hirdetési piac bizonytalanságával – írja a Bloomberg.

A Disney előrejelzése szerint az első negyedévben a streamingüzletág 375 millió dollár működési eredményt hozhat, ami javulás, de alulmúlja a Wall Street várakozásait. 

Eközben a mozis költségek érdemben rontják a mérleget: a Zootropolis 2. és a december 19-én érkező Avatar: Tűz és hamu marketing- és gyártási kiadásai mintegy 400 millió dollárral csökkentik a profitot. A két film legfeljebb néhány napnyi bevételt tud majd még az adott negyedévben könyvelni, így a hatás lényegében egyszeri terhelésként jelentkezik.

Drágák a hajók és a Disneylandek, de így sem veszteségesek

A televíziós üzletág sem indul könnyű időszakkal, mivel a politikai reklámok visszaesése gyengíti a hirdetési bevételeket. A sportcsatornáknál ugyan elrajtol az ESPN új streamingszolgáltatása, de a sportjogok időzítése miatt ez a részleg sem tud érdemi eredménynövekedést felmutatni a következő hónapokban.

A vállalat parkokért és hajóutakért felelős divíziója – a Disney Experiences – szintén nagy beruházások előtt áll: 

az új hajók és a kikötői fejlesztések 150 millió dollárral növelik a költségeket az első negyedévben. 

Ugyanez az üzletág a most zárult negyedévben 13 százalékos profitnövekedést produkált, és a 2025-ös teljes év több mint felét ez a terület hozta. A jó teljesítmény különösen a Disneyland Paris és a fogyasztói terméklicencek erős bevételeinek köszönhető.

A negyedik negyedévben a Disney szórakoztatóipari részlege 691 millió dollár profitot ért el, ami több mint egyharmados visszaesés, részben a lineáris televíziós üzletág gyengébb bevételei miatt. A streaming ennél jóval jobb számokat hozott: a működési eredmény 39 százalékkal, 352 millió dollárra nőtt, a bevételek pedig 8 százalékkal bővültek.

Hiába a megingás, a befektetők mosolyognak

A befektetők ugyanakkor hosszabb távon derűsebb képet kaptak: a Disney 2026-ra két számjegyű profitnövekedést vár, különösen az év második felére fókuszálva. A vállalat 7 milliárd dolláros részvény-visszavásárlást tervez a 2026-os pénzügyi évre – dupláját a 2025-ös keretnek –, miközben az osztalékot 75 centre emelte.

A menedzsment jövője is a felszínre került: 

amikor Bob Iger mandátuma 2026 végén lejár. A cég tájékoztatása szerint a választás 2026 elején várható. A számok alapján a Disney továbbra is komoly átalakulás előtt áll: a költséges filmek, a piaci bizonytalanságok és az új digitális szolgáltatások nyomása rövid távon könnyen ingadozó eredményeket hozhat, miközben a vállalat hosszú távon mérsékelten optimista pályát vázolt fel.

