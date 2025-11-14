Trump váratlan lépésre készül: átalakulhatnak az élelmiszerárak

Az amerikai elnök jelentős vámcsökkentésekre készül, amelyek célja az élelmiszerárak mérséklése, valamint több új kereskedelmi megállapodás megkötése – köztük keretegyezmények Argentínával, Guatemalával, Salvadorral és Ecuadorral –, hogy kezelje az élelmiszerárakat.

Donald Trump váratlan lépésre készül / Fotó: Andrew Caballero-Reynolds / AFP

A Bloomberg cikke szerint Donald Trump kezdeményezése egy héttel azután született, hogy a demokraták több fontos állami és helyi választáson is győzelmet arattak, ahol a jelöltek hangsúlyosan a megfizethetőség kérdésére összpontosítottak.

A csütörtökön bejelentett, Latin-Amerikával kötött kereskedelmi megállapodások csökkentik a vámokat és akadályokat olyan mindennapi élelmiszereknél, mint a marhahús, a banán és a kávébab, ezzel igyekezve mérsékelni a hosszú ideje magas amerikai élelmiszerárakat.

Ettől függetlenül Trump és más vezető tisztviselők szélesebb körű vámmentességeket is kilátásba helyeztek, amelyek csökkenthetnék az élelmiszerekre kivetett terheket.

Trump a Fox News korábbi interjúiban ígéretet tett arra, hogy „csökkent bizonyos vámokat” a kávé esetében, míg Scott Bessent pénzügyminiszter szerint a gyümölcsimport is könnyítést kaphat.

A The New York Times csütörtöki beszámolója szerint Trump a kölcsönös vámok módosítására készül: kivételek szerepelhetnek benne, például a marhahúsra és a citrusfélékre, és túlmutathat egy korábbi végrehajtási rendeleten is, amely az amerikai kormányzatot arra utasította, hogy azonosítsa azokat az élelmiszereket, amelyeket nem termesztenek az Egyesült Államokban.

„A Trump-adminisztráció elkötelezett egy rugalmas, árnyalt és többrétegű stratégia mellett a kereskedelem és a vámok terén” – mondta Kush Desai, a Fehér Ház szóvivője egy közleményben.

Hozzátette, hogy a lehetséges változások egyrészt a végrehajtási rendeletekben meghatározott termékekből, másrészt a „nyugati félteke legfontosabb szövetségeseivel kötött” kereskedelmi megállapodásokból erednek majd.

A megállapodások közül a legjelentősebb valószínűleg az Argentínával kötött egyezmény, amely újabb segítséget jelent Washington részéről Javier Milei elnöknek, miközben igyekszik megnyitni a világ egyik legprotekcionistább gazdaságát.