Egy AI-szemüveg, ami mindent megváltoztat a csatatéren – az EagleEye új korszakot nyithat a katonai technológiában

A 21. század harctere ma már nem csak puska és löveg; a legnagyobb változás az, hogy a központi parancs és a felderítés egyre közelebb húzódik a holttérben harcoló emberhez. Az EagleEye nevű rendszer — az Anduril Industries által fejlesztett, vegyes valóságra (mixed reality) épülő headset — ezt a fordulatot testesíti meg: nem egyszerű képernyő vagy célzóeszköz, hanem egy, a katona szeme elé vetített információs parancsnokság. A kérdés nem az, hogy ez milyen látványos, hanem az, hogy a technika mennyire használható éles körülmények között, és ki lehet az első, aki ezt ténylegesen beveti.

Az EagleEye új korszakot nyithat a katonai technológiában / Fotó: X / Anduril Industries

Az Anduril EagleEye headsetje nem csak egy verzióban létezik: létezik könnyű, szemüvegszerű változata és teljes arcot fedő, ballisztikus védelmet adó sisak is. A kijelzés átlátszó, hullámvezető technológiára épül: a viselő a valós környezetet látja, de fölé rajzolódik az adatréteg: jelölések, navigációs útvonalak, társak észlelt helyzete, illetve a szenzorok által kiszűrt értesítések. A hatás inkább információs réteg, mintsem tolakodó kiterjesztés: a cél a figyelem segítése, nem a elnyomása.

Mindez azonban csak a fizikai rész. A rendszer valódi értéke a szoftverben és a hálózatban rejlik. Az EagleEye a háttérben egy komplex platformmal működik együtt: több forrásból gyűjt adatot – földi kamerák, drónok, radarok, rádiófrekvenciás érzékelők –, és ezeket egyesíti. A beépített mesterséges intelligencia

az adathalmazból kiszűri a releváns mintákat: mozgó célpontokat, anomáliákat, lehetséges fenyegetéseket.

Nem automatizálja a döntést, hanem javaslatokat ad, kiemeli a figyelemre érdemes elemeket, és vizuális módon segíti a gyors döntéshozatalt. A katona így nem száraz számokat kap, hanem egyszerű, alkalmazható információt: „Tárgy mozgását észlelték a terep X pontján”, „baráti egység 200 méteren belül” vagy „drón visszahívása indokolt”.

A harmadik és egyben legkritikusabb eleme a rendszernek a kommunikáció. Az EagleEye célja, hogy a viselő egyben egy parancsnoki hálózat része is legyen. A sisak valós időben közvetíti a viselő helyzetét, fogad parancsokat, és képes irányítani pilóta nélküli eszközöket: elindítani, visszahívni, célra küldeni egy drónt. Ez mind rádiós és katonai adatkapcsolatokon keresztül történik, titkosított csatornákon.