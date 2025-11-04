Ezt nem akarta hallani a világ: óriási energetikai megállapodást kötött Oroszország és Kína olajról, gázról, szénről és áramról – közösen építenek atomerőműveket
„Megállapodtunk abban, hogy folytatjuk a Tianwani Atomerőmű és a Xudapui Atomerőmű építési projektjeinek megvalósítását, biztosítjuk az építési munkálatok időben történő befejezését és a létesítmények üzembe helyezését” – áll a két ország vezetőjének találkozója után kiadott dokumentumban.
Az interfax szerint Ennek alapján Oroszország és Kína elmélyíti az együttműködést a nukleáris energia békés célú felhasználása terén, következetesen előmozdítja az együttműködést a termonukleáris fúzió, a gyorsneutronos reaktorok és a zárt nukleáris üzemanyagciklus területén, valamint együttműködést fejleszt a nukleáris üzemanyagciklus kezdeti szakaszára vonatkozó „csomag”-megállapodások, valamint azt is rögzítik, hogy mindkét fél jól jár a közös munkával.
A közlemény hangsúlyozza, hogy
a felek nagyra értékelik az orosz-kínai energetikai együttműködés eredményeit,
és megerősítik szándékukat, hogy továbbra is kiaknázzák az abban rejlő lehetőségeket, bővítsék az átfogó energetikai partnerséget, és megerősítsék a kétoldalú energetikai együttműködés átfogó, ágazati és többszintű struktúráját. Az országok közösen kívánják fenntartani a nemzeti, regionális és globális energiabiztonságot, előmozdítani a megfizethető, megbízható, fenntartható és modern energiaforrásokhoz való egyetemes hozzáférést, valamint előmozdítani a méltányos és kiegyensúlyozott globális energetikai átállást.
Moszkva és Peking abban is megállapodtak, hogy támogatják a két ország vállalatai közötti mélyebb együttműködést az olaj-, gáz-, szén- és villamosenergia-ágazatokban, előmozdítják az energiainfrastruktúra szorosabb összekapcsolását, és közösen biztosítják a határokon átnyúló energiaútvonalak biztonságos és stabil működését. Továbbá
Oroszország és Kína együttműködést alakít ki olyan fejlett technológiai területeken, mint a megújuló energia, a hidrogénenergia, az energiatárolás, valamint a szén-dioxid-leválasztási, -hasznosítási és -tároló rendszerek.
Kijelentették a globális energiapiacok stabilitásának megerősítésének és az energiatermelő és -fogyasztó országok közötti párbeszéd bővítésének szükségességét is. A dokumentum megjegyzi, hogy ezek az országok a nyílt, versenyképes, megkülönböztetésmentes és szabad energiapiacokért fognak kiállni.
Hszi Csin-ping luxussal várta az orosz miniszterelnököt
Mihail Misusztyin orosz miniszterelnök és Li Csiang kínai miniszterelnök a két ország 30. rendszeres találkozóját luxuskörülmények között rendezte meg. Kína Oroszország legközelebbi szövetségesévé és létfontosságú támaszává vált, kapcsolatuk erősödésével pedig egyre távolabb csúszik a békekötés reménye Ukrajnában.A hivatalos találkozó kezdete előtt a két ország kormányfője informális keretek között is beszélgetett. A találkozóra az UNESCO világörökségi listáján szereplő Sihu-tó partján található egyik villában került sor.
A rezidenciát a 19. és 20. század fordulóján épült magánvillából alakították át, amely a Csing-dinasztia császári tisztviselőjének, Liu Hszüeszün tulajdona volt,
aki a Csiennan-hagyományok szellemében kertet alakított ki. A birtok építészetéről, ritka kövekből álló gyűjteményéről és különleges tájrendezéséről híres a mai napig. Ezen előnyei miatt a XX. század közepén állami rezidenciának választották.
A hegyek és a tó között elhelyezkedő terület 360 ezer négyzetméter, a tó partvonala 2 kilométer hosszú. A rezidenciában fontos történelmi események zajlottak. Úgy tartják, hogy Mao Ce-tung utasítására itt dolgozták ki az első Kínai Népköztársaság alkotmányának tervezetét 1954-ben. Az orosz kormány színe-javát felvonultató delegáció tagjai között érdekes elem a Roszatom, amely jelenleg párhuzamosan Üzbegisztánban és Magyarországon is vezet különböző fázisban tartó atomprojekteket.