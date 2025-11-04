Ezt nem akarta hallani a világ: óriási energetikai megállapodást kötött Oroszország és Kína olajról, gázról, szénről és áramról – közösen építenek atomerőműveket

„Megállapodtunk abban, hogy folytatjuk a Tianwani Atomerőmű és a Xudapui Atomerőmű építési projektjeinek megvalósítását, biztosítjuk az építési munkálatok időben történő befejezését és a létesítmények üzembe helyezését” – áll a két ország vezetőjének találkozója után kiadott dokumentumban.

Oroszország és Kína folytatja z energetikai együttműködést / Fotó: Xinhua via AFP

Az interfax szerint Ennek alapján Oroszország és Kína elmélyíti az együttműködést a nukleáris energia békés célú felhasználása terén, következetesen előmozdítja az együttműködést a termonukleáris fúzió, a gyorsneutronos reaktorok és a zárt nukleáris üzemanyagciklus területén, valamint együttműködést fejleszt a nukleáris üzemanyagciklus kezdeti szakaszára vonatkozó „csomag”-megállapodások, valamint azt is rögzítik, hogy mindkét fél jól jár a közös munkával.

A közlemény hangsúlyozza, hogy

a felek nagyra értékelik az orosz-kínai energetikai együttműködés eredményeit,

és megerősítik szándékukat, hogy továbbra is kiaknázzák az abban rejlő lehetőségeket, bővítsék az átfogó energetikai partnerséget, és megerősítsék a kétoldalú energetikai együttműködés átfogó, ágazati és többszintű struktúráját. Az országok közösen kívánják fenntartani a nemzeti, regionális és globális energiabiztonságot, előmozdítani a megfizethető, megbízható, fenntartható és modern energiaforrásokhoz való egyetemes hozzáférést, valamint előmozdítani a méltányos és kiegyensúlyozott globális energetikai átállást.

Moszkva és Peking abban is megállapodtak, hogy támogatják a két ország vállalatai közötti mélyebb együttműködést az olaj-, gáz-, szén- és villamosenergia-ágazatokban, előmozdítják az energiainfrastruktúra szorosabb összekapcsolását, és közösen biztosítják a határokon átnyúló energiaútvonalak biztonságos és stabil működését. Továbbá

Oroszország és Kína együttműködést alakít ki olyan fejlett technológiai területeken, mint a megújuló energia, a hidrogénenergia, az energiatárolás, valamint a szén-dioxid-leválasztási, -hasznosítási és -tároló rendszerek.

Kijelentették a globális energiapiacok stabilitásának megerősítésének és az energiatermelő és -fogyasztó országok közötti párbeszéd bővítésének szükségességét is. A dokumentum megjegyzi, hogy ezek az országok a nyílt, versenyképes, megkülönböztetésmentes és szabad energiapiacokért fognak kiállni.