Új adóval csökkentené a költségvetési hiányt a brit kormány, fizetni kell majd minden megtett mérföld után
Az Egyesült Királyságban az elektromos és plug-in hibrid járművek tulajdonosaira mérföldalapú útdíj vonatkozik majd. A rendszer 2028 áprilisától lép életbe és évi 1,4 milliárd fontot pluszbevételt jelenthet a brit költségvetésnek a hivatalos adatok szerint – tudta meg a Bloomberg.
Új adóval sújtják az elektromos autósokat a britek
A Költségvetési Felelősség Hivatala (OBR) úgy számol, hogy a teljesen elektromos autók tulajdonosai mérföldenként 3 penny útdíjat fizetnek majd, míg a plug-in hibrid járművek vezetői 1,5 pennyt.
Rachel Reeves pénzügyminiszter célja a brit államháztartás stabilizálása és a csökkenő üzemanyag-adóbevétel miatt keletkező költségvetési űr betömése. A belső égésű motoros járművek értékesítése ugyanis várhatóan tovább mérséklődik. Habár az üzemanyagadót újabb egy évre befagyasztották, a benzin- és dízelüzemű járművek vezetői így is fizetnek az autójuk használatáért.
Az intézkedés várhatóan visszaveti a keresletet, pedig az autógyártóknak nagy szükségük van az alternatív meghajtású járművek minél nagyobb arányú eladására, hogy teljesítsék az elektromosjármű-értékesítési kvótát.
A brit kormány tehát egyrészt arra ösztönzi a gyártókat, hogy igyekezzenek minél több elektromos autót eladni, másrészt pedig megnehezíti a dolgukat azzal, hogy erre nehezíti a piaci feltételeket.
A felügyeleti szerv becslése szerint az új adó miatt 440 ezerrel kevesebb elektromos autót értékesítenek majd a következő években.
Az autógyártók még úgyis súlyos bírságokra számíthatnak, ha nem teljesítik a kötelező értékesítési arány, hogy idén év elején már enyhítettek az autóipari vállalatok terhein.
„Egy ilyen rendszer bevezetése ebben a szakaszban elriaszthatja azokat a sofőröket, akik éppen fontolgatják az átállást elektromos autóra, mivel újabb költségeket rak rájuk” – mondta Delvin Lane, az InstaVolt töltőhálózat vezérigazgatója a hírügynökségnek.
Mike Hawes, a brit Autógyártók és Kereskedők Szövetségének (SMMT) vezérigazgatója úgy látja, hogy „az elektromos járművek útdíjazása helyett olyan intézkedésekre lenne szükség, amelyek ösztönzik a fogyasztói keresletet. Csak így tudjuk biztosítani azokat az adóbevételeket, munkahelyeket, beruházásokat, termelékenységet és gazdasági növekedést, amelyek mindenki érdekét szolgálják”.
Az érdekvédők adatai szerint októberben a brit újautó-eladások több mint negyede tisztán elektromos jármű volt. Ez magasabb arány, mint az Európai Unióban, ahol ugyanekkor 19 százalék volt a részesedésük. A fogyasztók számára egyre vonzóbb az elektromos autózás, ahogy az európai gyártók egyre több megfizethető modellt dobnak piacra.
Az elektromos járművekre való áttérés kiesést okoz a kormányzati bevételekben, amelyekre már így is jelentős nyomás nehezedik. Idén április óta az elektromos autók nem mentesülnek a gépjármű-jövedékiadó alól.
Korábban a korányszóvivő úgy fogalmazott, hogy "egy igazságosabb rendszert akarunk minden sofőr számára, miközben támogatjuk az elektromos járművekre való áttérést".
A mérföldenkénti útdíj mellett a brit kormány 1,3 milliárd fonttal nagyobb költségvetést rendelt a gépjárműtámogatási programhoz, és további 200 millió fontot ígért a töltőpontok fejlesztésére.