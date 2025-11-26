Új adóval csökkentené a költségvetési hiányt a brit kormány, fizetni kell majd minden megtett mérföld után

Az Egyesült Királyságban az elektromos és plug-in hibrid járművek tulajdonosaira mérföldalapú útdíj vonatkozik majd. A rendszer 2028 áprilisától lép életbe és évi 1,4 milliárd fontot pluszbevételt jelenthet a brit költségvetésnek a hivatalos adatok szerint – tudta meg a Bloomberg.

Minden megtett mérföld után adót kell majd fizetniük az elektromos autósoknak az Egyesült Királyságban / Fotó: NurPhoto via AFP

Új adóval sújtják az elektromos autósokat a britek

A Költségvetési Felelősség Hivatala (OBR) úgy számol, hogy a teljesen elektromos autók tulajdonosai mérföldenként 3 penny útdíjat fizetnek majd, míg a plug-in hibrid járművek vezetői 1,5 pennyt.

Rachel Reeves pénzügyminiszter célja a brit államháztartás stabilizálása és a csökkenő üzemanyag-adóbevétel miatt keletkező költségvetési űr betömése. A belső égésű motoros járművek értékesítése ugyanis várhatóan tovább mérséklődik. Habár az üzemanyagadót újabb egy évre befagyasztották, a benzin- és dízelüzemű járművek vezetői így is fizetnek az autójuk használatáért.

Az intézkedés várhatóan visszaveti a keresletet, pedig az autógyártóknak nagy szükségük van az alternatív meghajtású járművek minél nagyobb arányú eladására, hogy teljesítsék az elektromosjármű-értékesítési kvótát.

A brit kormány tehát egyrészt arra ösztönzi a gyártókat, hogy igyekezzenek minél több elektromos autót eladni, másrészt pedig megnehezíti a dolgukat azzal, hogy erre nehezíti a piaci feltételeket.

A felügyeleti szerv becslése szerint az új adó miatt 440 ezerrel kevesebb elektromos autót értékesítenek majd a következő években.

Az autógyártók még úgyis súlyos bírságokra számíthatnak, ha nem teljesítik a kötelező értékesítési arány, hogy idén év elején már enyhítettek az autóipari vállalatok terhein.

„Egy ilyen rendszer bevezetése ebben a szakaszban elriaszthatja azokat a sofőröket, akik éppen fontolgatják az átállást elektromos autóra, mivel újabb költségeket rak rájuk” – mondta Delvin Lane, az InstaVolt töltőhálózat vezérigazgatója a hírügynökségnek.

Mike Hawes, a brit Autógyártók és Kereskedők Szövetségének (SMMT) vezérigazgatója úgy látja, hogy „az elektromos járművek útdíjazása helyett olyan intézkedésekre lenne szükség, amelyek ösztönzik a fogyasztói keresletet. Csak így tudjuk biztosítani azokat az adóbevételeket, munkahelyeket, beruházásokat, termelékenységet és gazdasági növekedést, amelyek mindenki érdekét szolgálják”.