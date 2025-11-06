Deviza
elektromos autógyártás
autóvásárlás
CarVertical
felmérés
klímacélok
Európai Unió
belsőégésű motor

Megtorpant az elektromos forradalom: a vásárlók fele nem kér a villanyautóból – így akarná Brüsszel betiltani a belső égésű motorokat

A carVertical kutatása azt mutatja, hogy bár a környezetvédelmi és gazdasági érvek egyre erősebbek, a többség továbbra is a hagyományos benzin- és dízelmotorhoz ragaszkodik. Egy friss nemzetközi felmérés szerint az autóvásárlást tervezők több mint fele még nem választana elektromos autót.
VG/MTI
2025.11.06, 17:21
Frissítve: 2025.11.06, 17:34

Az elektromobilitás forradalma még mindig várat magára: a carVertical 35 országot vizsgáló, több mint 16 ezer járművásárlóra kiterjedő kutatása szerint az emberek 51,5 százaléka továbbra sem venne elektromos autót. Csupán 12,2 százalék mondta azt, hogy fontolóra venné a váltást, míg a többiek bizonytalanok a kérdésben.

Electric,Car,Connected,To,Charging,Station.,Electric,Car,Charging.,Concept elektromos autóKína, kínai EV volkswagen nissan elektormos autó
A carVertical friss nemzetközi felmérése alapján az autóvásárlást tervezők több mint fele még mindig nem választana elektromos autót / Fotó: Shutterstock

A felmérés alapján

  • az autósok 43,8 százaléka továbbra is a benzines autókat részesíti előnyben;
  • 38,9 százalék a dízelt választaná;
  • 10,4 százalék pedig a hibridekre szavazna.
  • Az elektromos autókat mindössze 5,6 százalék említette elsőként.

Matas Buzelis, a carVertical autóipari szakértője szerint az okok egyértelműek:

A magas árak, a töltőhálózat hiányosságai és a villanyautókkal kapcsolatos tévhitek mind közrejátszanak abban, hogy a vevők nem lelkesednek a technológiáért. 

Úgy vélte, egyre világosabb, hogy a belső égésű motorral felszerelt autók teljes kiváltása komoly kihívást jelent majd. Az állami intézkedések önmagukban nem elegendők. „A vevők egyszerűen nem állnak még készen a váltásra” – tette hozzá.

Az EU ugyan 2035-től megtiltja az új benzines és dízelautók értékesítését, de az adatok alapján a társadalmi felkészültség egyelőre messze van ettől a céltól. A klímasemlegesség felé vezető út tehát jóval rögösebbnek ígérkezik, mint ahogy a brüsszeli tervek feltételezik.

A kutatásban részt vevők, akik mégis elektromos jármű mellett döntenének, többnyire gazdasági megfontolásokra hivatkoztak: csaknem 47 százalékuk szerint olcsóbb az üzemeltetés és a karbantartás, hiszen a villanyautókban jóval kevesebb mozgó alkatrész található. 

A dráguló üzemanyag is egyre több sofőrt ösztönöz a váltásra.

Az alacsonyabb adóterhek is komoly vonzerőt jelentenek: a megkérdezettek 17,6 százaléka ezért választaná az elektromos meghajtást. Hollandiában például teljesen eltörölték a regisztrációs és forgalmi adót, míg Németországban és Franciaországban éves adókedvezményekkel segítik a vásárlókat. Franciaországban ráadásul jövedelemtől függően akár hétezer eurós támogatás is elérhető.

A környezetvédelmi szempontok azonban továbbra is háttérbe szorulnak: a válaszadók mindössze 14 százaléka jelölte meg elsődleges motivációként a zéró kibocsátást.

Drága és körülményes mulatság az elektromos autó

Akik viszont elutasítják az elektromos autókat, három fő indokot emeltek ki: a magas vételárat, a korlátozott hatótávot és a töltő-infrastruktúra hiányosságait. Ezek a tényezők világszerte gátolják a gyors átállást, még azokban az országokban is, ahol komoly állami támogatások érhetők el.

A carVertical szerint a következő évek döntők lesznek: ha a gyártók nem tudják csökkenteni az árakat és bővíteni a töltési lehetőségeket, az elektromos autók terjedése lelassulhat – ezzel pedig a 2035-ös uniós cél is veszélybe kerülhet.

Bemutatták az új Suzukit Magyarországon, ilyen még nem volt: mostantól kapható, de nem lesz olcsó – itt van az árlista

A modell akár 428 kilométeres hatótávot, 45 perces gyorstöltést és összkerékhajtást is kínál. Magyarországon is megkezdődött a Suzuki első teljesen elektromos modelljének, az eVitarának az értékesítése.

 

Fenntarthatóság

Fenntarthatóság
474 cikk

 

 

