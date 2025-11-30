Óriási botrány tört ki a német autógyártóknál, lebuktak a piacbefolyásoló trükközéssel - saját regisztrációval pörgetik az elektromos autók eladásait

A német autókereskedők és -gyártók szakmai szervezete, a ZDK (Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe) szerint a tisztán elektromos (BEV) gépkocsik új regisztrációs adatai jelentős mértékben tartalmaznak gyártói és kereskedői saját regisztrációkat, ami torzítja a valós piaci keresletről alkotott képet.

Elektromos autók Münchenben / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Thomas Peckruhn, a ZDK elnöke a saját regisztrációk emelkedő arányát egyértelmű figyelmeztető jelnek nevezte. Kiemelte: a piac jelenleg nem elsősorban a végfelhasználói keresletből, hanem a gyártók és a kereskedők mesterséges ösztönzőiből él.

Ha az új regisztrációk mintegy negyede saját számlára történik, az jól mutatja a magán- és a céges vásárlók tényleges viselkedését, különösen az elektromos autók esetében

– fogalmazott Peckruhn.

Emiatt az elektromos mobilitás növekedési üteme erősen eltúlzottnak tűnik. A szövetségi gépjárműnyilvántartó hivatal (KBA) adatai szerint 2025 első tíz hónapjában 102 520 új tisztán elektromos autót helyeztek forgalomba Németországban. Ez az érték meghaladja a 2024 azonos időszakában regisztrált 67 895 darabot, valamint a 2023-as 70 313-at is, amikor még érvényben volt a környezetvédelmi vásárlási támogatás.

A ZDK elemzése szerint a két év alatt tapasztalt több mint 50 százalékos növekedés döntően a gyártók saját regisztrációinak másfélszeresére emeléséből fakad.

Az elektromos autók részesedése az összes új regisztrációból 2025-ben 18,4 százalékra emelkedett, ami magasabb a 2024-es 13,3 és a 2023-as 18 százalékos értéknél is. A ZDK álláspontja szerint a gyártók és a kereskedők a saját regisztrációkkal próbálják elérni az előre kitűzött értékesítési célokat a visszafogott kereslet ellenére.

Ezek a járművek jellemzően rövid időn belül kedvezményes áron használt autóként jelennek meg a piacon, ami bár a vásárlóknak kedvező, hosszú távon lenyomja a használt elektromos autók árszintjét és rontja az egész szektor maradványértékeit. A Deutsche Automobil Treuhand (DAT) októberi adatai szerint egy három évvel korábban vásárolt elektromos autó átlagos maradványértéke az eredeti listaár 48,8 százalékára csökkent – két évvel ezelőtt ez az érték még 58,1 százalék volt.