Óriási botrány tört ki a német autógyártóknál, lebuktak a piacbefolyásoló trükközéssel - saját regisztrációval pörgetik az elektromos autók eladásait

A tisztán elektromos autók regisztrációinak közel negyede gyártói és kereskedői saját számlás lehet, ami jelentősen torzítja a piaci kereslet valódi képét. Ez a jelenség nemcsak a végfelhasználói kereslet alacsony szintjét tükrözi, hanem hosszú távon nyomást helyez az elektromos autók maradványértékére a használt autók piacán.
Hornyák Szabolcs
2025.11.30, 16:21

A német autókereskedők és -gyártók szakmai szervezete, a ZDK (Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe) szerint a tisztán elektromos (BEV) gépkocsik új regisztrációs adatai jelentős mértékben tartalmaznak gyártói és kereskedői saját regisztrációkat, ami torzítja a valós piaci keresletről alkotott képet.

Tesla logo on cars at a branch of the brand Lebuktak a német autógyártók: saját regisztrációval pörgetik az elektromos autók eladását
Elektromos autók Münchenben / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Thomas Peckruhn, a ZDK elnöke a saját regisztrációk emelkedő arányát egyértelmű figyelmeztető jelnek nevezte. Kiemelte: a piac jelenleg nem elsősorban a végfelhasználói keresletből, hanem a gyártók és a kereskedők mesterséges ösztönzőiből él. 

Ha az új regisztrációk mintegy negyede saját számlára történik, az jól mutatja a magán- és a céges vásárlók tényleges viselkedését, különösen az elektromos autók esetében

 – fogalmazott Peckruhn.

Emiatt az elektromos mobilitás növekedési üteme erősen eltúlzottnak tűnik. A szövetségi gépjárműnyilvántartó hivatal (KBA) adatai szerint 2025 első tíz hónapjában 102 520 új tisztán elektromos autót helyeztek forgalomba Németországban. Ez az érték meghaladja a 2024 azonos időszakában regisztrált 67 895 darabot, valamint a 2023-as 70 313-at is, amikor még érvényben volt a környezetvédelmi vásárlási támogatás. 

A ZDK elemzése szerint a két év alatt tapasztalt több mint 50 százalékos növekedés döntően a gyártók saját regisztrációinak másfélszeresére emeléséből fakad.

Az elektromos autók részesedése az összes új regisztrációból 2025-ben 18,4 százalékra emelkedett, ami magasabb a 2024-es 13,3 és a 2023-as 18 százalékos értéknél is. A ZDK álláspontja szerint a gyártók és a kereskedők a saját regisztrációkkal próbálják elérni az előre kitűzött értékesítési célokat a visszafogott kereslet ellenére.

Ezek a járművek jellemzően rövid időn belül kedvezményes áron használt autóként jelennek meg a piacon, ami bár a vásárlóknak kedvező, hosszú távon lenyomja a használt elektromos autók árszintjét és rontja az egész szektor maradványértékeit. A Deutsche Automobil Treuhand (DAT) októberi adatai szerint egy három évvel korábban vásárolt elektromos autó átlagos maradványértéke az eredeti listaár 48,8 százalékára csökkent – két évvel ezelőtt ez az érték még 58,1 százalék volt.

Ezzel szemben a hagyományos belsőégésű motorral szerelt modelleknél a maradványérték-csökkenés jóval mérsékeltebb: a benzinüzemű autók esetében 63 százalék, a dízeleknél 61,3 százalék az aktuális arány.

Miért óvatosak a vásárlók?

A németek óvatossága az elektromos autók iránt több okra vezethető vissza. A legjelentősebb törés 2023 decemberében következett be, amikor a szövetségi kormány megszüntette az elektromosautó-támogatást (Umweltbonus). A lépés következtében nőtt az elektromos modellek listaára, így kevésbé vonzóak a magánvásárlóknak.

A kabinet idén bejelentett egy új programot, de ez még nem lépett életbe. A töltési infrastruktúra hiánya továbbra is kulcsfontosságú akadály: bár a városi töltőpontok száma nőtt, a lakóövezetekben, például panelházaknál még mindig nehézkes a mindennapi használat, miközben a töltési költségek (különösen csúcsidőben) a benzinárakhoz képest nem mindig kedvezőbbek.

