Szó sincs arról, hogy megállt volna az elektromos autók térnyerése, ez csak az Egyesült Államokra igaz

Nem lassul az elektromos autók terjedése az Egyesült Államok határain kívül, októberig világszerte már több mint 16,5 millió villanymotorral hajtott gépkocsi fogyott idén, ami 23 százalékkal több az egy évvel korábbinál.

Csinálhat bármit Trump, Amerikán kívül nem tudja leállítani az elektromos autók térnyerését / Fotó: Northfoto

A Benchmark Mineral Intelligence friss jelentése szerint októberben 1,9 millió elektromos autót helyeztek forgalomba világszerte, ami elmarad a szeptemberitől, de éves alapon továbbra is növekedést jelez. Az év kezdete óta pedig mindegyik jelentős piacon növekedés látható, köszönhetően a megfizethetőbb és közepes méretű elektromos járművek megjelenésének.

Kínában az elektromos autók már annyira elterjedtek, hogy a szektor nem szorul további támogatásra

Kínában az elektromos autók piaca havi alapon 2 százalékkal csökkent ugyan októberben, de az 1,3 millió eladott autó így is 6 százalékkal magasabb a tavalyinál, az év első tíz hónapjában együttesen pedig 22 százalékos volt a növekedés.

Az év utolsó két hónapjában tovább folytatódhat az eladások szaporodása, ugyanis januártól már az autóvásárlási adót csak félig engedik el az elektromos autók után, míg december végéig a vásárlók még teljes mentességet élveznek. A támogatások csökkentése összhangban van a szektort már érettnek nyilvánító kínai elképzelésekkel.

Európában már beindult az átmenet

Európában éves szinten 36 százalékkal nőtt az elektromos autók eladásainak a száma októberben, miután a tisztán elektromos (BEV) és a plug-in hibrid (PHEV) járművek eladása 32 és 47 százalékkal nőtt. Ez azt is jelenti, hogy

idén már 3,4 millió villanyautót helyeztek forgalomba a kontinensen, amivel Európa Kína után az elektromos autók második legnagyobb piaca.

Az év kezdete óta eltelt időszakban a növekedés üteme 32 százalék volt. Havi alapon azonban 13 százalékos visszaesés tapasztalható, főként a szeptemberi erős brit adatok utáni csökkenés miatt.

Mindeközben az Európai Bizottság arról számolt be, hogy öt akkumulátorprojekttel kötöttek támogatási szerződést, és november 10-ig összesen 643 millió euró támogatást ítéltek meg.