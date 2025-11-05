A világ legnagyobb befektetője nemet mond Elon Musk ezermilliárd dolláros fizetési csomagjára

A norvég olajalap (Goverment Pension Fund Global) nem támogatja Elon Musk ezermilliárd dolláros fizetési csomagját a Teslánál. A javasolt fizetés főként részvényopciókból állna, amelyeket Musk akkor kapna, ha jelentős mértékben növeli a vállalat piaci értékét, valamint elindítja a robotaxi és humanoid robot projekteit.

Fotó: Anadolu via AFP

Bár a Tesla célja ezzel az, hogy megtartsa Muskot és ösztönözze a vállalat növekedését, a norvég olajalap szerint a csomag túlzónak tűnik, és aggályos, hogy Musk több vállalatot is vezet egyszerre, miközben számos jogi vitába keveredett. A Tesla igazgatótanácsa még szeptemberben javasolta először Musk új kompenzációs tervét.

Az igazgatótanács tervei szerint Musk akár a Tesla részvényeinek körülbelül 12 százalékát is megszerezheti, ami mintegy ezermilliárd dollárt érhet, ha a vállalat tíz éven belül eléri a 8,5 ezer milliárd dolláros piaci kapitalizációt. A maximális juttatást Musk akkor kaphatja meg, ha az értékeltségi cél mellett a Tesla elad 12 millió elektromos autót, 10 millió önvezető-előfizetést, legalább egymillió robotaxit üzemeltet és

a kiigazított eredményt a jelenlegi 24-szeresére, 400 milliárd dollárra tornássza fel.

Az összes cél lépcsőzetesen emelkedik, és a 12 lépéses programnál minden egyes lépcső sikeres teljesítése 35 millió Tesla-részvénnyel, vagyis a cég 1 százalékával jár. A kiigazított eredményt első körben a tavalyi 16,6 milliárd dollárról 50 milliárd dollárra kell Musknak növelnie.

A megállapodás eredményeként a milliárdos ráadásul a részvények megszerzését követően azokat 7,5 évig nem adhatja el, sőt, minden egyes részvényeladás előtt konzultálnia kell az igazgatótanáccsal. A milliárdosnak nem lesz könnyű dolga, ha el akarja érni a kitűzött célokat, hiszen a 8500 milliárd dolláros cégérték azt jelentené, hogy a Tesla többet ér, mint a világ jelenleg legértékesebb vállalata, az Nvidia.

A cégnek ráadásul a nyereségesség terén is fordulatot kell elérnie, hiszen az elmúlt időszakban csökkenő tendenciát mutat. Robyn Denholm, a Tesla igazgatótanácsának elnöke egy korábbi részvényeseknek írt levelében kiemelte, hogy Elon Musk megtartása és ösztönzése alapvető fontosságú ahhoz, hogy a Tesla elérje ezeket a célokat, és a történelem legértékesebb vállalatává váljon.﻿