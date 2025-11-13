Deviza
EUR/HUF383.88 -0.19% USD/HUF330.47 -0.4% GBP/HUF435.35 -0.04% CHF/HUF415.45 -0.08% PLN/HUF90.79 -0.04% RON/HUF75.5 -0.2% CZK/HUF15.87 +0.07% EUR/HUF383.88 -0.19% USD/HUF330.47 -0.4% GBP/HUF435.35 -0.04% CHF/HUF415.45 -0.08% PLN/HUF90.79 -0.04% RON/HUF75.5 -0.2% CZK/HUF15.87 +0.07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,320.95 +0.16% MTELEKOM1,768 -1.81% MOL3,078 -0.19% OTP32,390 +0.59% RICHTER9,880 -0.1% OPUS529 -0.19% ANY7,340 +3.27% AUTOWALLIS153.5 +0.65% WABERERS5,680 +0.35% BUMIX10,549.16 +1% CETOP3,757.6 +0.44% CETOP NTR2,365.21 +0.63% BUX108,320.95 +0.16% MTELEKOM1,768 -1.81% MOL3,078 -0.19% OTP32,390 +0.59% RICHTER9,880 -0.1% OPUS529 -0.19% ANY7,340 +3.27% AUTOWALLIS153.5 +0.65% WABERERS5,680 +0.35% BUMIX10,549.16 +1% CETOP3,757.6 +0.44% CETOP NTR2,365.21 +0.63%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Európai Bizottság
energiaital rendeltetés
Red Bull

Letörik a Red Bull szárnyait, túlpörgették az energiaitalt – nem akárhol indult vizsgálat

Az Európai Bizottság formális versenyjogi eljárást indított a Red Bull ellen ellen, mert felmerült a gyanú, hogy a vállalat visszaélt domináns piaci helyzetével, és mesterségesen korlátozta a versenyt az energiaitalok európai piacán. Az ügy precedensértékű lehet, mivel a Bizottság először vizsgálja, hogy az energiaital-gyártó visszaélt-e „kategóriamenedzseri” pozíciójával.
VG
2025.11.13, 13:22
Frissítve: 2025.11.13, 13:44

A Red Bull  az Európai Gazdasági Térség egészére kiterjedő stratégiát alakíthatott ki az Európai Bizottság, hogy gátolja a 250 milliliternél nagyobb kiszerelésű energiaitalok értékesítését az úgynevezett off-trade csatornákban, vagyis szupermarketekben és benzinkutaknál.

HEALTH-FOOT-RED-BULL red bull energiaital piac energia ital
Az energiaital-gyártó megsérthette az uniós versenyjogi szabályokat / Fotó: AFP

A gyanú szerint a cég pénzügyi és természetbeni ösztönzőket adott partnereinek, hogy azok ne forgalmazzák a versenytársak termékeit, illetve hátrányosan – például rosszabb polcelhelyezéssel – kezeljék azokat.

Emellett a Red Bull kategóriamenedzseri szerepét is kihasználhatta: ez az a pozíció, amelyben a gyártó egy egész termékkategória, például az energiaitalok elrendezéséért és promóciójáért felel egyes üzletláncokban. A Bizottság szerint a vállalat így befolyásolhatta a versenytársak termékeinek kiválasztását és láthatóságát.

A mostani ügy az első olyan formális eljárás, amelyben az uniós versenyhatóság azt vizsgálja, hogy egy vállalat visszaélt-e ezzel a menedzseri pozícióval a konkurencia korlátozására.

Ha a vádak igazolódnak, a Red Bull megsérthette az uniós versenyjogi szabályokat, amelyek tiltják az erőfölénnyel való visszaélést.

A Bizottság kiemelte, hogy a vizsgálat elsőbbséget élvez, ugyanakkor az eljárás megindítása nem jelenti a végeredmény előzetes megítélését.

Vizsgálatok, jogi viták és bírósági döntések az energiaital-gyártónál

A Red Bull székhelyén és több európai leányvállalatánál 2023 tavaszán tartottak helyszíni vizsgálatokat, amelyeket nyáron és ősszel is folytattak Brüsszelben. A vállalat a Törvényszéken megtámadta a vizsgálatok engedélyezését, de a bíróság 2023 szeptemberében elutasította a keresetet, majd 2025 októberében jogerősen is jogszerűnek ítélte a Bizottság döntését. A Red Bull ugyanakkor még mindig vitatja a Bizottság azon határozatát, amely a brüsszeli vizsgálat folytatásából eredő többletköltségek megtérítését szabályozza – ez az ügy jelenleg is folyamatban van.

Jogalap és eljárási keretek

A vizsgálat a TFEU 102. cikke és az EGT-megállapodás 54. cikke alapján folyik, amelyek tiltják az erőfölénnyel való visszaélést a belső piacon.
A hatályos 1/2003/EK rendelet szerint, ha a Bizottság eljárást indít, az felülírja a tagállami hatóságok hatáskörét az adott ügyben, és a nemzeti bíróságok nem hozhatnak a vizsgálattal ellentétes döntést. Az uniós szabályozás nem határoz meg határidőt az ilyen ügyek lezárására – az eljárás hossza az ügy összetettségétől és a vállalat együttműködésétől függ.

Ausztriából indult világmárka, európai jogi vizsgálat

A Red Bull egy ausztriai székhelyű multinacionális vállalat, amely az energiaitalok piacán globális szereplőnek számít. A mostani eljárás kimenetele meghatározó lehet arra nézve, hogy milyen felelősséggel jár a gyártók kategóriamenedzseri pozíciója a kiskereskedelmi hálózatokban.
Ha a vádak igazolódnak, a Bizottság szankciókat is kiszabhat, amelyek a vállalat teljes európai működését érinthetik.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu