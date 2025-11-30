Elbukott a brazil matek – erdőirtással pörgették a gazdasági növekedést, most kiderült: ez öli meg a mezőgazdaságot

A brazil Cerrado térségben végrehajtott erdőirtás már nem a mezőgazdaságért, hanem a mezőgazdaság ellen dolgozik. Egy friss elemzés kimutatta: a kivágott növényzet miatt kiszáradó klíma érezhetően visszaveti a szójatermést – vagyis a gazdák hosszú távon saját bevételüket ássák alá.

A Cerrado térségben végrehajtott erdőirtás egyre szárazabb mikroklímát hoz létre, ami már a szójatermesztés hatékonyságát veszélyezteti / Fotó: AFP

A közhiedelemmel ellentétben Brazíliában az erdőirtást nem a fakitermelés hajtja – azaz nem a papír vagy az Ikea-bútorok használatával pusztítjuk az őserdőket –, hanem a mezőgazdaság, amely egyre nagyobb területeket követel meg például olyan haszonnövények esetében, mint a szója.

A dél-amerikai országban ez az egyenlet évszázadok óta működik: a földek terjeszkedésével növekszik a mezőgazdaság, ezt pedig az erdőktől kell elhódítani. Ez különösen a Cerrado térségben volt látható, amely 2 millió négyzetkilométere régóta a szójatermesztés egyik motorja, hála a zöldterületek folyamatos visszaszorításának.

Egy friss kutatás azonban most lerántotta a leplet arról, hogy a brazil gazdák matekja valójában nem működik: az erdőirtás már a szójatermesztésnek is árt.

A Zero Carbon Analytics hétfőn publikált tanulmánya szerint a őshonos növényzet kiirtása szárazabb időjárást okoz, ami közvetlenül csökkenti a terméshozamot. A hatás pedig jóval túlterjed a konkrét irtott területeken – a mikroklíma változásai egész régiókat érintenek.

A számok kíméletlenek: a Cerrado – Brazília második esőerdeje az Amazonas után – 2013 és 2023 között 34 millió tonnával több szóját termelhetett volna, ha 2008 óta nem vágták volna ki a növényzetet az új szántók számára. Ez 9,4 milliárd dolláros veszteség a térségnek – közel 8 százaléka annak a teljes szójamennyiségnek, ami a vizsgált évtizedben termesztett.

A kutatócsoport 840 önkormányzat termelési, export-, ár-, csapadék- és szárazsági adatait elemezte, és egyértelmű összefüggést talált: minél több területet irtanak ki a Cerradóban, annál szárazabbá válik a klíma – és annál rosszabb a termés. A folyamat pedig önmagát gerjeszti: a kieső hozam miatt a gazdák újabb területeket vágnak ki, ami tovább rontja a helyi környezet állapotát.