Deviza
EUR/HUF384.32 -0.04% USD/HUF330.58 -0.07% GBP/HUF434.97 -0.09% CHF/HUF416.49 +0.12% PLN/HUF90.98 +0.02% RON/HUF75.59 -0.05% CZK/HUF15.9 0% EUR/HUF384.32 -0.04% USD/HUF330.58 -0.07% GBP/HUF434.97 -0.09% CHF/HUF416.49 +0.12% PLN/HUF90.98 +0.02% RON/HUF75.59 -0.05% CZK/HUF15.9 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
hackerek
csalás
Észak-Korea

Magyar cégekhez is megpróbáltak bejutni észak-koreai hackerek

Az Egyesült Államok után az elmúlt hónapokban már egyre több európai cégnél is feltűntek olyan észak-koreai kiberbűnözők, akik magukat távmunkásnak kiadva próbálnak beépülni a vállalatokba. A Google Threat Analysis Group adatai szerint már Magyarországon is próbálkoztak az észak-koreai hackerek, így a hazai cégeknek is érdemes komolyan venniük a fenyegetést.
VG
2025.11.16, 18:40

„Sok szervezet ma már nemzetközi szinten toboroz, és a távmunkára épülő felvételi folyamatokban gyakran elmarad az alapos személyazonosság-ellenőrzés. Ez azonban komoly kockázat, hiszen egy rossz döntéssel akár szankcionált egyének is bejuthatnak a vállalat rendszereibe” – figyelmeztet Szappanos Gábor, a Sophos kiberbiztonsági szakértője annak kapcsán, hogy észak-koreai hackerek több európai országban, köztük hazánkban is próbálkoznak.

észak-koreai hackerek
Magyar cégeknél is feltűntek a magukat munkásnak kiadó észak-koreai hackerek / Fotó: Science Photo Library via AFP

A Sophos CTU (Cyber Threat Unit) kutatója, Sarah Kern szerint a hackerek gyakran MI által generált önéletrajzokat, hamis LinkedIn-profilokat és valósághű mesterséges portréfotókat használnak, hogy „eladják” magukat távmunkásként. A megszerzett jövedelmek egy része az észak-koreai rezsim finanszírozásába, köztük fegyverprogramokba áramlik.

Arról, hogy milyen jelek alapján lehet kiszúrni és kiszűrni ezeket a kiberbűnözőket, és milyen más bűncselekményekkel szereznek óriási összegeket az észak-koreai rezsimnek a hackerek, ide kattintva olvashat bővebben az Origo oldalán.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu