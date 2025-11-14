Hatalmas blama: újabb nagy európai akkumulátorgyártó cég van az összeomlás szélén – a Mercedes is érintett
A Northvolt után a következő európai akkumulátorcella-projekt is problémákkal küzd. Az Automotive Cells Company (ACC), amelyben a Mercedes és a Stellantis is részesedéssel rendelkezik, felülvizsgálja beruházási terveit – írja péntek este a Handelsblatt.
Európai akkumulátorgyártó: újabb cég, újabb bukás
A német lap szerint az érintett vállalatok közel állnak ahhoz, hogy teljesen feladják az észak-olaszországi Termoliban létesítendő üzemre vonatkozó terveiket. Bennfentesekre hivatkozva azt állították, hogy az üzem „műszaki, stratégiai és pénzügyi nehézségek” miatt nem fenntartható. A döntés várhatóan még idén vagy 2026 elején születik meg.
A cég szóvivője elmondta, hogy az ACC jelenleg felülvizsgálja olaszországi és németországi beruházási terveit.
Termoliban jelenleg a Stellantis belső égésű motorjait gyártják. Az üzem eredetileg az ACC három európai gyárának egyike lett volna. Egy észak-franciaországi akkumulátorgyár már működik. A harmadik üzemet eredetileg Kaiserslauternben tervezték létesíteni, de ezeket a terveket is felfüggesztették. Ezzel az ACC arra reagál, hogy az elektromobilitás felfutása jelenleg lassabban halad a kezdetben vártnál.
A Stellantis is válaszokat vár
Az olasz Milano Finanza azt írja, hogy Antonio Filosa, a Stellantis vezérigazgatója októberi olaszországi látogatása során kijelentette, hogy a Stellantis, mint legnagyobb részvényes, az év végéig döntést vár az ACC-től.
Az elmúlt másfél évben ugyanis egyre bizonytalanabbá vált, hogy a 2022-ben bejelentett cellagyár valóban megépül-e a Stellantis motorgyárban, ugyanez vonatkozik a Kaiserslauternben szintén tervezett gyárra is.
Mindkét telephelyen a munkálatokat 2024 júniusában függesztették fel, amikor az ACC felülvizsgálta stratégiáját, és egy másik cellakémiára való áttérés is felmerült.
Amikor hónapokkal később még mindig nem volt kötelezettségvállalás a termoli üzemre, az olasz kormány 2024 szeptemberében visszavonta finanszírozási kötelezettségvállalását. A TotalEnergies, mint az ACC részvényese, februárban nyíltan megkérdőjelezte a további ACC akkumulátorgyárak létesítését , és úgy döntött, hogy a Franciaországban működő egyetlen ACC cellagyárra koncentrál.
A Stellantis most alternatívákat keres az ACC-vel szemben, hogy akkumulátorcellákat szerezzen be európai termelésből. 2024 decemberében az autógyártó és a kínai akkumulátorpiac vezetője, a CATL megerősítette egy LFP akkumulátorgyár építését Spanyolországban. A Milano Finanza szerint az akkumulátorgyár alapkövét most november végén tervezik letenni Zaragozában. Termoli helyett a Stellantis valószínűleg Zaragozából szerzi be az olcsóbb LFP cellákat – bár más partnerrel.
Teljes kudarc az európai akkumulátorgyártás
Az európai akkumulátorgyártás minden csak nem sikertörténet. A 2016-ban alapított Northvolt, amely könnyen lehetett volna az európai elektromos átállás zászlóshajója, tavaly kért csődvédelmet, miután az elektromos autók iránti kereslet megzuhanása és az olcsóbb termékeikkel piacot szerző ázsiai akkumulátorgyártók európai expanziója térdre kényszerítette. Ehhez nagyban hozzájárult a BMW, miután a német cég 2024 elején visszamondott egy kétmilliárd eurós akkumulátorrendelést. Hab a tortán, hogy a német konszern végül egy kínai akkumulátorgyártó vállalattal, a CATL-lel kötött együttműködést Most úgy tűnk, hogy a csődbe jutott svéd Northvolt gyárait és bázisait egy amerikai startup, a Lyten veszi meg.