A Northvolt után a következő európai akkumulátorcella-projekt is problémákkal küzd. Az Automotive Cells Company (ACC), amelyben a Mercedes és a Stellantis is részesedéssel rendelkezik, felülvizsgálja beruházási terveit – írja péntek este a Handelsblatt.

Hatalmas blama: újabb nagy európai akkumulátorgyártó cég van az összeomlás szélén – a Mercedes is érintett / Fotó: ACC

Európai akkumulátorgyártó: újabb cég, újabb bukás

A német lap szerint az érintett vállalatok közel állnak ahhoz, hogy teljesen feladják az észak-olaszországi Termoliban létesítendő üzemre vonatkozó terveiket. Bennfentesekre hivatkozva azt állították, hogy az üzem „műszaki, stratégiai és pénzügyi nehézségek” miatt nem fenntartható. A döntés várhatóan még idén vagy 2026 elején születik meg.

A cég szóvivője elmondta, hogy az ACC jelenleg felülvizsgálja olaszországi és németországi beruházási terveit.

Termoliban jelenleg a Stellantis belső égésű motorjait gyártják. Az üzem eredetileg az ACC három európai gyárának egyike lett volna. Egy észak-franciaországi akkumulátorgyár már működik. A harmadik üzemet eredetileg Kaiserslauternben tervezték létesíteni, de ezeket a terveket is felfüggesztették. Ezzel az ACC arra reagál, hogy az elektromobilitás felfutása jelenleg lassabban halad a kezdetben vártnál.

A Stellantis is válaszokat vár

Az olasz Milano Finanza azt írja, hogy Antonio Filosa, a Stellantis vezérigazgatója októberi olaszországi látogatása során kijelentette, hogy a Stellantis, mint legnagyobb részvényes, az év végéig döntést vár az ACC-től.

Az elmúlt másfél évben ugyanis egyre bizonytalanabbá vált, hogy a 2022-ben bejelentett cellagyár valóban megépül-e a Stellantis motorgyárban, ugyanez vonatkozik a Kaiserslauternben szintén tervezett gyárra is.

Mindkét telephelyen a munkálatokat 2024 júniusában függesztették fel, amikor az ACC felülvizsgálta stratégiáját, és egy másik cellakémiára való áttérés is felmerült.

Amikor hónapokkal később még mindig nem volt kötelezettségvállalás a termoli üzemre, az olasz kormány 2024 szeptemberében visszavonta finanszírozási kötelezettségvállalását. A TotalEnergies, mint az ACC részvényese, februárban nyíltan megkérdőjelezte a további ACC akkumulátorgyárak létesítését , és úgy döntött, hogy a Franciaországban működő egyetlen ACC cellagyárra koncentrál.