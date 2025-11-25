Selyemcukorkákkal igyekeznek megnyerni a befektetők kegyeit a bankok, kifulladóban a részvénypiaci rali

Az európai bankok kedvezményekkel igyekeznek visszacsábítani befektetőiket, és feljebb tornázni részvényárfolyamaikat – kifulladni látszik az európai bankrali a tőzsdéken.

Az EKB frankfurti székháza – sötétedik az ég az európai bankok felett / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A francia BNP Paribas és a Société Générale múlt héten jelentette be, hogy felgyorsítja részvény-visszavásárlási programjait, a vártnál korábban összesen 2,15 milliárd eurót juttatva a befektetőknek.

A Deutsche Bank szintén új célokat jelentett be a múlt héten, vállalva, hogy 2028-ig magasabb megtérülést és kifizetéseket biztosít a részvényeseknek, valamint gyorsabb növekedést és alacsonyabb költségeket ér el.

Kifulladni látszik az európai bankok ralija

A bejelentések sora nem meglepő módon akkor érkezett, amikor az európai bankrészvények elmúlt két évben látott ralija gyengülni kezdett, és a befektetők elkezdtek kiábrándulni a szektorból. Az Euro Stoxx Banks index, amely az eurózóna legnagyobb hitelezőinek árfolyam-alakulását követi, az elmúlt három hónapban stagnált, miután január és augusztus közepe között több mint 60 százalékkal emelkedett.

A befektetők és a bankvezérek egyaránt arra figyelmeztetnek, hogy az európai bankszektor nehezebb időszak elé néz; a várhatóan csökkenő jegybanki kamatszint erős nyomást helyez a nettó kamatmarzsokra – a hitelezés jövedelmezőségének kulcsfontosságú mutatójára, amelyet az elmúlt években a magasabb kamatok támogattak.

A bankok a betéti kamatokat sokkal lassabban és kisebb mértékben tudják csökkenteni, mint a hitelkamatokat, ezért a két kamat közötti különbség – a kamatmarzs – szűkül, ha csökken az általános kamatszint.

Ennek hátterében az áll, hogy a kereskedelmi bankok hitelei sokszor referenciakamatokhoz kötődnek, ilyenek például a bankközi kamatlábak.

Így ha csökken a jegybanki alapkamat vagy az általános kamatszin, akkor a változó kamatozású hitelek kamata automatikusan csökken,

ráadásul az új hitelek kamata is alacsonyabban indul, vagyis a bank kevesebb kamatot kap a kihelyezett hitelek után.

Brutális év jön jövőre

Ian Horn, a Muzinich & Co portfóliókezelője a Financial Timesnak elmondta, hogy a bankszektor forráshoz jutási költségei különösen vonzók voltak 2023-ban és 2024-ben, ám hozzátette:

Ha a mai helyzetet nézzük, ennek az értéknek a nagy része eltűnt, különösen Európában. Az értékeltségek már nem olyan vonzók, és az amerikai bankok kezdenek jobb formában lenni, mint tengeren túli szektortársaik.

Miután évekig küzdöttek azért, hogy részvényeiket legalább az eszközeik könyv szerinti értékének megfelelően árazzák, olyan hitelezők, mint a Banco Santander, az Intesa Sanpaolo és az UniCredit ma már 1,3–1,5-szeres könyv szerinti értéken forognak az S&P Global adatai szerint. A spanyol BBVA részvényei pedig akár az 1,8-szeres könyv szerinti értéket is elérik.