Brüsszel beadta a derekát, a Parlament is szorosan követte: kompromisszum született a gazdáknak járó pénzekről – nagyot nyertek a tagállamok
A Parlament centrista csoportjai visszavonták a költségvetés elleni fenyegetésüket, miután Brüsszel engedményeket tett az európai gazdáknak járó pénzek ügyében, az új szabályok pedig biztosítják, hogy a pénzek valóban oda érkezzenek, ahol a legnagyobb szükség van rájuk.
Az Európai Parlament centrista csoportjai visszakoztak: mégsem utasítják el a következő hét éves EU-költségvetés kulcsfontosságú részét, miután az Európai Bizottság ráeszmélt, hogy mezőgazdaságot megéri támogatni. Igaz, ehhez az ellenzéknek egy lázadással is meg kellett fenyegetnie a pártokat, miközben a több mint egy éve tartó gazdatüntetések visszatérése sem volt túl vonzó a testület számára.
A hétvégi módosítások értelmében a tagállamoknak szánt támogatások legalább 10 százalékát mezőgazdaságra kell fordítani, ezzel megvédve a kontinens élelmiszerpiaci függetlenségét.
Ezzel párhuzamosan pedig a tagállamok vezetői is több beleszólást kapnak a döntéshozatalba miközben a Parlament nagyobb szerepet kap majd az uniós pénzek elosztásában.
Az új szabályok biztosítják, hogy a pénzek valóban oda érkezzenek, ahol a legnagyobb szükség van rájuk, miközben megerősítették a demokratikus folyamatokat is az Unión belül.
„Győzelem a gazdák és régiók számára!” – írta Siegfried Mureșan, az EPP fő tárgyalója a Politicónak. A Renew Europe és a Zöldek is jelezték, hogy a korábban tervezett elutasító szavazásnak így nem kell napirendre kerülnie.
A kompromisszumot a tagállamok is támogatták. Mette Frederiksen dán miniszterelnök közölte, nem ellenezte a módosításokat, a diplomaták szerint pedig az új javaslatok összhangban vannak a tagállamok álláspontjával.
Brüsszel térdet hajtott az európai gazdák előtt
A Parlament egyik fő kifogása az volt, hogy a Bizottság eredeti terve egyetlen „csomagba” gyúrta a tagállamoknak és a gazdáknak szánt forrásokat, így túl nagy hatalom kerülhetett volna a nemzeti kormányok kezébe. A mostani engedmények ezt a problémát kezelik, és a döntéshozatali folyamat átláthatóbb, demokratikusabb lesz, miközben a források ellenőrzése is erősebbé vált.
Ez a lépés közelebb viszi az EU-t a hosszú távú költségvetés végső elfogadásához, miközben a gazdák és régiók érdekei is jobban érvényesülnek.
