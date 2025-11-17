Európa gazdasága végre kimászhat a gödörből - de sprintre azért kár számítani

A továbbra is kedvezőtlen külső környezet ellenére a vártnál valamivel jobban alakult az Európai Unió gazdasága az idei év első kilenc hónapjában – közölte hétfőn publikált gazdasági előrejelzésében az Európai Bizottság. A növekedést kezdetben az export megugrása hajtotta a tervezett amerikai vámemelések előtt, de az EU gazdasága a harmadik negyedévben is bővülni tudott.

Az európai gazdaság a vártnál gyorsabban nőtt eddig idén / Fotó: Alekszandrosz Michailidisz / Shutterstock

Ekkora növekedésre lehet képes az európai gazdaság

A jelentés az idei és a következő évre egyaránt 1,4 százalékos reálnövekedést vár a GDP területén, amely 2027-ben 1,5 százalékra gyorsulhat. Hasonló pályát írhat le az eurózóna gazdasága is, amely idén 1,3, jövőre 1,2, 2027-ben pedig 1,4 százalékkal nőhet. Az infláció az euróövezetben tovább lassul, 2025-ben várhatóan 2,1 százalék lesz, majd 2027-re az Európai Központi Bank 2 százalékos célja közelében stabilizálódik. Az EU egészében az infláció 2027-re 2,2 százalékra mérséklődhet.

A bizottsági jóslat szerint

a növekedést főként a magánfogyasztás és a beruházás hajthatja , amit a javuló vásárlóerő, a kedvező finanszírozási feltételek és a rugalmas munkaerőpiac is segít,

miközben a helyreállítási alapok, illetve más uniós források enyhítik a fiskális szigorítás hatásait több tagállamban. Azonban a jelentésben azt is jelezték, hogy az EU továbbra is érzékeny a globális kereskedelmi korlátozásokra, de az Egyesült Államok és kereskedelmi partnerei között létrejött új megállapodások némileg csökkentették a bizonytalanságot.

Az árak alakulása kapcsán a szolgáltatások és az élelmiszerek drágulási üteme csökkenhet, az energiaárak azonban nőhetnek. Valamelyest a munkaerőpiac mutatói is javultak, hiszen az EU-ban 2025 első felében 380 ezer új munkahely jött létre, a munkanélküliségi ráta pedig 2027-re 5,8 százalékra csökkenhet. A bérek növekedése várhatóan továbbra is meghaladja az inflációt.

Nőhet a deficit, és kockázatok is vannak

Elsősorban a védelmi kiadások növekedése miatt romolhatnak a költségvetési hiányok, így az EU államháztartási hiánya a 2024-es 3,1 százalékról 2027-re 3,4 százalékra emelkedhet, miközben

az államadósság szintje 2027-re 85 százalékra nőhet az unió egészében, az eurózónában pedig 90,4 százalékra.

A fő kockázatokat a kereskedelempolitikai bizonytalanságban, a geopolitikai feszültségek esetleges fokozódásában, a pénzügyi piacok ingadozásában és a klímakárok gyakoribb előfordulásában látják, de úgy vélik, hogy a reformok előrehaladása, a versenyképességet erősítő intézkedések és az új kereskedelmi megállapodások kedvezőbb gazdasági pályát is eredményezhetnek az előre jelzettnél.