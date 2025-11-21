Súlyos üzenetet kapott Brüsszel a béketervvel egy időben: amíg háború van, az európai ipart el lehet felejteni

Van baj elég Kijevben, amit Brüsszelben és más európai fővárosokban a magukénak éreznek, de nem abban az értelemben, hogy elzárnák a pénzcsapokat a korrupt ukrán rezsim számára, a háború befejezésére felszólítva, hanem fordítva. A hét mérlege: a korrupciós vizsgálatok Volodimir Zelenszkij elnök közvetlen környezetébe értek, csütörtökön az amerikaiak béketervet tettek Kijev asztalára, amely riadalmat okozott az unióban, pénteken pedig elkeserítő, bár nem meglepő ipari aktivitási adatokat tett közzé az euróövezetről az S&P Global. Az európai iparnak esze ágában sincs magához térni.

Európai ipar és ukrajnai háború: jól tudjuk, az S&P Global az egyik nagy nemzetközi hitelminősítő, de nagyon sok országban ők készítik a gazdasági aktivitást előrejelző BMI felméréseket is Fotó: AFP

A korrupcióról, a béketervről és a brüsszeli reakciókról bőségesen beszámoltunk, jöjjön most az: mi olvasható ki a friss beszerzésimenedzser-index adatokból, mi lenne jó az európai gazdaságnak ahhoz képest, amit az uniós politikai vezetők vállalatak. Ez egy un. előretekintő gazdasági szám, amely a vállalatok körében egy sor fontos mutatóról végzett felmérés eredményeiből áll össze.

Először a számok, majd az értelmezésük a felméréseket készítő és összegző S&P Global segítségével. Előrevetés: 50 alatti szám visszaeső, 50 feletti felpörgő gazdasági aktivitást jelez.

Az eurózóna beszerzésimenedzser-indexe (BMI)

a feldolgozóiparban az októberi 50 pontról a visszaesési zónába, 49,7-re pottant vissza, és az elmúlt három évben csak egyszer jelzett növekedést (augusztusban),

a szolgáltatásokban 53-ról 53,1-re kattant, és az elmúlt három évben jobbára növekedést jelzett, kivéve az energiakrízis inflációjával terhelt 2023-as évet,

az összesített index pedig 52,5-ről 52,4-re visszakozott.

Európai ipar: nem igazán diadalmenet

Megjegyzendő, ezek az indexek a várakozásokat tükrözik, a valós GDP-adatok azonban nem tükröznek fellendülést, különösen a németek esetében, ahol 0,3 százalék volt az éves növekedés a harmadik negyedévben.

Hiába túlsúlyosak a szolgáltatások az iparhoz képest a fejlett gazdaságokban – ami az összesített BMI-t eltéríti felfelé –, az európai gazdaságokat önmagában nem húzza ki a kátyúból, hogy többet megyünk nyaralni, étterembe vagy a testépítő szalonba, mint az energiaválság, illetve a világjárvány idején. A bolti vásárlást és így az európai ipart is visszahúzza a bizonytalanság, a kételkedés a jövőben. Európa iparházában, a németeknél – akiktől jelentős mértékben függ Közép-Európa gazdasága is – az ipari BMI már évek óta nem éri el az 50 pontot, és novemberben 48,4-re süllyedt az októberi 49,6-ról.