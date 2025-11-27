Bejelentette a miniszter: Magyarország megvétózta az Európai Unió döntését, ellenállást szervezett Brüsszelben – „Nem adták meg a jogos jussunkat”

Magyarország megvétózta az Európai Unió következő négyéves felsőoktatási stratégiáját, és egyértelművé tette, hogy ameddig a magyar egyetemisták nem kapják meg a jogos jussuknak számító Erasmus programot, addig nincs következő uniós felsőoktatási stratégia – jelentette ki Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter Brüsszelben csütörtökön.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter / Fotó: Hatházi Tamás, MTI

A tagországok oktatásért felelős minisztereinek tanácskozását követően Hankó Balázs a nemzetközi sajtónak nyilatkozva hangsúlyozta: az Európai Bizottság ahelyett, hogy a magyar egyetemistáknak megadta volna a jogos jussukat az Erasmus kapcsán, negligálta a magyar álláspontot.

Egyértelművé tettem, hogy a magyar egyetemisták vagy megkapják az Erasmust, vagy ha ez nincs benne, akkor nem támogatjuk a stratégiát. Nem támogattuk, megvétóztuk

– fogalmazott. A dokumentum egyebek mellett nemet mond a magyar egyetemistákra, és igent mond például az afrikaiakra. Tájékoztatása szerint a tanácsülés másik csatája az Erasmus-rendelet körül alakult ki, amellyel kapcsolatban Magyarország ellenállást szervezett, mert – mint magyarázta –az Európai Bizottság (EB) meg akarja csonkítani a nemzeti hatásköröket az Erasmus programban.

Brüsszel el akarja venni a pénzügyi forrásokat az adott országoktól, meg akarja határozni, hogy az Erasmus-források mire, illetve milyen szakmai programokra használhatók föl, valamint az úgynevezett nemzeti irodák esetében nem az adott nemzet jelölhetne vezetőt, hanem Brüsszel – magyarázta.

A miniszter közölte: a jól szervezett ellenállásnak köszönhetően mindhárom pontot visszautasították az oktatási miniszterek. Ezzel a nemzeti hatáskör az Erasmus kapcsán az adott országoknak megmaradt – fejtette ki Hankó Balázs, majd úgy fogalmazott: ebben sokat segítettek a tagországoknak, megszervezték az ellenállást, ideje, hogy ők is visszasegítsenek minket, és a jogos jussát a magyar diákoknak megadják.

Hozzátette: Brüsszel 240 ezer magyar egyetemista és magyar kutató és oktató alapvető oktatási jogát sérti meg. Ideje jogállamisági eljárást indítani az uniós bizottsággal szemben. Leszögezte: addig nincs uniós felsőoktatási és oktatási stratégia, ameddig a magyar egyetemisták nem kapják meg az Erasmust.