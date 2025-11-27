Közel kéttonnás ezüsttömböt öntöttek Dubajban, pedig csak egy évfordulóra kellett

A dubaji kereskedelmi és üzleti központ, a Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) elkészíttette a világ legnagyobb ezüstrúdját, mellyel az Egyesült Arab Emírségek 1971-es megalapítása előtt fejezik ki tiszteletüket. A gigantikus ezüsttömb súlyával utal az alapítás évére: 1971 kilogram a súlya. A műtárgyat a dubaji székhelyű SAM Precious Metals nemesfém-kereskedő és öntödét üzemeltető vállalatnál készítették el, az ezüst aktuális piaci ára alapján jelenlegi értéke kb. 1,1 milliárd forint.

A világ legnagyobb, közel kéttonás ezüsttömbje készült el Dubajban / Fotó: DMCC

Megrendelői szerint túlmutat önmagán az ezüsttömb

Az 1971 kilogramm súlyú ezüsttömb 1,3 méter hosszú, ezekkel a paramétereivel pedig bekerül a Guinness-rekordok könyvébe – tudatta a DMCC. Az Origo a közleményük alapján arról ír, hogy az ezüsttömb az Egyesült Arab Emírségek nemzeti törekvéseinek, valamint a gazdaságban párhuzamosan jelen lévő innovációnak és kézműves, iparos ügyességnek is a szimbóluma.

Az ezüsttömb jóval több, mint öncélú műtárgy, ugyanis a DMCC Tradeflow platformján keresztül tokenizálják. A tokenizált árucikkekkel biztonságosan és skálázhatóan lehet kereskedeni, és a tokenbe való beruházás lehetőséget kínál arra, hogy a befolyó forrásokat a befektetők pénzügyi edukációjára is fordítsák – jelzi a vállalat.

A cég azt is közölte, hogy az iparág vezetőivel kötött együttműködésük részeként arra törekednek, hogy felgyorsítsák más fizikai befektetési eszközök, így az arany, gyémántok és hasonló értékőrzők tokenizációját, az így szerzett tapasztalatokkal pedig új ágazati politikák megalapozásához járuljanak hozzá.

Érdekesség, hogy nemcsak a legnagyobb ezüstrúd, hanem a világ legnagyobb aranytömbje is az arab állam nevéhez köthető. Ezt az Emirates Mining Factory készítette, tavaly novemberben mutatták be. Súlya 300,12 kg.

