Ennyi volt: meggondolta magát Ukrajnáról az egyik leghűségesebb európai szövetségese – többé nem ad pénzt Zelenszkijnek fegyverekre

Csehország az orosz–ukrán háború kezdete óta Ukrajna egyik leghatározottabb támogatója volt, most viszont az új kormány teljesen átalakíthatja külpolitikáját. A leendő miniszterelnök, Andrej Babis koalíciója ugyanis olyan politikusokat is bevonna a kormányba, akik a katonai segítség csökkentését és a diplomácia előtérbe helyezését szorgalmazzák. A legnagyobb változás viszont az Ukrajnába szállított fegyvereket érintené.

Fotó: Anadolu via AFP

A legmarkánsabb változást a külügyminiszteri poszt várományosa, Filip Turek, a szélsőjobboldali Motoristák párt egykori EP-képviselője hozhatja, aki első nemzetközi interjújában a háborúval kapcsolatos politikai irányváltást vetítette előre. Turek a Politicónak adott interjúban kijelentette: az új kormány „fenntartja NATO-kötelezettségeit és tiszteletben tartja a nemzetközi jogot”, ugyanakkor

a jövőben a katonai támogatás helyett inkább humanitárius segítségre és diplomáciai megoldásokra helyezné a hangsúlyt.

A cél szerinte „nem a frontvonal meghosszabbítása, hanem a háború befejezésének előmozdítása”, miközben Csehország saját biztonsági érdekeit helyezi előtérbe. Ezzel Turek egyértelműen a magyar külpolitikai vonalhoz közelítő álláspontot képvisel, hiszen Magyarország is a békepárti irányvonalat hirdeti, és most új szövetségest láthat Prágában.

A változás hátterében Andrej Babis új politikai stratégiája állhat: a leendő miniszterelnök ezúttal egy heterogén koalíció élén áll, melyben a konzervatív, populista és szélsőjobboldali erők is szerepet kaphatnak. A kabinet várhatóan nem szakít a Nyugattal, de a hangnem megváltozik – kevesebb harci retorika, több gazdasági megfontolás.

Babis már korábban is kijelentette: ha pártja alakítja a következő cseh kormányt, az állami költségvetésből nem utalnak több pénzt Ukrajnának fegyverek vásárlására. „Egy koronát sem adunk a költségvetésből fegyverekre Ukrajnának. Csehország számára sincs pénzünk” – fogalmazott Babis. Úgy vélte, a közösségi szinten befizetett 60 milliárd korona éves hozzájárulás elegendő, és ebből az összegből az EU-nak kell gondoskodnia a további támogatásról.