Közelítenek az Oresnyik nukleáris rakéták — Putyin jelentős szállítmányt indított el Fehéroroszországba

Az orosz középtávú ballisztikus rakéta, az Oresnyik már bevetésre készen áll az orosz fegyveres erőknél, és a tervek szerint az év végéig Fehéroroszországba is elszállítják a szerkezeteket – közölte Vaszilij Dangyikin katonai szakértő a Lenta hírügynökséggel.

Az Oresnyik rakéta az orosz haderő egyik legrettentőbb fegyvere, most pedig a fehéroroszok kezébe kerül egy jelentős szállítmány / Fotó: Anadolu via AFP

Amennyire tudom, az első szerkezetet harci szolgálatba állították. Ha sorozatgyártásról van szó, akkor ez azt jelenti, hogy továbbhaladtak. Fehéroroszországba pedig várhatóan az év végéig leszállítják

– mondta Dangyikin.

Új generációs nukleáris fegyverarzenál

Kifejtette, hogy az Oresnyik rakétákat olyan mennyiségben gyártják majd, amely elegendő ahhoz, hogy jelentős károkat okozzanak az ukrán haderőnek. Véleménye szerint a rakéták különösen fontos célpontok, többek között a hadiipari komplexum vállalkozásainak megsemmisítésére használhatók.

Korábban Vlagyimir Putyin orosz elnök bejelentette az Oresnyik rakétakomplexumok sorozatgyártásának megkezdését.

Az elnök azt is kijelentette, hogy Oroszország új generációs, nukleáris meghajtású szárnyas rakétákon dolgozik, amelyek a jövőben hiperszonikusak lesznek. Felhívta a figyelmet a Burevesztnyik nagy teljesítményű, rendkívül kicsi nukleáris reaktoraira. Az indítás másodpercek alatt megtörténik, míg a hagyományos reaktoroknál órákra, sőt napokra is szükség van.

