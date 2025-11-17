Deviza
autógyártó
Németország
Ford Focus
Saar-vidék
gyárbezárás
autóipar
autógyár
Ford Motors

Ez is eljött: legördül az utolsó új autó a híres németországi gyárban, nincs tovább – a Szegeden építkező BYD se menti meg

Lassan véget ér egy korszak Németországban. Napokon belül legördül az utolsó Ford Focus a saarlouisi gyártósorról, amivel a német üzem 54 év után bezárja kapuit. A Ford korábban befektetőt keresett, hogy nyitva tudja tartani az üzemet és eladásban is gondolkodott. A BYD, a Magna, a VDL Nedcar és a Vetter Pharma is ott volt potenciális vevőként, megegyezés azonban mégsem született.
VG
2025.11.17, 07:33
Frissítve: 2025.11.17, 07:42

A napokban elkészül az utolsó Ford Focus az amerikai gyártó saarlouisi összeszerelő üzemében és ezzel a gyár be is fejezi működését. Itt az elmúlt években Escortok, Caprik, Orionok, Kuga és C-Max modelleket is gyártottak – derült ki a Totalcar cikkéből.

Lassan legördül az utolsó Ford Focus is Németországban Ford Workers Go On Three Days Strike In Cologne
Lassan legördül a gyártósorról az utolsó Ford Focus is Németországban / Fotó: NurPhoto via AFP

Várhatóan november 21-én gördül le az utolsó Ford Focus, bár néhány hiányzó alkatrész miatt ez még egy-két hetet csúszhat. Az utolsó darabot Saarlouis városának adják át, ahol várhatóan a helyi múzeumba kerül majd

– mondta Markus Thal, a Ford saarlouisi üzemi tanácsának elnöke a német hírügynökségnek.

A lap információja szerint a gyárban 2022-ben még 4600 alkalmazott dolgozott. A Focus modell leállításának hírével párhuzamosan derült ki, hogy a német üzem az autógyártással is leáll, azóta pedig magas végkielégítések és átképzési programok mellett 2700-ra csökkent a dolgozói létszám. 2032-ig mindössze 1000 alkalmazottat tartanak meg, ők alkatrészgyártási területen fognak dolgozni, amíg a gyár további sorsa el nem dől.

A Ford korábban befektetőt keresett, hogy nyitva tudja tartani az üzemet és eladásban is gondolkodott. A BYD, a Magna, a VDL Nedcar és a Vetter Pharma is ott volt a potenciális vevőként, megegyezés azonban mégsem született. 

1970 és 2025 között 15,6 millió Ford készült a német gyárban.

A Ford az Egyesült Államokban sem muzsikál jól

A tisztán elektromos autók (BEV) amerikai eladásai szeptemberhez képest a Fordnál 60 százalékkal csökkentek. Az év első tíz hónapjában 1,6 millió elektromos autó fogyott a térségben, ami 4 százalékos növekedés az előző évhez képest, a trendet is figyelembe véve a vizsgált régiók közül egyedüliként Észak-Amerikában csökkenhetnek az elektromos autók eladásai.

Pedig a világ többi részén az év első tíz hónapjában ugyan mindegyik fentebb említett régiónál kevesebb, 1,3 millió elektromos autót adtak el, ám azt is érdemes megjegyezni, hogy a növekedés üteme itt volt a leggyorsabb, 48 százalékkal több villanyautó állt ugyanis forgalomba. 

Könnyen lehet tehát, hogy a három nagy autópiacon kívüli eladások az év végére megelőzik az észak-amerikaiakat. Mindez arra is utal, hogy az elektromos járművek terjedése csak az Egyesült Államokban akadhat el, a világ többi része folytatja az átmenetet.

