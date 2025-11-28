Deviza
Németország
karácsonyi vásár
forralt bor

Ez a legdrágább forralt bor a karácsonyi vásárokban: ettől a németek is hátast dobtak, már nekik is sok – pedig tiszta sor, miért kerül ennyibe

Münchenben 18 euróért kínálnak egy csésze különleges forralt bort, ami messze a legdrágább Németországban. A közösségi médiában vegyes fogadtatása van az italnak.
VG
2025.11.28, 05:50
Frissítve: 2025.11.28, 05:53

Idén is élénk vita bontakozott ki Németországban a karácsonyi vásárok árairól, most azonban egy müncheni luxusszálloda különösen magasra tette a lécet: a Sofitel Munich Bayerpost előtt november 28-tól 18 euróért (több mint 6800 forint) árulnak egy csésze különleges forralt bort. 

Pk on safety at Bavarian Christmas markets Ez a legdrágább forralt bor a karácsonyi vásárokban: ettől a németek is hátast dobtak, már nekik is sok – pedig tiszta sor, miért kerül ennyibe
Egy csésze forralt bor Németországban átlagosan 4,5–5 euró körül mozog / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A magas ár titka állítólag a hozzávalókban rejlik: az ital egyharmada prémium kategóriás Perrier-Jouët pezsgő, a maradék kétharmad pedig fűszerezett fehér forralt bor, citrusos frissítő ízzel.  A pezsgőt csak közvetlenül a felszolgálás előtt öntik az italba, hogy megőrizze szénsavasságát.

A pontos receptet a szálloda nem hozza nyilvánosságra. Eva Schümann, a szálloda igazgatója a Bildnek nyilatkozva úgy fogalmazott: „Ha figyelembe vesszük egy pohár jó pezsgő árát, akkor ez a pezsgős forralt bor voltaképpen kedvező ajánlat.” A különleges italt 2019 óta kínálják a szálloda karácsonyi vásárában.

A koncepció a német hagyomány és a francia elegancia ötvözete – magyarázta a vezetőség, utalva arra, hogy a Sofitel egy francia szállodalánc. A közösségi médiában vegyes fogadtatása van az italnak. Többen ironikusan jegyzik meg, hogy aranykancsóból is felszolgálhatnák ennyiért, mások viszont úgy látják: aki megengedheti magának és szeretné, megveszi, elvégre senkit sem kényszerítenek.

Aki a hagyományos változatot részesíti előnyben, ugyanott 7 euróért kaphat klasszikus fehér vagy vörös forralt bort. Ez az összeg szintén jóval meghaladja az országos átlagot: egy csésze forralt bor Németországban átlagosan 4,5–5 euró körül mozog.

Németország karácsonyi vásárai a múltbeli terrortámadások árnyékában, mint például a 2016-os berlini tragédia, ahol egy teherautós merényletben 12 ember vesztette életét, soha nem látott biztonsági szigorral nyílnak meg. A hatóságok fokozott ellenőrzéseket, fémdetektorokat, drónfelügyeletet és rendőri jelenlétet vezettek be, hogy megelőzzék a hasonló merényleteket.

A fokozódó biztonsági kiadások azonban komoly kihívást jelentenek: az elmúlt három évben a tömegrendezvények védelmére fordított költségek átlagosan 44 százalékkal nőttek, ami a városi költségvetéseket terheli meg. Sok önkormányzat nehezen tudja fedezni ezeket a ráfordításokat, ezért egyre több helyen vezetnek be belépődíjat a látogatóktól, hogy ellensúlyozzák a hiányt. A költségek áthárításának egyik jele a berlini piac kéteurós belépődíja, ami részben a biztonságra megy el.

