Ezt is megértük: nem tud elég élelmiszert exportálni az EU agrárnagyhatalma

Fél évszázad után először lehet deficites Franciaország külkereskedelme az élelmiszerek és mezőgazdasági termékek esetében, mivel a borexportra kivetett amerikai vámok, valamint a drága kakaó és kávé tovább rontja az Európai Unió agrárnagyhatalmának versenyképességét.

Franciaország 1978 óta több mezőgazdasági terméket exportált, mint importált / Fotó: NurPhoto via AFP

A hír meglepő lehet, mert a mezőgazdaság és az élelmiszeripar Franciaország fő exportőrei közé tartozik, és

az országé az EU legnagyobb mezőgazdasági termelési bázisa.

A verseny azonban a blokkon belül és kívül is erősödik, aláásta Franciaország pozícióját, a helyi gazdák így egyre ellenségesebben fogadják az olyan kereskedelmi megállapodásokat, mint amilyent például Brüsszel a Dél-amerikai Közös Piaccal (Mercosur) kötött.

Az Európai Bizottság is tisztában vannak vele, hogy katasztrófát jelentene az uniós termelők számára, ha a dél-amerikai import hirtelen megugrana, vagy az uniós árak indokolatlanul zuhannának, október elején ezért rendeletjavaslatot terjesztett elő, amellyel biztosítékokat nyújtana számukra a megállapodás életbelépése után.

Tavaly a rossz gabonatermést bánta Franciaország

Már tavaly az 1980-as évek óta legalacsonyabb szintre, mindössze 4,9 milliárd euróra esett vissza az agrár- és élelmiszeripari termékek francia külkereskedelmi többlete a gyenge gabonatermés miatt. A helyzet tovább romlott az idén, a január–szeptemberi időszakban már 351 millió eurós deficit alakult ki.

Tavaly a gyenge gabonatermés volt a gond / Fotó: Only France via AFP

A Le Monde tudósítása szerint a teljes külkereskedelmi hiány is több mint 10 százalékkal, 4,4 milliárd euróra nőtt ebben az időszakban 2024 második negyedévéhez képest. Az eurózóna második, a világ 7. legnagyobb gazdaságának 2002 óta nem volt külkereskedelmi többlete – de 1978 óta minden évben több mezőgazdasági és élelmiszeripari terméket exportált, mint amennyit importált.

Elég nagy sokk látni, hogy az agrár-külkereskedelem hogyan csökkent hónapról hónapra ebben az évben

– panaszkodott a Reuters tudósítása szerint Thierry Pouch, a francia mezőgazdasági kamarák szövetségének közgazdásza a CNPA mezőgazdasági-élelmiszeripari export szövetség által szervezett e heti konferencián.