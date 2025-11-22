Deviza
EUR/HUF383.44 +0.04% USD/HUF332.89 0% GBP/HUF436.11 0% CHF/HUF411.02 -0.16% PLN/HUF90.43 0% RON/HUF75.31 0% CZK/HUF15.83 0% EUR/HUF383.44 +0.04% USD/HUF332.89 0% GBP/HUF436.11 0% CHF/HUF411.02 -0.16% PLN/HUF90.43 0% RON/HUF75.31 0% CZK/HUF15.83 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
repülés
rendbontó viselkedés
légi utas
légitársaság
Franciaország
utazás
repülésbiztonság
utasszállító repülőgép

Kemény büntetésekkel csap le Franciaország a renitens légi utasokra

Franciaország szigorú szabályozással lép fel a repülőkön egyre gyakoribbá váló rendbontások ellen. A szabálytalankodó utasok nemcsak több ezer eurós bírságot, de akár repüléstől való eltiltást, extrém esetben pedig börtönbüntetést is kaphatnak.
Németh Anita
2025.11.22, 19:31

Franciaország szigorú fellépést jelentett be a renitens légi utasokkal szemben, arra hivatkozva, hogy a szabályszegő magatartás „egyre növekvő veszélyt jelent a repülésbiztonságra”. Franciaország rendelete november 8-án lépett hatályba, és létrehoztak egy külön adatbázist is, amelyben a francia légitársaságok bejelenthetik a „káros magatartást” – tájékoztatott az Euronews.

franciaország pilóta, pilótahiánylégi közlekedés, repülés, utazás
Franciaország szigorú szabályozással lép fel a repülőkön egyre gyakoribbá váló rendbontások ellen / Fotó: Shutterstock

Azok az utasok, akik megsértik a három fő szabály valamelyikét, mostantól akár 10 000 eurós bírságra számíthatnak. Ismételt szabálysértés esetén pedig akár 20 000 euróra is.

A tiltott magatartások közé tartozik például 

  • az elektronikus vagy elektromos eszköz használata, ha annak használatát a repülés egy részére vagy egészére megtiltották, 
  • a személyzet munkájának vagy biztonsági feladatainak akadályozása, 
  • illetve a személyzet által adott biztonsági utasítások megtagadása.

A legsúlyosabb esetekben az utas akár négy évre szóló repülési tilalmat is kaphat.

Ezek a szankciók minden olyan járatra vonatkoznak, amelyet Franciaország által kiadott működési engedéllyel rendelkező légitársaság üzemeltet.

Az új szabályok a jelenlegi francia közigazgatási szankciók mellett élnek majd, amelyek a legsúlyosabb esetekben büntetőeljárást is maguk után vonhatnak. Ez akár öt év börtönt és 75 000 eurós pénzbírságot is jelenthet.

A kormány az intézkedései azzal támasztotta alá, hogy Európában a légügyi hatóságok havonta 200 és 500 közötti fedélzeti incidenst jelentenek. Philippe Tabarot közlekedési miniszter szerint a rendbontó viselkedés veszélyezteti a repülésbiztonságot, és rontja a személyzet munkakörülményeit.

A Ryanair már beperelte egy utasát rendbontás miatt

Az utazási szabályok betartására hozott intézkedéseket az a januári eset is alátámasztja, amikor a Ryanair 15 ezer euróra perelte be egy volt utasát, aki az ír légitársaság egyik utasszállítója fedélzetén ugyanis úgy viselkedett, hogy a repülő kényszerleszállást hajtott végre, ami pedig  hatalmas károkat okozott nem csak a fapados-cégnek, de a többi utazónak is.

A renitens utas egy, az írországi Dublinból a spanyolországi Lanzarote-szigetére tartó, 2024. április 9-i járatán okozott akkora bonyodalmakat, hogy a gép kapitányának nem volt más választása, mint a portugál Portóban kényszerleszállást végrehajtani. A szükséges eljárások lefolytatása miatt a gép aznap már nem is tudott tovább indulni eredeti úti célja felé, ezért a légitársaságnak helyben kellett elszállásolnia 160 utast, ami egyértelműen jelentős negatív anyagi vonzatokkal járt, arról nem is beszélve, hogy a járat utasai csak egy nappal később érték el Lanzarote-t, így őket is kár érte, és nem csak anyagi értelemben, hiszen egy teljes napi nyaralást is elbuktak.

A Ryanair egy írországi bíróságon nyújtotta be keresetét volt utasa ellen, és ezzel egyből történelmet is írt. Bíróságon keresztül érvényesített kártérítésre ugyanis korábban még egyetlen légitársaság sem tartott igényt hasonló ügyben .

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu