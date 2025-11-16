Deviza
német gazdaság
kancellár
Friedrich Merz
előrehozott választás

Merz máris eljutott a bukás közelébe, ami Scholznak évekbe telt – ekkora bajban van a német gazdaság

A legutóbbi, februári német választásokat hét hónappal kellett előrehozni, a következőt azonban lehet hogy sokkal többel. Friedrich Merz hét hónappal kancellárrá választása után máris a bukás szélére került, mert azt ígérte, hogy rendbeteszi a német gazdaságot, de egyre kevesebben hiszik el, hogy tényleg képes rá.
Pető Sándor
2025.11.16., 20:40

Csendes, rezignált mosoly futhat át Olaf Scholz idén megbukott német kancellár arcán a a Bloomberg friss jelentését olvasván, amely a következő címet viseli: A németeknek fogytán a türelmük botladozó kancellárjukkal szemben. A németek türelmét Friedrich Merz hét hónapos kancellárság alatt veszítette el, ami körülbelül ugyanannyi idő, mint amennyivel a februárban tartott német választásokat előrehozták Scholz hatalmának megroppanása miatt. Már most felmerül: Merz nem kap annyi időt sem, mint az elődje által a kormánybotnál töltött három és fél év. Az ok: a német gazdaság állapota.

Friedrich Merz kancellár: máris korai bukásáról cikkeznek, pedig a töredékét kormányozta szintén korán távozott elődjének
Friedrich Merz kancellár: máris korai bukásáról cikkeznek, pedig a töredékét kormányozta szintén korán távozott elődjének – a gazdaság tántorog  Fotó: Krisztian Bocsi

A német gazdasági problémákról olvasva sokan legyintenek, azzal a megjegyzéssel, hogy megirigyelhetjük a nálunk sokkal gazdagabb ország problémáit. Ez legalább három okból is gondolkodási tévút:

  1. A német gazdaság sínylődése egyenesen kihat a közép-európai gazdaságokra, a legerősebb mértékben a csehekre, szlovákokra, magyarokra.
  2. Egy-egy ország lakói a kormányzók teljesítményét más országokéhoz is mérik, de leginkább saját korábban elért szintjükhöz és reményeikhez. 
  3.  Egy gazdag ország meggazdagodása évtizedekig tart, tartalékokat halmozva fel, ezeket azonban sokkal gyorsabban le lehet apasztani, ha az életszínvonal látszatra ki is tart – a benne lévők pedig ezt a kívülállóknál felelősebben-érzékenyebben érzékelik. Ez Merz problémája.

De lássuk, miből olvasható ki a baj. 

Alig maradt német, aki szerint Merz túlélő

Amikor tavasszal Merz lett Németország kancellárja – miután elsőre elbukta a Bundestag-szavazást – azt ígérte, hogy újraéleszti a haldokló gazdaságot, újjáépíti az ország elhanyagolt infrastruktúráját, és ismét jelentős szereplővé teszi Németországot a globális színtéren. 

Nem sikerült ezt teljesítenie, ami nem csak ellenzékét keseríti el, és máris felmerült a lehetőség, hogy Merz kormánya ugyanarra a sorsra jut, mint elődje, Olaf Scholz kabinetje: összeomlik, mielőtt kitöltené mandátumát – értékel a Bloomberg hírügynökség vasárnapi összegzése.

A cikk egy RTL/n-tv felmérést idéz, amely szerint 

a németek mindössze 16 százaléka szeretné, hogy a 70 éves Merz ismét jelölt legyen a következő szövetségi választáson,

és kétpárti koalíciója – amelyben pártszövetsége, a CDU-CSU  a korábbi kormányvezető szociáldemokratákkal (SPD) fogott össze – a belső konfliktusok és rivalizálások miatt bénult. A német részvények, amelyek Merz hivatalba lépésekor szárnyaltak, a nyár óta stagnálnak.

Vannak emberek a frakciójában, akik megkérdőjelezik mindazt, amit a kancellár mond, és azt kérdezik: hol vannak az eredmények? És a kilátások komorak

 – idézik Sudha David-Wilpet, a German Marshall Fund berlini vezető munkatársát. Hogy ez mennyire veszélyes, már előre figyelmeztetett rá Merz kancellárrá választásának elsőkörös fiaskója.

Merz ellen a saját pártján belül ütött ki lázadás hirtelen, a fiatalok ellene szegülnek


Szombaton a kancellár nyílt lázadással szembesült saját pártja ifjúsági szervezetében a parlament elé került nyugdíjreform miatt.

Ez a nyugdíjcsomag, amely 120 milliárd euróval (139 milliárd dollárral) lépi túl a koalíciós szerződésben rögzített költségeket, semmilyen körülmények között nem jöhet létre.

– mondta ki kereken  Johannes Winkel, a Junge Union, a konzervatív ifjúsági szervezet vezetője a délnyugat-németországi Rust városában tartott konferencián.

Merz kijelentette, hogy osztja a fiatalok aggodalmainak egy részét, de ennél nem ment tovább. Tizennyolc fiatal törvényhozó máris közölte: blokkolni fogják a törvényjavaslatot a parlamentben. Ez a tragédiával egyenlő, hiszen a kormánynak csak 12 szavazatos többsége van.

A jobboldali ellenzéki AfD pedig – amelyet a liberális orgánumok és politikusok szélsőjobboldalnak titulálnak –, alig várja az alkalmat. Népszerűségben már rég lekörözték a CDU-t, és a napokban Merz még abba a megszégyenülésbe is belefutott, hogy – miután hiába esedezett mentességért az országában is komoly üzemanyagellátó szerepű orosz olajvállalatok elleni amerikai szankciók alól –, a hírek szerint népes AfD-delegáció utazhat Washingtonba.

Akár rövid távon robbanhat a koalíció, a nehéz kamionok elindultak egymással szemben

A törvénytervezet bukása azt kockáztatná, hogy a szociáldemokraták kilépnek a koalícióból, ami Merz kormányának összeomlásához vezethet. Mindössze hét hónapja van a kezükben a kormánybot, és egész Európa számára a gazdasági kilábalás ösztönzésének reményét jelentette a tavasszal elfogadott hatalmas német költekezési program.

Ami nem akar beindulni, miközben a német ipar tántorog, többek közt az ukrajnai háború és a Berlin által is támogatott szankciós politika következtében történt energiaáremelkedés miatt. Naponta érkeznek hírek az elbocsátásokról, és a hatalmas német autóipar mellett egy sor egyéb, az energiától erősen függő, és összességében az autóiparhoz hason súlyú német ipari szektor tántorog. 

A nehézkamionok pedig megindultak egymással szemben. Lars Klingbeil – Merz pénzügyminisztere és helyettes kancellárja – kijelentette: pártja nem fog hozzájárulni a törvényjavaslat semmiféle módosításához.

 Legyünk teljesen világosak: ezt a törvényt nem fogják megváltoztatni

– mondta Klingbeil a dél-németországi Ulmban tartott rendezvényen. „El fogjuk fogadni a Bundestagban.”

Friedrich Merz kancellár számára közel lehet az igazság pillanata, ha ki is húzza 2026-ig

Bár a közgazdászok és tisztviselők elismerik, hogy a kormány 500 milliárd eurós infrastruktúra-csomagjának több mint hat hónapra van szüksége, hogy kézzelfogható hatása legyen, a választók már most frusztráltak, hogy a vonatok még mindig késnek, a hidak omladoznak, az autópályák zárva vannak.

Merzen az sem segített, hogy – kifogandó a szelet az AfD vitorlájából –, a migráció kérdésében sokkal keményebb hangnemet ütött meg a szociáldemokratáknál. Ezt meg saját szövetségesei veszik rossz néven. A kancellár, és vele a német kormányzóképesség csapdába került. A népszerűvé vált AfD-t "egészségügyi karanténbe" zárták – amint a jobboldali hagyományokat őrző pártokat Európában több országban –, a vele szemben összefogók azonban képtelennek bizonyulnak együtt megoldani, vagy legalább egyetértőleg felismerni a problémákat. 

Ha most nem is jön el a szakítás, a következő év a hírügynökségi elemzés szerint döntő jelentőségű lesz. Öt tartományi választás is lesz, amelyek megmutatják, hogyan áll Merz a választók körében. Két keleti tartományban – Mecklenburg-Elő-Pomerániában és Szász-Anhaltban – az AfD-nek esélye van abszolút többséget szerezni, és először átvenni a hatalmat regionális szinten.

14 perc
