Donald Trump bojkottálja a G20 csúcstalálkozóját, az első nap fel is bosszantották egy nyilatkozattal

Megkezdődött szombaton a világ húsz legnagyobb gazdaságát tömörítő G20 csoport állam- és kormányfőinek kétnapos találkozója szombaton a dél-afrikai Johannesburgban, és már az első napon elfogadtak egy nyilatkozatot, amely az éghajlati válsággal és más globális kihívásokkal foglalkozik. A csúcstalálkozón nem vesz részt Donald Trump amerikai, Hszi Csin-ping kínai és Vlagyimir Putyin orosz elnök sem.

Most rendezik először Afrikában a G20 csúcstalálkozóját / Fotó: AFP

A Fehér Ház egyik tisztségviselője „szégyenletesnek” nevezte a nyilatkozat elfogadását, miután azt az Egyesült Államok közreműködése nélkül fogalmazták meg, és

olyan a szövege, amelyet Washington korábban ellenzett.

A Trump-kormányzat teljes egészében bojkottálja az értekezletet, arra hivatkozva, hogy a dél-afrikai kormány súlyosan elnyomja a fehér farmereket, ezért menedékjogot kínált az afrikánereknek. Dél-Afrika alaptalannak tartja a vádat.

A G20 nyilatkozata felbosszantotta Donald Trumpot

A találkozó házigazdája, Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnök a csúcs fő témáiként a szolidaritást, az egyenlőséget és a fenntarthatóságot jelölte meg. A csúcs legfontosabb prioritásai közé tartozik

a feltörekvő és fejlődő országok adósságterheinek csökkentése,

az igazságos energetikai átállás,

a ritka ásványkincsek tisztességes és tiszta felhasználása,

az igazságos tehervállalás a klímavédelemben,

valamint az élelmiszer-biztonság.

Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnök (balra) és Mark Carney kanadai kormányfő a csúcson / Fotó: AFP

A szombaton elfogadott nyilatkozat a Reuters tudósítása szerint hangsúlyozza a klímaváltozás súlyosságát és az ahhoz való jobb alkalmazkodás szükségességét, dicséri az ambiciózus célokat a megújuló energiaforrások fellendítésére, és emlékeztet a szegény országok súlyos adósságszolgálati költségeire.

A klímaváltozás említése fricska Trumpnak, aki a klímaválságot a „világ egyik legnagyobb átverésének” nevezte, mert kételkedik abban a tudományos konszenzusban, hogy a globális felmelegedést emberi tevékenység okozza. Az amerikai tisztviselők előre jelezték, hogy ellenezni fogják a nyilatkozatban a klímaváltozás bármilyen említését.

Washingtonnak más sem tetszik

Az Egyesült Államok elnöke elutasította a fogadó ország azon programját is, amely a szolidaritás előmozdítására és a fejlődő országok időjárási katasztrófákhoz való alkalmazkodásának, a tiszta energiára való átállásnak és a túlzott adósságköltségeik csökkentésének elősegítésére irányul.