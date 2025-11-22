Deviza
Dél-Afrika
G20-csúcstalálkozó
klímaváltozás

Donald Trump bojkottálja a G20 csúcstalálkozóját, az első nap fel is bosszantották egy nyilatkozattal

A klímaváltozás említése fricska az amerikai elnöknek. A G20 csúcstalálkozója ukrán tárgyalásokra is alkalmat ad.
VG
2025.11.22., 18:10

Megkezdődött szombaton a világ húsz legnagyobb gazdaságát tömörítő G20 csoport állam- és kormányfőinek kétnapos találkozója szombaton a dél-afrikai Johannesburgban, és már az első napon elfogadtak egy nyilatkozatot, amely az éghajlati válsággal és más globális kihívásokkal foglalkozik. A csúcstalálkozón nem vesz részt Donald Trump amerikai, Hszi Csin-ping kínai és Vlagyimir Putyin orosz elnök sem.

G20
Most rendezik először Afrikában a G20 csúcstalálkozóját / Fotó: AFP

A Fehér Ház egyik tisztségviselője „szégyenletesnek” nevezte a nyilatkozat elfogadását, miután azt az Egyesült Államok közreműködése nélkül fogalmazták meg, és 

olyan a szövege, amelyet Washington korábban ellenzett.

A Trump-kormányzat teljes egészében bojkottálja az értekezletet, arra hivatkozva, hogy a dél-afrikai kormány súlyosan elnyomja a fehér farmereket, ezért menedékjogot kínált az afrikánereknek. Dél-Afrika alaptalannak tartja a vádat.

A G20 nyilatkozata felbosszantotta Donald Trumpot

A találkozó házigazdája, Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnök a csúcs fő témáiként a szolidaritást, az egyenlőséget és a fenntarthatóságot jelölte meg. A csúcs legfontosabb prioritásai közé tartozik 

  • a feltörekvő és fejlődő országok adósságterheinek csökkentése, 
  • az igazságos energetikai átállás, 
  • a ritka ásványkincsek tisztességes és tiszta felhasználása, 
  • az igazságos tehervállalás a klímavédelemben, 
  • valamint az élelmiszer-biztonság.
Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnök (balra) és Mark Carney kanadai kormányfő a csúcson / Fotó: AFP

A szombaton elfogadott nyilatkozat a Reuters tudósítása szerint hangsúlyozza a klímaváltozás súlyosságát és az ahhoz való jobb alkalmazkodás szükségességét, dicséri az ambiciózus célokat a megújuló energiaforrások fellendítésére, és emlékeztet a szegény országok súlyos adósságszolgálati költségeire.

A klímaváltozás említése fricska Trumpnak, aki a klímaválságot a „világ egyik legnagyobb átverésének” nevezte, mert kételkedik abban a tudományos konszenzusban, hogy a globális felmelegedést emberi tevékenység okozza. Az amerikai tisztviselők előre jelezték, hogy ellenezni fogják a nyilatkozatban a klímaváltozás bármilyen említését.

Washingtonnak más sem tetszik

Az Egyesült Államok elnöke elutasította a fogadó ország azon programját is, amely a szolidaritás előmozdítására és a fejlődő országok időjárási katasztrófákhoz való alkalmazkodásának, a tiszta energiára való átállásnak és a túlzott adósságköltségeik csökkentésének elősegítésére irányul.

„A multilaterális platformot nem lehet megbénítani egy meghívott személy távolmaradása miatt” – mondta Ronald Lamola dél-afrikai külügyminiszter az SABC közszolgálati műsorszolgáltatónak. „Ez a G20-csúcs nem az Egyesült Államokról szól. Mi, akik itt vagyunk, úgy döntöttünk, hogy ebbe az irányba kell haladnunk a világnak” – tette hozzá.

Ukrajna is téma a csúcson

Ursula von de Leyen, az Európai Bizottság és Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke a szövetségesekkel egyeztet Ukrajnáról is a csúcs alkalmából / Fotó: AFP

A csúcstalálkozó nyújtotta alkalmat azonban az Európai Unió és a hét legfejlettebb ipari állam, a G7 jelen lévő vezetői arra is kihasználják, hogy hogy egyeztessenek Ukrajnáról és az amerikai elnök új béketervéről, amelyre Volodimir Zelenszkijnek jövő csütörtökig kell választ adnia.

A tervezett egyeztetésen Ursula von de Leyen, az Európai Bizottság és Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke mellett a francia elnök, a brit, japán és kanadai miniszterelnök, valamint a német kancellár vesz részt.

Emmanuel Macron francia elnök és Mark Carney kanadai kormányfő négyszemközt is tárgyalt az ukrajnai háborúról és a gázai helyzetről. A Reuter beszámolója szerint megerősítették, hogy 

támogatják Kijevet és hangsúlyozták, hogy a béketárgyalásokba be kell vonni Ukrajnát,

 tiszteletben kell tartani az érdekeit és biztonsági garanciákat kell nyújtani neki, ahogyan az Zelenszkij is hangsúlyozta.

 

