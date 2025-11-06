Óriási ajánlatot tett Nawrocki Szlovákiának: megvan, mire cserélhetik le az orosz gázt – Ficóék K2-es tankokat vehetnek cserében

Az Egyesült Államokból származó cseppfolyós földgáz alternatív szállítására tett ajánlatot Szlovákiának Karol Nawrocki lengyel államfő Pozsonyban a szlovák hivatali partnerénél, Peter Pellegrininél tett szerdai látogatásán – jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség.

Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Nawrocki erről a két államfő találkozóját követően tartott közös sajtótájékoztatón beszélt azzal a lehetőséggel összefüggésben, hogy Lengyelország az amerikai eredetű földgáz szállítási csomópontja lehetne. A szlovák államfő üdvözölte az ajánlatot, és kijelentette: a két ország gázvezeték-kapcsolata lehetővé teszi, hogy a jövőben Lengyelország jelentős alternatíva legyen a Szlovákiába irányuló gázszállítás terén.

A találkozón a két ország közti jövőbeni hadiipari együttműködés lehetőségeiről is szó esett. A téma kapcsán Pellegrini azt mondta: fegyveres erői szükségleteinek ellátása terén Szlovákia készen áll lényegi együttműködésre a szlovák gyártási kapacitásokat is kihasználó lengyel hadiiparral. Kifejtette: Szlovákia érdeklődik a Lengyelországban gyártani tervezett K–2-es típusú dél-koreai tankok iránt.

A két államfő elmondta: közös álláspontot képviselnek a migráció kérdésében, mindketten elutasítják az uniós migrációs kvótákat is. Pellegrini kijelentette: a két országnak az ukrajnai háború tekintetében azonos az álláspontja arra vonatkozóan is, hogy a konfliktusban Oroszország az agresszor.

Lengyelország szerint a térség stabilitását leginkább az orosz olaj és gáz vásárlásának felszámolása garantálhatná

Lengyelország álláspontja szerint az orosz olaj és gáz az Európai Unió egyik legsúlyosabb gyengesége. A lengyel külügyminisztérium helyettes vezetője, Ignacy Niemczycki a szeptemberi brüsszeli uniós miniszteri ülés előtt hangsúlyozta: Varsó mindent megtesz azért, hogy Magyarországot és Szlovákiát meggyőzze az orosz olaj- és gázfüggőség csökkentéséről, valamint a beszerzési források diverzifikálásáról.

Mindenesetre most Niemczycki szerint Lengyelország kész konkrét segítséget nyújtani a régiónak az orosz olaj- és gázfüggőség mérséklésében. Az ország az elmúlt években jelentős infrastrukturális fejlesztéseket valósított meg: működik a Swinoujscie LNG-terminál, épül az FSRU úszó gázfogadó Gdanskban, a Baltic Pipe vezetéken keresztül pedig Norvégia felől is érkezhet gáz.