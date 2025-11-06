Deviza
EUR/HUF386.55 -0.08% USD/HUF335.8 -0.2% GBP/HUF438.98 -0.04% CHF/HUF414.77 -0.17% PLN/HUF90.91 0% RON/HUF76.01 -0.1% CZK/HUF15.87 +0% EUR/HUF386.55 -0.08% USD/HUF335.8 -0.2% GBP/HUF438.98 -0.04% CHF/HUF414.77 -0.17% PLN/HUF90.91 0% RON/HUF76.01 -0.1% CZK/HUF15.87 +0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,211.76 -0.25% MTELEKOM1,768 +0.34% MOL2,896 +0.21% OTP32,350 -0.4% RICHTER10,150 -1.18% OPUS554 +1.62% ANY7,080 +0.28% AUTOWALLIS155 +0.65% WABERERS5,420 -2.95% BUMIX10,231.99 +0.12% CETOP3,665.99 +0.09% CETOP NTR2,297.82 +0.26% BUX107,211.76 -0.25% MTELEKOM1,768 +0.34% MOL2,896 +0.21% OTP32,350 -0.4% RICHTER10,150 -1.18% OPUS554 +1.62% ANY7,080 +0.28% AUTOWALLIS155 +0.65% WABERERS5,420 -2.95% BUMIX10,231.99 +0.12% CETOP3,665.99 +0.09% CETOP NTR2,297.82 +0.26%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Lengyelország
cseppfolyósított földgáz (LNG)
LNG
Szlovákia
Robert Fico

Óriási ajánlatot tett Nawrocki Szlovákiának: megvan, mire cserélhetik le az orosz gázt – Ficóék K2-es tankokat vehetnek cserében

Alternatív gázszállításra tett ajánlatot Szlovákiának a lengyel elnök Pozsonyban. A találkozón a két ország közti hadiipari együttműködés lehetőségeiről is szó esett.
VG/MTI
2025.11.06, 07:25
Frissítve: 2025.11.06, 08:32

Az Egyesült Államokból származó cseppfolyós földgáz alternatív szállítására tett ajánlatot Szlovákiának Karol Nawrocki lengyel államfő Pozsonyban a szlovák hivatali partnerénél, Peter Pellegrininél tett szerdai látogatásán – jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség.

Household gas Óriási ajánlatot tett Nawrocki Szlovákiának: megvan, mire cserélhetik le az orosz gázt – Ficóék K2-es tankokat vehetnek cserében Szlovákia
Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Nawrocki erről a két államfő találkozóját követően tartott közös sajtótájékoztatón beszélt azzal a lehetőséggel összefüggésben, hogy Lengyelország az amerikai eredetű földgáz szállítási csomópontja lehetne. A szlovák államfő üdvözölte az ajánlatot, és kijelentette: a két ország gázvezeték-kapcsolata lehetővé teszi, hogy a jövőben Lengyelország jelentős alternatíva legyen a Szlovákiába irányuló gázszállítás terén.

A találkozón a két ország közti jövőbeni hadiipari együttműködés lehetőségeiről is szó esett. A téma kapcsán Pellegrini azt mondta: fegyveres erői szükségleteinek ellátása terén Szlovákia készen áll lényegi együttműködésre a szlovák gyártási kapacitásokat is kihasználó lengyel hadiiparral. Kifejtette: Szlovákia érdeklődik a Lengyelországban gyártani tervezett K–2-es típusú dél-koreai tankok iránt.

A két államfő elmondta: közös álláspontot képviselnek a migráció kérdésében, mindketten elutasítják az uniós migrációs kvótákat is. Pellegrini kijelentette: a két országnak az ukrajnai háború tekintetében azonos az álláspontja arra vonatkozóan is, hogy a konfliktusban Oroszország az agresszor.

Lengyelország szerint a térség stabilitását leginkább az orosz olaj és gáz vásárlásának felszámolása garantálhatná

Lengyelország álláspontja szerint az orosz olaj és gáz az Európai Unió egyik legsúlyosabb gyengesége. A lengyel külügyminisztérium helyettes vezetője, Ignacy Niemczycki a szeptemberi brüsszeli uniós miniszteri ülés előtt hangsúlyozta: Varsó mindent megtesz azért, hogy Magyarországot és Szlovákiát meggyőzze az orosz olaj- és gázfüggőség csökkentéséről, valamint a beszerzési források diverzifikálásáról.

Mindenesetre most Niemczycki szerint Lengyelország kész konkrét segítséget nyújtani a régiónak az orosz olaj- és gázfüggőség mérséklésében. Az ország az elmúlt években jelentős infrastrukturális fejlesztéseket valósított meg: működik a Swinoujscie LNG-terminál, épül az FSRU úszó gázfogadó Gdanskban,  a Baltic Pipe vezetéken keresztül pedig Norvégia felől is érkezhet gáz. 

A gdanski Naftoport jelenlegi éves kapacitása 40 millió tonna, amelyet a bővítések 49 millió tonnára növelhetnek. A lengyel Orlen csoport már most is szállít földgázt Szlovákiába, részben az Egyesült Államokból érkező LNG révén. Azt ugyanakkor a lengelek már nem teszik hozzá, de az orosz energiaforrás vásárlása gazdaságilag a legjobb ajánlat Magyarországnak és Szlovákiának is.

Az energia új térképe: így mozog az áram Európában

Az európai országok egyre aktívabban kereskednek egymással villamos energiával. Tavaly már a legtöbb uniós tagállam több áramot exportált, mint importált. Svédország és Franciaország állnak az exportlista élén, míg Olaszország és Németország a legnagyobb importőrök közé tartoznak.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu