EU Közös Agrárpolitika
agrártámogatások
mezőgazdaság

Átverné a gazdákat Brüsszel

Nem igazak azok a hírek, amelyek szerint megoldódott volna az agrártámogatások kérdése. Brüsszel ugyanis továbbra is arra készül, hogy kevesebb támogatást adjon a gazdáknak.
VG
2025.11.12, 10:59
Frissítve: 2025.11.12, 11:35

Továbbra is csökkentené, mégpedig 20 százalékkal az agrárkasszát az Európai Bizottság, azért, hogy a hadikiadásoknak helyet csináljon – közölte Facebook posztjában a Fidesz európai parlamenti képviselője, Dömötör Csaba, aki szerint az agrártámogatások megnyirbálása az unió élelmiszer-ellátásának biztonságát is veszélybe sodorja.

gazda, birkák, farmer, birka
Az Európai Bizottság nagyot vágna a gazdák támogatásán / Fotó: James C Farr / Shutterstock (Képünk illusztráció)

A politikus felidézte, hogy az európai és a magyar sajtóban is olyan, megnyugtatónak szánt hírek jelentek meg, melyek szerint megmenekül az uniós mezőgazdasági politika, az Európai Parlament nagykoalíciós pártjai visszavonják a költségvetéssel szembeni fenyegetésüket, mert fontos garanciákat kaptak.

Az Origo összefoglalójából kiderül, hogy a vita alapja az új hétéves költségvetési tervezet, amelyet a nyáron hozott nyilvánosságra az Európai Bizottság. Bár az előterjesztésen a testület valóban módosított valamit, de egyáltalán nem azokon a pontokon, amelyekkel a legnagyobb probléma van.

Kevesebb támogatást kapnának a gazdák

Mint Dömötör Csaba írta, nem az a fő baj a költségvetési előterjesztéssel, hogy hogyan alakul az Európai Parlament ellenőrzési jogköre, vagy éppen a tagállamok eljárási hatásköre, hanem az, hogy 20 százalékkal akarják csökkenteni az agrárkasszát. Ezt azért teszik a fideszes politikus szerint, mert a hadikiadásoknak akarnak helyet csinálni. Ezen pedig az sem változtat szerinte, hogy az újonnan létrejövő egységes alapból 10 százalékot kell vidékfejlesztésre költeni homályosan megfogalmazott célokra, ráadásul ez nem is új forrás.

A további problémákat is felsorolta Dömötör Csaba.

  • Az a baj vele, hogy Magyarország esetében is 21 százalékkal akarják csökkenteni a támogatásokat összegét.
  • Az a baj vele, hogy jelentősen leépítenék a sokak számára jövedelmi biztonsági hálót jelentő területalapú támogatásokat.
  • Az a baj vele, hogy 65 év fölött megszüntetnék az alaptámogatást.
  • Az a baj a tervekkel, hogy miközben leépítik a támogatásokat, megnyitják a piacokat az ukrán termékek előtt (Ukrajnában egyes külföldi tulajdonban lévő gazdaságok több százezer hektáron is gazdálkodhatnak). Az erre vonatkozó szabadkereskedelmi megállapodás pár napja, október végén lépett hatályba.
  • Tehát nem az a fő kérdés itt, hogy mekkora lesz az EP-s nagykoalíció beleszólási joga, hanem az a merénylet, ami a szemünk előtt zajlik: elkezdik lebontani a közös mezőgazdasági politikát.

A fideszes politikus arra is felhívta a figyelmet, hogy ezt az egészet Magyar Péterék brüsszeli pártja hozta össze, hiszen az Európai Néppártból érkezik Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és  Christophe Hansen agrárbiztos is. A Fidesz szerint a bizottsági javaslat botrányos és elfogadhatatlan – így vissza kell vonni. 

