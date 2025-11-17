Kiderültek a részletek: ezek az uniós országok mentik meg Ukrajnát, hogy ne fagyjon meg a télen – így még sose jutott gázhoz Zelenszkij
A DEPA Trading és az ukrán Naftogaz ma szándéknyilatkozatot írt alá az ukrán piac gázellátásáról a 2025 decemberétől 2026 márciusáig tartó téli időszakban, ami jelentős lépés a regionális energiaügyi együttműködés és az európai energiabiztonság megerősítése felé – közölte vasárnap a görög DEPA.
A jövőbeli megállapodás értelmében
cseppfolyósított földgáz (LNG) szállítását irányozzák elő az Egyesült Államokból az „1-es útvonalon” keresztül, amelyet közösen tesznek elérhetővé Görögország (DESFA), Bulgária (Bulgartransgaz), Románia (Transgaz), Moldova (VestMoldTransgaz) és Ukrajna (GTSOU) földgázszállítási rendszer-üzemeltetői.
A két állami tulajdonban lévő vállalat, a DEPA Trading és az ukrán Naftogaz, ezzel a megállapodással egyesíti erőit az európai energiapiac rendkívül versenyképes és folyamatosan változó környezetében, amelyben az energiaszolidaritás és Görögország kritikus energiainfrastruktúrái növelik a regionális energiabiztonságot, és biztosítják a stabil földgázáramlást a Vertikális Folyosó mentén – írták.
Konstantinos Xifaras, a DEPA Commerce vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy „a DEPA Trading és a Naftogaz közötti szándéknyilatkozat mai (vasárnapi) aláírása jelentős hozzájárulást jelent a regionális energiaügyi együttműködéshez és a piaci integrációhoz egy kritikus pillanatban. A földgáz Ukrajnába történő szállítása egy megbízható, multinacionális folyosón keresztül „energiahidat” képez Görögország és Ukrajna infrastruktúrája között, támogatva Európa tágabb energetikai ellenálló képességét. Az amerikai LNG szállítását az ATLANTIC – SEE vállalat végzi, amelyben a DEPA 40 százalékos részesedéssel rendelkezik”.
Szergij Koretszkij, a Naftogaz vezérigazgatója aláhúzta, hogy „ez a megállapodás egy újabb megbízható importútvonalat nyit meg előttünk a következő télre. Folyamatosan bővítjük ellátásunk földrajzi kiterjedését, hogy biztosítsuk az ukránok megbízható fűtését és megerősítsük az egész régió energiabiztonságát”. Hozzátette, hogy a megállapodás létrejöttéhez nagyban hozzájárult Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és a kormánya.
Mint lapunk beszámolt róla, Zelenszkij vasárnap Athénban találkozott Konsztantinosz Taszulasz elnökkel és Kiriákosz Micotákisz miniszterelnökkel. A görög megállapodásról az X-en azt írta, hogy annak teljes finanszírozását ukrán kormányzati alapokból, európai bankok finanszírozásából – az Európai Bizottság garanciájával –, valamint ukrán bankoktól, „európai partnerek”, köztük Norvégia segítségével biztosítják. Kijev emellett „aktív munkát” végez amerikai partnerekkel is.
Az ukrán vezető azt mondta, hogy a megállapodás egy újabb gázellátási útvonalat biztosít a téli import lehető legnagyobb mértékű biztosítására. A megállapodás „fedezi a gázimporthoz szükséges, közel kétmilliárd eurót, hogy kompenzálja az orosz csapások okozta ukrán termeléskiesést”.
A Naftogaz csoport Ukrajna vezető, vertikálisan integrált energiavállalata, és az ország energiabiztonságának sarokköve. Portfóliója magában foglalja a földgáz- és olajkutatást és -termelést, a szállítást és tárolást, a nagy- és kiskereskedelmi ellátást, valamint a villamosenergia- és hőtermelést.
A DEPA Trading Görögország egyik legmodernebb és legintegráltabb energiaipari csoportja, amely jelentős szerepet játszik a hazai energiapiac alakításában, és a nemzeti energiabiztonság egyik kulcsfontosságú pillére.