Kína hosszú távú gazdasági stratégiája új szakaszba lépett: hivatalos adatok szerint évi átlagosan 4,17 százalékos GDP-növekedésre lenne szükség ahhoz, hogy az ország 2035-re elérje a „mérsékelten fejlett ország” státuszt. Ez az első alkalom, hogy a pekingi vezetés konkrét számokkal jelölte ki, mit tekintene sikernek a következő évtizedben – egyben elismerte, hogy a népességfogyás komoly tényezővé vált a gazdasági tervezésben.

Várják a csodát Pekingben: elképesztő GDP-növekedést jósolnak, miközben demográfiai válsággal küzdenek / Fotó: Dilok Klaisataporn

A Kommunista Párt Központi Bizottsága a múlt hónapban mutatta be a következő ötéves terv (2026–2030) előkészületeit, melyek a korábbihoz hasonlóan csak annyit rögzítenek: a cél a „racionális növekedés fenntartása”. Egy most megjelent hivatalos magyarázó kiadvány azonban konkrétabban fogalmaz: a 2035-ös fejlesztési cél – vagyis az, hogy Kína egy főre jutó GDP-je elérje a 20 ezer amerikai dollárt – csak akkor valósítható meg, ha

a gazdaság a következő tíz évben tartani tudja az évi 4,17 százalékos bővülést.

Ez a cél a jelenlegi gazdasági pályához képest mérsékelt, de hosszú távon ambiciózus: az ország GDP-je 2025 első három negyedévében 5,2 százalékkal nőtt, de a kormány az utóbbi években folyamatosan csökkentette a hivatalos növekedési célokat. 2021-ben még legalább 6 százalékos, 2022-ben 5,5 százalékos, azóta pedig 5 százalék körüli érték szerepelt a kormányzati irányelvekben.

A dokumentum arra is rámutat, hogy a népesség csökkenése – évente átlagosan 0,2 százalékos visszaesés várható – új kihívásokat teremt. Míg korábban a gazdasági tervek az ipari fejlesztést és a beruházásokat helyezték előtérbe,

mostantól az emberi tőke fejlesztése és a fogyasztás ösztönzése kerül a középpontba.

A párt stratégiája szerint Kína „összehangolja az emberekbe történő befektetést a fizikai eszközökbe történő beruházásokkal”, és „az új keresletet használja majd az új kínálat megteremtésére”.

A GDP-növekedés csak egy dolog, a népességfogyás már égető probléma

A népességfogyás már most is mérhető: Kína 2022-ben több mint 1,39 millióval kevesebb lakost számlált, mint egy évvel korábban. A kormány ennek ellensúlyozására pénzbeli támogatásokat, házasságösztönző programokat és hosszabb szülési szabadságot vezetett be, de ezek eddig csak korlátozott hatással jártak.