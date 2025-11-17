Deviza
EUR/HUF383.73 -0.15% USD/HUF330.91 0% GBP/HUF435.92 +0.09% CHF/HUF415.97 -0.17% PLN/HUF90.85 -0.12% RON/HUF75.48 -0.22% CZK/HUF15.88 -0.07% EUR/HUF383.73 -0.15% USD/HUF330.91 0% GBP/HUF435.92 +0.09% CHF/HUF415.97 -0.17% PLN/HUF90.85 -0.12% RON/HUF75.48 -0.22% CZK/HUF15.88 -0.07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,327.14 +0.03% MTELEKOM1,744 +0.23% MOL3,050 +0.13% OTP32,200 +0.09% RICHTER9,725 0% OPUS526 -0.19% ANY7,320 +1.09% AUTOWALLIS153 -0.65% WABERERS5,600 +1.43% BUMIX10,439.14 -0.55% CETOP3,736.58 -0.71% CETOP NTR2,331.88 -0.23% BUX107,327.14 +0.03% MTELEKOM1,744 +0.23% MOL3,050 +0.13% OTP32,200 +0.09% RICHTER9,725 0% OPUS526 -0.19% ANY7,320 +1.09% AUTOWALLIS153 -0.65% WABERERS5,600 +1.43% BUMIX10,439.14 -0.55% CETOP3,736.58 -0.71% CETOP NTR2,331.88 -0.23%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
autóipar
BYD Auto
Geely
Kína
járműipar

Hatalmasat hasított a Szegeden gyárat építő BYD legnagyobb riválisa: ezzel lepte meg a piacot a kínai autógyár

Megugrott a kínai járműgyártó negyedéves bevétele és nyeresége. A Geely Kína második legnagyobb elektromos járműgyártója, a Szegeden gyárat építő BYD után.
VG/MTI
2025.11.17, 12:13

A Geely Automobile Holdings Ltd., Kína egyik vezető autógyártója, profitjának és árbevételének erős növekedéséről számolt be a harmadik negyedév alapján hétfőn. Az adózott eredmény 59 százalékkal, 3,82 milliárd jüanra (538 millió dollár) nőtt a tavalyi harmadik negyedévhez képest. A bevétel 27 százalékkal rekordszintre, 89,19 milliárd jüanra emelkedett.

Bangkok Big Motor Sale 2025. Geely kínai járműgyártó autóipar, járműipar, autó
Megugrott a Geely kínai járműgyártó negyedéves bevétele és nyeresége / Fotó: Anusak Laowilas / AFP

A Geely 761 ezer járművet adott el a negyedévben, 42,52 százalékkal többet az egy évvel korábbinál és 7,8 százalékkal többet a második negyedévhez viszonyítva.

A cég 2 millió 170 ezer 189 járművet értékesített az idei első kilenc hónapban, ami 45,68 százalék növekedés. A kilenchavi bevétel 239,5 milliárd jüan volt, 26 százalékkal nagyobb az egy évvel korábbinál. Az első három negyedév adózott eredménye 1 százalékkal, 13,11 milliárd jüanra csökkent.

Az autóipari vállalat előzetes várakozásai alapján a 2025-ös üzleti évben 3 millió járművet értékesít a korábban becsült 2,7 millió helyett.

A Geely Kína második legnagyobb elektromos járműgyártója, a Szegeden gyárat építő BYD után.

Bevásárolta magát a Geely a Renault brazil leányvállalatába, a kínaiak ölébe hullik a francia termelőkapacitás

A kínai Geely részesedést vásárolt a Renault brazíliai egységében, a kínai autógyártó francia szektortársának brazíliai gyárában is megindíthatja a termelést, hogy növelje dél-amerikai értékesítéseit – számolt be róla november elején a Bloomberg.

A Geely egészen pontosan 26,4 százalékos részesedést szerez a Renault do Brasilban, ezzel a Volvo Car kizárólagos és a szintén Svédországban bejegyzett Polestar többségi tulajdonosa hozzáférést szerzett a Renault értékesítési hálózatához és mérnöki központjához is.

A francia autógyártó pedig a Geely révén felpörgetheti a curitibai gyár termelését, és a Geely többféle – köztük elektromos és hibrid – meghajtáshoz fejlesztett platformjaira építheti autóit, hogy bővíthesse alacsony és nulla kibocsátású járműkínálatát. A partnerek nem hozták nyilvánosságra a megállapodás pénzügyi részleteit.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu