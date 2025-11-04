Méregdrága luxuskastélyt vásárolt George Lucas

Bár filmesként régóta nem túl aktív – legutóbb a két éve megjelent Indiana Jones és a sors tárcsája munkálataiban vett részt produceri minőségben, a rendezői székben pedig húsz éve, a Star Wars-előzménytrilógia harmadik része, a Sithek bosszúja kapcsán láthattuk utoljára –, George Lucas azért időről időre hallat magáról, most éppen egy nagy értékű ingatlanügylet kapcsán került be a hírekbe.

George Lucas Londonban vett magának egy luxusingatlant / Fotó: AFP

Bár a világszerte tapasztalható gazdasági visszaesés a londoni luxusingatlanok piacán is erősen érezhető, a keresletet ráadásul az illetékek növekedése és a magas jövedelmű külföldi állampolgárokra vonatkozó kedvező adózási szabályok átalakítása is eléggé visszavágta.

A LonRes kutatása szerint idén szeptemberben az egy évvel ezelőttinél 41 százalékkal kevesebb olyan ingatlan cserélt gazdát London környékén, amelynek értéke meghaladta az 5 millió fontot.

Így is akadnak azonban jó néhányan, akik nem sajnálnak akár több tízmillió fontot fizetni egy-egy házért. Főként dúsgazdag amerikaiak vettek ekkora összegért luxuskategóriájú ingatlanokat a brit fővárosban.

Csillagászati összeget fizetett londoni házáért George Lucas

Hozzájuk csatlakozott szeptemberben George Lucas, akinek összvagyonát a Bloomberg 6,6 milliárd dollárra becsüli.