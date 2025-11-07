Andrij Szibiga ukrán külügyminiszter válaszolt a georgiai állításokra, miszerint Ukrajna akadályozza az európai uniós csatlakozásukat — számolt be az Ukrajinszka Pravda.

A 2025-ös évben számos tüntetés történt Grúziában. / Fotó: Giorgi Arjevanidze / AFP

Makha Bochorishvili georgiai külügyminiszter kijelentette, hogy Ukrajna akadályozza az EU-ba való belépésüket. Andrij Sibiga úgy fogalmazott válaszul:

A georgiai félnek nem kell megsértődnie a tükörben látott képmása miat. Az összes ok, ami miatt Georgia EU-csatlakozása nem halad előre, Tbilisziben és nem Kijevben található.

Szibiga szerint Ukrajna csak egy dolgot kíván a georgiai népnek:

hogy végül megvalósítsa európai törekvéseit, a jelenlegi kormány politikája ellenére. Georgi Európa, nem pedig az orosz világ része.

Szijjártó Péter már elismerte Georgia törekvéseit

Szijjártó Péter külügy- és külkereskedelmi miniszter az idén már kijelentette, hogy elfogadhatatlan, hogy az Európai Bizottság az adófizetők pénzét használja fel az USAID (Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége) csökkentett támogatásának pótlására, és továbbra is finanszírozza a belügyekbe való beavatkozásokat és a szuverenitás megsértését.

Szijjártó Péter georgiai kollégájával, Maka Bochorishvilivel tartott közös sajtótájékoztatón közölte, hogy ma a Dél-Kaukázus a legszembetűnőbb példa Európában két dologra: arra, hogy

a nemzetközi liberális mainstream globális diktatúrája, hogyan próbálja megsemmisíteni a hazafias, konzervatív és keresztény alapú kormányokat, valamint a kettős mércék létezésére

— közölte a Hungary Today. Hozzátette: "Georgia a legszembetűnőbb példája ennek a megdöbbentő, szégyenletes kettős mércének, amely szerint ha egy országban a liberális párt nyeri a választásokat, a demokrácia fantasztikusan jól működik, de ha a hazafias párt nyer, akkor a demokrácia válságáról beszélnek."

A héten Georgiát kritizálták a leginkább a többi tagjelölt ország közül az Európai Bizottság által bemutatott bővítési jelentéscsomagban. Marta Kos, az Európai Bizottság bővítési biztosa kijelentette, hogy jelenleg Georgia "csak névlegesen” tagjelölt ország az EU-ban.

Az EU georgiai nagykövete, Pavel Herchinsky pedig kijelentette, hogy az Európai Bizottság jelentése figyelmeztető jelzésnek kell lennie a georgiai hatóságok számára.

Válaszul a georgiai külügyminisztérium kijelentette, hogy az Európai Bizottság jelentését "alaptalan negatív értékelések hangoztatására Georgiával kapcsolatban és további politikai spekulációkra” használják.

Ez lehet a következő Ukrajna? - Putyin itt élheti ki nagyhatalmi ambícióit

Zelenszkij az ENSZ előtti beszédében említette az országot

Az ENSZ Közgyűlésének 80. ülésén felszólaló ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij éles figyelmeztetést fogalmazott meg Kelet-Európa jövőjével kapcsolatban, kijelentve, hogy

Georgia már eltávolodott Európa demokratikus útjától, és sürgetve a nemzetközi közösséget, hogy ne engedje Moldovát ugyanerre az útra lépni.

„Már elvesztettük Georiát Európában. Az emberi jogok, az európai értékek és az állami rendszer ott csak szűkülnek. Georgia egyre inkább függővé vált Oroszországtól, és Fehéroroszország is évek óta ugyanebben az irányban halad. Európa nem engedheti meg magának, hogy elveszítse Moldovát” – közölte Zelenszkij.