Deviza
EUR/HUF383.58 +0.04% USD/HUF332.89 0% GBP/HUF435.35 -0.17% CHF/HUF411.02 0% PLN/HUF89.32 -1.23% RON/HUF75.31 0% CZK/HUF15.83 0% EUR/HUF383.58 +0.04% USD/HUF332.89 0% GBP/HUF435.35 -0.17% CHF/HUF411.02 0% PLN/HUF89.32 -1.23% RON/HUF75.31 0% CZK/HUF15.83 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
technológia
ChatGPT
Instagram
közösségi médiafogyasztás
információkeresés
Reddit
TikTok
chatbot
Google
internetezés

Egyre többen fordítanak hátat a Google-nek – így alakul át az online világ

Megváltozott, hogy hogyan és hol keresnek információt az internetezők. A Google továbbra is uralja a piacot, ám a pozíciója folyamatosan gyengül. A felhasználók ma már nem egyetlen keresőre támaszkodnak, mindig azt az eszközt választják, amelyik a legjobban illik az adott kérdéshez. A fiatalok tömegesen fordulnak a TikTok, a Reddit és más közösségi platformok, illetve az MI-alapú chatbotok felé.
Németh Anita
2025.11.23, 05:30

A keresés világa gyorsan átalakul, a Google dominanciája pedig ugyan még erős, de az internet egyre inkább kisebb, specializált közösségekre szakad. A felhasználók ma már nem egyetlen keresőmotorra támaszkodnak, hanem arra, amelyik a legjobban illik az adott helyzethez – mutatott rá cikkében a Business Insider, amely különböző kutatásokra hivatkozva összeszedte, hogy az amerikai internetezők a leggyakrabban milyen felületeken keresnek választ a kérdéseikre.

google keresési találatok, google, média, AI, mesterséges intelligencia
Egyre többen fordítanak hátat a Google-keresőnek / Fotó: Shutterstock

Az amerikai McKinsey felmérése szerint a fogyasztók egyre inkább a mesterséges intelligencia (MI)-alapú chatfelületeket részesítik előnyben, amikor vásárláshoz kérnek segítséget.

Soha nem volt még ilyen könnyű hátat fordítani a Google-keresőnek

A leginkább a fiatalok fordulnak el a Google-től. A Forbes Advisor és a Talker Research kutatása alapján a Z generáció 46 százaléka már inkább a TikTokon, a Redditen vagy az Instagramon keres, mint a Google-ön. Ez összhangban van a Google saját elemzéseivel is, amelyek szerint a fiatalok körében gyorsan nő a közösségi alapú keresések aránya.

A keresést egyre több platformon végzik az emberek. Bár a Google továbbra is uralja a globális piac közel 90 százalékát, a vállalat pozícióját több irányból is kihívás éri: egyrészt az MI-eszközöktől, másrészt a közösségi videómegosztóktól, illetve új startupoktól, amelyek egy-egy speciális keresési igényt céloznak meg.

Az Egyesült Államokban már többen fordulnak közösségimédiához, mint olyan MI-alapú keresési megoldásokhoz, mint a ChatGPT vagy a Microsoft Copilot 

az EMARKETER felmérése szerint.

A Google válaszként bevezette a MI-áttekintések funkciót, és továbbra is hatalmas bevételt termel. Az Alphabet, a Google anyavállalata, legutóbbi pénzügyi jelentése szerint a keresési forgalomból származó negyedéves árbevétele 56,6 milliárd dollár volt, és még mindig ez a cég legerősebb üzletága.

A felhasználók az igényeik alapján különböző platformokhoz fordulnak

Ha például új receptet keresnek, az MI-chatbotok gyorsan összeállítanak egy egyedi javaslatot az otthon lévő alapanyagok alapján. A TikTok vagy az Instagram a főzési folyamatot is bemutatja videón. A receptkeresés ezért is lett a TikTok egyik legnépszerűbb funkciója az Adobe kutatása szerint.

Nyaralás tervezésekor a közösségi videók segítségével akár élőben láthatnak szállodát, éttermet vagy úti célt. A TikTok idén egy olyan funkciót is bevezetett, amellyel közvetlenül videók alapján foglalható szállás.

A lakberendezési vagy divatinspirációt keresők útja legtöbbször Pinteresten kezdődik az amerikaiak körében. Ez a platform vezet a „dizájn-központú” keresésekben, és a „vintage őszi hangulat” angol nyelvű kifejezése például 1 074 százalékos növekedést mutatott az idei évben. A TikTok és az Instagram szintén kiemelt platformjai az inspirációgyűjtésnek, míg konkrét termékkereséshez sokan fordulnak az Amazonhoz vagy a Walmart online felületeihez.

A Google több saját szolgáltatásával is profilt épít a felhasználókról, így akik adatvédelmet keresnek, gyakran választják a DuckDuckGo-t vagy a Brave böngészőt. Utóbbiak célja, hogy ne kövessék a keresési szokásokat és ne árusítsák ki a felhasználói adatokat.

Egyre többen keresik a „valódi emberek” válaszait is, ami miatt vált népszerűvé a Reddit mint keresőplatform. A Reddit szerint hetente több mint 75 millió keresést végeznek a felületn, leginkább technológia, hírek, személyes pénzügyek, valamint karrier- és párkapcsolati tanácsok témájában.

Ha pedig valaki mégis a Google-től szabadulna, de hasonló élményt keres, ott a Microsoft Bing, vagy az olyan új MI-böngészők, mint az OpenAI Atlas vagy a Perplexity Comet, amelyek beszélgetésalapú keresést kínálnak, sokszor hangvezérléssel.

Brüsszel lecsap a Google-ra, a keresések eltérítésével vádolják – a sajtó jogai és a piaci verseny sérülhettek

A Google újabb európai vizsgálat középpontjába került: a bizottság szerint előfordulhat, hogy a keresőóriás hátrasorolta a kiadók oldalait, amikor azok kereskedelmi partnerekkel dolgoztak. A Google elleni eljárás azt vizsgálja, sérültek-e a sajtó jogai és a piaci verseny.

Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
873 cikk

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu