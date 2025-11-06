Deviza
Erős évet zár a görög turizmus, a magyar utazók is visszatértek a hellén tengerpartra

Biztató képet mutatnak Görögország előzetes turisztikai adatai. Miközben a látogatók száma emelkedett, a görög turizmus bevételei is 12 százalékkal nőttek, 16,7 milliárd euróra, amellyel már közelítik a járvány előtti szintet. A magyar turisták száma szintén bővült, az utazási irodák szerint mintegy 10 százalékkal többen választották idén Görögországot.
2025.11.06, 16:23
Frissítve: 2025.11.06, 16:42

Úgy tűnik, végleg maga mögött hagyta a Covid-időszakot követő válságot a görög turizmus, amely már tavaly újra erős számokat produkált. A tendencia idén is folytatódik, augusztus végéig ugyanis további bővülést produkált a hellén állam húzóágazata – számolt be a Magyar Nemzet.

görög turizmus
Jelentősen, csaknem 15 százalékkal nőtt a görög turizmus unión kívüli országokból érkezőktől származó bevétele / Fotó: Shutterstock

Lassan utoléri magát a görög turizmus

Kiemelkedő teljesítményt ért el a görög idegenforgalom a 2025-ös év első nyolc hónapjában. 

  • A Bank of Greece előzetes becslése szerint a 2025. január–augusztus közötti időszakban a külföldi turisták által elköltött összeg meghaladta a 16,7 milliárd eurót, ami 12 százalékos növekedés 2024-hez képest. 
  • A turisták száma is emelkedett: a hatóságok 25,9 millió látogatót regisztráltak, ami 4,1 százalékos bővülést mutat. 
  • A bevételek erősödése nemcsak az érkezők számának, hanem az egy főre jutó költés növekedésének is köszönhető, az adott időszakban 7,2 százalékkal bővült az átlagos költés
  • A Bank of Greece szerint a turizmusból származó bevételek a GDP közel ötödét adják, és a szektor egyensúlyi többlete meghaladta a 14 milliárd eurót.

Egyre többet költő vendégeket vonz az ország

A görög jegybank adatai szerint, míg az uniós tagországokból érkezők költése 9,4 százalékkal erősödött, elérve a csaknem 9,18 milliárd eurót, addig az unión kívüli országokból utazóktól származó bevétel 14,9 százalékkal bővült, nagyjából 6,71 milliárd eurót tett ki. 

Az adatok tehát azt mutatják, hogy a növekedés főként az unión kívüli piacokról érkező látogatók felé tolódik el nagyobb ütemben: ez fontos jelzés arra, hogy Görögország egyre inkább „magasabb költésű” turistákat vonz. A növekedés mögött a Bank of Greece több külső tényezőt sejt: az erősödő árfolyamot, a változó keresletet a mediterrán térségben, valamint a magasabb szintű szolgáltatások, mint a luxusszállások, prémiumkínálat térnyerését.

Jó okuk van tehát az optimizmusra a görögöknek, hiszen a Bank of Greece előzetes adatai alapján a turizmusból származó bevételek már a járvány előtti szintnél járnak: 

Az azonos időszakra szóló 2019-es becslés a mostani 16,7-del szemben 13,242 milliárd euró volt. Tehát a jegybank korábbi évekből ismert, kisebb korrekciói alapján várható, hogy az év végére a teljes bevétel meghaladja a pandémia előtti rekordéveket is. 

A görög turizmus ezzel nemcsak visszatért a régi pályára, hanem újra a gazdaság egyik legstabilabb növekedési motorjává válhat.

A magyarok közül is többen utaztak Görögországba

A Magyar Utazási Irodák Szövetségének (MUISZ) adatai szerint a magyarok körében idén is Görögország volt az egyik legnépszerűbb nyaralási célpont. A szervezet szóvivője, Bakó Balázs a Magyar Nemzetnek azt mondta: a 2024-es nyári szezonhoz képest erősödött a görögországi nyaralások iránti kereslet, mintegy 10 százalékkal nőtt a Görögországba utazó magyarok száma.

A szóvivő szerint a magyar utazók többsége utazási irodákon keresztül foglalja le görögországi nyaralását. 

A hazai vendégek körében a szigetek továbbra is vezetik a népszerűségi listát, Kréta, Rodosz és Kos a legkedveltebb úti cél, de a szárazföldi üdülőhelyek – például Halkidiki, Paralia és Nei Pori – is stabilan tartják pozíciójukat

– jelezte. A MUISZ tapasztalatai szerint a helyi árak 2024-hez képest nem változtak jelentősen, így Görögország továbbra is versenyképes alternatívát kínál a horvát és olasz tengerparttal szemben.

Sokat emlegetik mostanában Görögországgal összefüggésben is a túlturizmust. Bakó Balázs szerint a turizmusból származó bevételek tetemes részét teszik ki Görögország GDP-jének, és bár kétségtelen, hogy folyamatosan nő az országba turisztikai céllal beutazók száma, fokozódik az infrastruktúra leterheltsége, ám a görögországi utazások esetében ez egyelőre nem okoz problémát. 

A hatóságok bizonyos régiókban a turistákat érintő adókat vagy díjakat vezetnek be, korlátozzák a hajók számára a kikötések, a látogatók esetében pedig a belépések számát. Mindezek azonban nem jelentenek korlátozó vagy jelentősebb árdrágító tényezőt a hazai utazók számára – mutatott rá a szakember.

