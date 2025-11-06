Erős évet zár a görög turizmus, a magyar utazók is visszatértek a hellén tengerpartra
Úgy tűnik, végleg maga mögött hagyta a Covid-időszakot követő válságot a görög turizmus, amely már tavaly újra erős számokat produkált. A tendencia idén is folytatódik, augusztus végéig ugyanis további bővülést produkált a hellén állam húzóágazata – számolt be a Magyar Nemzet.
Lassan utoléri magát a görög turizmus
Kiemelkedő teljesítményt ért el a görög idegenforgalom a 2025-ös év első nyolc hónapjában.
- A Bank of Greece előzetes becslése szerint a 2025. január–augusztus közötti időszakban a külföldi turisták által elköltött összeg meghaladta a 16,7 milliárd eurót, ami 12 százalékos növekedés 2024-hez képest.
- A turisták száma is emelkedett: a hatóságok 25,9 millió látogatót regisztráltak, ami 4,1 százalékos bővülést mutat.
- A bevételek erősödése nemcsak az érkezők számának, hanem az egy főre jutó költés növekedésének is köszönhető, az adott időszakban 7,2 százalékkal bővült az átlagos költés.
- A Bank of Greece szerint a turizmusból származó bevételek a GDP közel ötödét adják, és a szektor egyensúlyi többlete meghaladta a 14 milliárd eurót.
Egyre többet költő vendégeket vonz az ország
A görög jegybank adatai szerint, míg az uniós tagországokból érkezők költése 9,4 százalékkal erősödött, elérve a csaknem 9,18 milliárd eurót, addig az unión kívüli országokból utazóktól származó bevétel 14,9 százalékkal bővült, nagyjából 6,71 milliárd eurót tett ki.
Az adatok tehát azt mutatják, hogy a növekedés főként az unión kívüli piacokról érkező látogatók felé tolódik el nagyobb ütemben: ez fontos jelzés arra, hogy Görögország egyre inkább „magasabb költésű” turistákat vonz. A növekedés mögött a Bank of Greece több külső tényezőt sejt: az erősödő árfolyamot, a változó keresletet a mediterrán térségben, valamint a magasabb szintű szolgáltatások, mint a luxusszállások, prémiumkínálat térnyerését.
Jó okuk van tehát az optimizmusra a görögöknek, hiszen a Bank of Greece előzetes adatai alapján a turizmusból származó bevételek már a járvány előtti szintnél járnak:
Az azonos időszakra szóló 2019-es becslés a mostani 16,7-del szemben 13,242 milliárd euró volt. Tehát a jegybank korábbi évekből ismert, kisebb korrekciói alapján várható, hogy az év végére a teljes bevétel meghaladja a pandémia előtti rekordéveket is.
A görög turizmus ezzel nemcsak visszatért a régi pályára, hanem újra a gazdaság egyik legstabilabb növekedési motorjává válhat.
A magyarok közül is többen utaztak Görögországba
A Magyar Utazási Irodák Szövetségének (MUISZ) adatai szerint a magyarok körében idén is Görögország volt az egyik legnépszerűbb nyaralási célpont. A szervezet szóvivője, Bakó Balázs a Magyar Nemzetnek azt mondta: a 2024-es nyári szezonhoz képest erősödött a görögországi nyaralások iránti kereslet, mintegy 10 százalékkal nőtt a Görögországba utazó magyarok száma.
A szóvivő szerint a magyar utazók többsége utazási irodákon keresztül foglalja le görögországi nyaralását.
A hazai vendégek körében a szigetek továbbra is vezetik a népszerűségi listát, Kréta, Rodosz és Kos a legkedveltebb úti cél, de a szárazföldi üdülőhelyek – például Halkidiki, Paralia és Nei Pori – is stabilan tartják pozíciójukat
– jelezte. A MUISZ tapasztalatai szerint a helyi árak 2024-hez képest nem változtak jelentősen, így Görögország továbbra is versenyképes alternatívát kínál a horvát és olasz tengerparttal szemben.
Sokat emlegetik mostanában Görögországgal összefüggésben is a túlturizmust. Bakó Balázs szerint a turizmusból származó bevételek tetemes részét teszik ki Görögország GDP-jének, és bár kétségtelen, hogy folyamatosan nő az országba turisztikai céllal beutazók száma, fokozódik az infrastruktúra leterheltsége, ám a görögországi utazások esetében ez egyelőre nem okoz problémát.
A hatóságok bizonyos régiókban a turistákat érintő adókat vagy díjakat vezetnek be, korlátozzák a hajók számára a kikötések, a látogatók esetében pedig a belépések számát. Mindezek azonban nem jelentenek korlátozó vagy jelentősebb árdrágító tényezőt a hazai utazók számára – mutatott rá a szakember.