Sok kínai kis helyen is elfér: a Geely Guinness-rekordot döntő kisbuszába egy komplett tánckar is be tudott zsúfolódni – videóval

Negyvenkét kínai táncoslányt préseltek a Geely most forgalomba hozott elektromos kisbuszába, ami új csúcs ugyan, de csak egy fővel jobb, mint amit az alatta lévő jármű-kategória rekordere, a Toyota Rav4 fel tudott mutatni. A Guinness-rekord viszont így is megvan.
Kriván Bence
2025.11.27, 15:41

Embercsempészek körében nagy népszerűségre számíthat a Geely újonnan piacra dobott Galaxy V900 kisbusza, amely Guinness-rekordot állított fel az ebben a jármű-kategóriában szállítható személyek számát tekintve. A kísérletben 42 kínai önkéntes vett rész, ennyien zsúfolódtak össze a járműben. 

Guinness rekord Geely
A Geely Galaxy V900-as tartja a kisbusz-kategória Guinness-csúcsát / Fotó: Geely 

A Geely ennek kapcsán elbüszkélkedett azzal, hogy a kisbusza szintén kategóriagyőztesnek tekinthető hatalmas, 8,41 négyzetméteres belső terével és 91,8 százalékos belső térkihasználtságával. A Geely Galaxy V900 egyébként a már régebb óta a kínai piacon kapható elektromos LEVC L380 multifunkciós modell EREV, azaz kiterjesztett hatótávolságú változata.

A járművet elektromotor hajtja, s az akkumulátorok menet közben történő utántöltéséhez egy kisebb benzinmotort is beépítettek a motortérbe. Ezzel az egyre népszerűbb technológiával ezer kilométer könnyedén megtehető, de a jobb modellek már kétezer kilométert is lefutnak anélkül, hogy töltőoszloppal találkoznának vagy benzinkúthoz kellene betérniük. 

A Geely a Guinness-rekord-döntést marketingfogásnak szánta, 

mint kiderült, a szardíniásdoboz szerepére kárhoztatott kisbuszba október 27-én masíroztak be a 168-170 centiméter magas kínai táncoslányok. Az egy hónapos késésnek észszerű magyarázata van, a jármű forgalmazásához ugyanis a Geely szeptember 10-én kérte meg az engedélyt a hatóságoktól, s a videót már éles helyzetben, a forgalmazással egy időben akarták csak nyilvánossá tenni. 

A Geely Guinness-rekordja nem túlszárnyalhatatlan

A Guinness-csúcsról beszámoló CarNewsChina.com azonban megjegyzi, hogy a Geely rekordja nem is annyira ütős, ha más kategóriákéval vetik össze. Egy Toyota Rav4 SUV-ben például 41 fő fért el, egy Volkswagen lakóautóba pedig 50 főt tudtak hivatalosan bepréselni a szintén tíz évvel ezelőtti csúcskísérletnél.

A Geely Galaxy V900 robusztus méretekkel büszkélkedhet:

  • hosszúsága 5360 milliméter,
  • szélessége 1998 milliméter,
  • magassága 1940 milliméter,
  • míg tengelytávja 3200 milliméter. 

A kocsit kétféle belsőtér-kialakítással árulják, az egyikben három sor van hat üléssel a másikban pedig négy sor nyolc üléssel. A hatüléses modell csomagtartójának mélysége 919, a nyolcülésesé 347 milliméter. A negyedik üléssor azonban a padlómélyedésnek köszönhetően besüllyeszthető, szintbe hozható.

A V900 motorterében egy 1,5 literes, 120 kilowattos turbós benzinmotor termeli az áramot a két NMC akkumulátor számára. Utóbbiak 43,3 kilowattóra, illetve 50 kilowattóra kapacitásúak. Az autó elektromos hatótávolsága 165 és 202 kilométer között van, azaz egy hosszú utazás során a benzinmotornak is bőven jut munka.

