Már a menüsorral célba veszik a fogyasztókat a gyorséttermek

A gyorsétteremek fogalmát sokszor összekapcsolják az egészségtelen étkezéssel és a túlfogyasztáséval. A gyorsétteremi vállalatok célja cél nem pusztán az, hogy jóllakjunk, hanem hogy egy kicsit többet vegyünk, mint terveztük. A McDonald’s és a KFC tökélyre fejlesztette ezt a művészetet, viselkedéstudományi trükkökkel vesz rá bennünket, hogy még véletlenül se tartsuk be azt a fogadalmat, ami a bejárat előtt tettünk.
2025.11.06, 17:08

Több szakértő állítja, hogy a gyorsétteremláncok, közöttük is a műfaj legnagyobbjának számító McDonald's már a menü felépítésével is befolyásolja a döntéseinket. Amikor egy étlapon egészségesebb opciókat – például salátát, gyümölcslevet – látunk, úgy hisszük, jó döntést fogunk hozni. De mire a kasszához érünk, már gyakran a sajtburger is, vagy csak az kerül a tálcára. Vagyis, amit elhatároztunk – például az egészségesebb táplálkozást –, azt a pillanatnyi vágyaink felülírják. A KFC más irányból közelít: kombinált ajánlatokkal bombázza a vásárlókat. Egy kombinált menüvel jobban járunk, ezt már rég megtanították nekünk. Valójában viszont simán előfordulhat, hogy többet költünk, mint terveztük, vagy ha egyesével rendelnénk meg az ételeket – írja összeállításában az Origo. Az eredmény nem csak a mennyiség szempontjából, hanem az anyagi oldalon is ismert: milliárdokat hagyunk minden évben a gyorséttermi kasszáknál.

Nincs gyorsétterem trükk nélkül, cél a dopamin felpörgetése

A lap összeállításában arról ír, hogy például a McDonald’s régóta mesterien alkalmazza a „korlátozott ideig kapható” ajánlatokat. Főleg akkor, amikor megjelenik egy új termék, így az üzenet azonnal sürgetővé válik: ha nem próbálod ki, lemaradsz – sugallja a kommunikáció. Ez hívják a szakemberek a hiányérzetet kihasználó pszichológiai hatásnak. Az emberek ugyanis sokkal inkább reagálnak a veszteség lehetőségére, arra, hogy kimaradnak valamiből, mint a nyereség ígéretére. 

A KFC is előszeretettel nyúl ehhez a módszerhez. Világszerte rendszeresen bevezet úgynevezett korlátozott ideig elérhető termékeket, például különleges fűszerezésű csirkéket, amik csak néhány hétig kaphatóak. Megszeretik a vásárlók, ezért amikor és ezért leveszik az étlapról, hiányérzet keletkezik belőlük. Amikor a márka eltávolít egy népszerű terméket, majd később visszahozza, a rajongók szó szerint megrohamozzák az éttermeket. A hiány felébreszti a vágyat valami iránt, amit korábban már jól ismertek és megszerettek.  

A gyorséttermek mögött álló vállalatok tudják, hogy a megszokás könnyen unalomba fordul. Ezért mindig gondoskodnak valami újdonságról – akár egy új szószról, akár egy másik köretről. Az agyunk szereti a változatosságot: az újdonság dopamint szabadít fel, ami a jutalomérzetért felelős.

