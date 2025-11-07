Sokkot kaphatnak az amerikaiak a pulyka árától az idei hálaadáson

Az idei hálaadás alkalmával sokan nem engedhetik meg majd maguknak, hogy az asztalra kerüljön az ünnepi menü legfontosabb része, a pulyka. A madárinfluenza miatt ugyanis jelentősen csökkent az amerikai állomány, ami a fellegekbe repítette az árakat, így alaposan utána kell járniuk a vásárlóknak, hogy hol szerezhetik be a húst a lehető legelfogadhatóbb áron.

Az idei hálaadás alkalmával nem mindenki engedheti meg magának a pulykát / Fotó: AFP

Az idén egy hónappal korábban kezdődött a halálos madárinfluenza-szezon, de az év eleji is katasztrofális volt az Egyesült Államokban, ezért az amerikai farmok szövetsége, az American Farm Bureau Federation szerint majdnem negyven éve nem látott mélységekbe süllyedt a pulykaállomány.

A hiány következtében tavaly októberhez képest

a nagykereskedelmi árak 75, a kiskereskedelmiek 25 százalékkal emelkedtek.

Előbbiek tavaly kilónként 1,88, a múlt hónapban 3,42 dolláron álltak a mezőgazdasági minisztérium adatai szerint. (Egy amerikai dollár 334,8 forint.)

A Purdue University College of Agriculture elemzése szerint az idén november 27-re eső hálaadásra átlagosan 31 dollárba kerül majd a fogyasztóknak egy 7-8 kilós pulyka beszerzése. Az árak azonban széles skálán mozognak a minőségi különbségek miatt, mert a szabad tartású állat drágább.

A pulyka ára attól függ, hogy mikor rendelte meg a bolt

Az ár szempontjából kulcsfontosságú az is, hogy a kiskereskedők mikor rendelték meg a pulykát, magas árakkal szembesülhetnek ugyanis az azonnali piacon azok a kiskereskedők, akik ezt nem tették meg időben. Náluk akár húsz dollárral többe kerülhet az ünnepi vacsora főfogása.

Az előrelátó és előre tervező nagy élelmiszeráruház-hálózatok ki is használják ezt a vevőcsalogatásra. A Walmart például teljes vacsoracsomagot kínál tíz főre részére, pulykával együtt fejenként nem egészen négy dollárért.

A madárinfluenza miatt kevés a pulyka az Egyesült Államokban / Fotó: NurPhoto via AFP

A többiek sem maradnak ki:

az Aldi szintén tíz fős csomagját 40 dollárért,

az Amazon az ötfőset 25 dollárért,

a Target a négyfőset 20 dollárért kínálja.

Mások, például a ShopRite és a Foodtown ingyen adják az 5-10 kilós pulykát annak, aki 400 dollárt költ hálaadásnapi bevásárlásra.