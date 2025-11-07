Deviza
Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
Sokkot kaphatnak az amerikaiak a pulyka árától az idei hálaadáson

Drága lesz a pulyka, ha nem nem rendelték meg időben. A madárinfluenza költségessé teszi az idei hálaadás megünneplését.
M. Cs.
2025.11.07., 13:45

Az idei hálaadás alkalmával sokan nem engedhetik meg majd maguknak, hogy az asztalra kerüljön az ünnepi menü legfontosabb része, a pulyka. A madárinfluenza miatt ugyanis jelentősen csökkent az amerikai állomány, ami a fellegekbe repítette az árakat, így alaposan utána kell járniuk a vásárlóknak, hogy hol szerezhetik be a húst a lehető legelfogadhatóbb áron.

hálaadás
Az idei hálaadás alkalmával nem mindenki engedheti meg magának a pulykát / Fotó: AFP

Az idén egy hónappal korábban kezdődött a halálos madárinfluenza-szezon, de az év eleji is katasztrofális volt az Egyesült Államokban, ezért az amerikai farmok szövetsége, az American Farm Bureau Federation szerint majdnem negyven éve nem látott mélységekbe süllyedt a pulykaállomány.

A hiány következtében tavaly októberhez képest 

a nagykereskedelmi árak 75, a kiskereskedelmiek 25 százalékkal emelkedtek.

 Előbbiek tavaly kilónként 1,88, a múlt hónapban 3,42 dolláron álltak a mezőgazdasági minisztérium adatai szerint. (Egy amerikai dollár 334,8 forint.)

A Purdue University College of Agriculture elemzése szerint az idén november 27-re eső hálaadásra átlagosan 31 dollárba kerül majd a fogyasztóknak egy 7-8 kilós pulyka beszerzése. Az árak azonban széles skálán mozognak a minőségi különbségek miatt, mert a szabad tartású állat drágább.

A pulyka ára attól függ, hogy mikor rendelte meg a bolt

Az ár szempontjából kulcsfontosságú az is, hogy a kiskereskedők mikor rendelték meg a pulykát, magas árakkal szembesülhetnek ugyanis az azonnali piacon azok a kiskereskedők, akik ezt nem tették meg időben. Náluk akár húsz dollárral többe kerülhet az ünnepi vacsora főfogása.

Az előrelátó és előre tervező nagy élelmiszeráruház-hálózatok ki is használják ezt a vevőcsalogatásra. A Walmart például teljes vacsoracsomagot kínál tíz főre részére, pulykával együtt fejenként nem egészen négy dollárért.

Free-Range Turkeys From Termonfeckin Farm Ready For Market
A madárinfluenza miatt kevés a pulyka az Egyesült Államokban / Fotó: NurPhoto via AFP

A többiek sem maradnak ki: 

  • az Aldi szintén tíz fős csomagját 40 dollárért, 
  • az Amazon az ötfőset 25 dollárért,
  • a Target a négyfőset 20 dollárért kínálja. 

Mások, például a ShopRite és a Foodtown ingyen adják az 5-10 kilós pulykát annak, aki 400 dollárt költ hálaadásnapi bevásárlásra.

Saját márkás termékekből olcsóbb a hálaadás

Bár az infláció április óta gyorsul, a fogyasztói árak szeptemberben három százalékkal emelkedtek, a Wells Fargo szokásos hálaadásnapi árjelentése szerint az ünnepi menü 2-3 százalékkal olcsóbb lehet a tavalyinál attól függően, mint vásárol az ember: saját márkás termékekből 80, márkás hazaiakból pedig 95 dollárba kerül egy vacsora egy négyfős család számára, ami azonban jóval drágább az akciós csomagoknál.

„Jelentésünk szerint a fogyasztók többet költenek idén, mert inkább a kész és a otthon összeállítandó ételek keverékét választják, előbbiek pedig drágábbak” – írta Michael Swanson, a Wells Fargo Agri-Food Institute vezető agrárközgazdásza.

A magas pulykaárak miatt sokak számára alternatívaként szolgálhat főfogásnak a sonka,

 vagy az is, ha a hentesnél nem teljes madarat, hanem csak annak a részeit vásárolják meg, mert azok olcsóbbak.

A kormányzati leállás miatt nincsenek adatok

A pulykaállomány csökkenését nem csupán a fogyasztók érzik meg, elbocsátásokhoz vezetett a baromfitelepeken is; van olyan termelő, aki 48 ezer pulykát veszített a madárinfluenza miatt.

Egész pulyka helyett lehet mást tenni az asztalra / Fotó: AFP

Az agrártárca előrejelzése szerint jövőre már nőhet az állomány, ha a járvány  mérséklődik, amire az eddigi jele szerint kicsi az esély. De még ebben az esetben sem várható 2026-ban sem az árak jelentős csökkenése, annyira kevés jelenleg az állat.

Szeptemberben két államban, Észak- és Dél-Dakotában jelentettek megbetegedéseket, de a többi nagy pulykatenyésztő államból nem tudnak pontos adatokat nyilvánosságra hozni a rekord hosszúságú kormányzati leállás miatt.

Az utazás is problémát jelenthet, ha az ünnepig nem áll helyre a rend, a légi forgalom csökkentéséről döntött az adminisztráció, hogy enyhítse a légi irányítók leterheltségét.

Hogyan ünneplik a hálaadást az amerikaiak?

A chicagói székhelyű NIQ globális marketingkutató felmérésének eredménye szerint az amerikaiak 39 százaléka tervezi idén maga elkészíteni az ünnepi vacsorát, 20 százalék vásárol hozzá kész termékeket.

A többség, 58 százalék aggódik a folyamatosan emelkedő élelmiszerárak miatt, ezért a válaszadók 31 százaléka választ saját márkás terméket, ha lehet.

Mások másféleképpen próbálnak meg spórolni

 a USA Today tudósítása szerint: 31-31 százalékuk kisebb összejövetelt tervez, vagy elhagyja a nem létfontosságú dolgokat, például a virágdíszeket, míg 27 százalék kevesebb köretet tálal idén. 

 

