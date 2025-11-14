Deviza
EUR/HUF384.76 +0.12% USD/HUF331.24 +0.23% GBP/HUF435.16 +0.13% CHF/HUF418.24 +0.42% PLN/HUF90.87 +0.02% RON/HUF75.65 +0.09% CZK/HUF15.91 +0.07% EUR/HUF384.76 +0.12% USD/HUF331.24 +0.23% GBP/HUF435.16 +0.13% CHF/HUF418.24 +0.42% PLN/HUF90.87 +0.02% RON/HUF75.65 +0.09% CZK/HUF15.91 +0.07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,606.59 -0.56% MTELEKOM1,748 -0.8% MOL3,042 -0.66% OTP32,300 -0.43% RICHTER9,780 -0.56% OPUS532 +0.94% ANY7,360 -1.63% AUTOWALLIS153 -0.33% WABERERS5,580 -0.36% BUMIX10,552.81 -0.24% CETOP3,763.42 +0.15% CETOP NTR2,331.35 -0.96% BUX107,606.59 -0.56% MTELEKOM1,748 -0.8% MOL3,042 -0.66% OTP32,300 -0.43% RICHTER9,780 -0.56% OPUS532 +0.94% ANY7,360 -1.63% AUTOWALLIS153 -0.33% WABERERS5,580 -0.36% BUMIX10,552.81 -0.24% CETOP3,763.42 +0.15% CETOP NTR2,331.35 -0.96%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Hollandia
földrengés
földgáz

Földrengéseket okozott az állam kapzsisága, miközben 360 milliárd eurót keresett

Az elmúlt évek legerősebb földrengése történt Groningenben. A holland állam maga idézte elő a természeti jelenséget, mivel a területen végzett földgáztermelés évről évre kisebb földmozgásokat idézett elő.
VG
2025.11.14, 12:09
Frissítve: 2025.11.14, 12:28

A holland meteorológiai intézet (KNMI) közlése szerint péntek hajnalban 3,4-es erősségű földrengés rázta meg a Hollandia északi részén található Groningen térségét.

India óriási tengeri hollandia földgáztalálatot jelentett be (illusztráció)
A holland földgázkitermelési munkálatok miatt történnek évtizedek óta földrengések a területen / Fotó: Unsplash

Sérültekről nem érkezett jelentés. Ez volt az elmúlt évek legerősebb földrengése Groningenben, ahol az évtizedeken át tartó földgáztermelés évről évre kisebb földmozgásokat idézett elő. 

A kabinet támogatását fejezi ki Groningen számára, továbbra is szorgalmasan dolgozunk a megerősítési intézkedéseken, a károk megtérítésén és a térség valamennyi lakosának gazdasági jövője érdekében 

– írta Dick Schoof ügyvezető miniszterelnök az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében.

Hatalmas károk keletkeztek lakóházakban  

Hollandia 2023-ban zárta be a fő groningeni gázmezőket a földrengések miatt, amelyek évek alatt több ezer otthonban okoztak károkat. Az 1980-as évek óta több mint 1600 földrengés rázta meg a térséget, és 85 épület rongálódott meg. A fordulópontot a 2012-es, 3,6-es erősségű huizingei földrengés jelentette.

A holland területen eddig is hasonló rengéseket mértek

Az utolsó jelentős rengés, amely szintén 3,4-es erősségű volt, 2019-ben történt, de valamivel gyengébb volt a péntek hajnalihoz képest. A holland állam 360 milliárd eurót keresett a gázkitermelésen azóta, hogy 1963-ban megnyílt a slochtereni mező, további 66 milliárd eurón pedig a Shell és az ExxonMobil olajvállalatok osztoztak. Egy parlamenti bizottság 2023-ban megállapította, hogy Groningen lakóinak érdekeit a kormány és az olajtársaságok rendszeresen figyelmen kívül hagyták, és a pénzszerzés maradt a fő szempont akkor is, amikor a földgázkitermelés már földrengéseket okozott.

Orosz vagy holland gáz?

Ahogy korábban megírtuk, az Európai Unióba irányuló vezetékes gázszállítás októberben 8 százalékkal csökkent tavaly októberhez képest. Az orosz szállítások 38 százalékkal, 1,1 milliárd köbméterre, az algériai szállítások pedig 10 százalékkal, 0,3 milliárd köbméterre zsugorodtak. 

A kiesést a norvég csővezetéken szállított gáz sem pótolta, hiszen a mennyisége éves bázison 9,6 milliárd köbméteren stagnált, ami egyébként az Európába csővezetéken szállított gázmennyiség 64 százalékát tette ki.

A kontinensre érkező LNG-import – beleértve az Egyesült Királyságot és Törökországot is – ellenben októberben 42 százalékkal, 14,6 milliárd köbméterre nőtt. Az Egyesült Államokból például 90 százalékkal, 8 milliárd köbméterre ugrott az import, 55 százalékos piaci részesedést elérve. 

A növekedést a 13 százalékkal csökkenő kínai import is segítette, amit nem tudtak ellensúlyozni a 17 százalékkal bővülő, Japánba tartó szállítások, így összességében az ázsiai kereslet megcsappant.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu