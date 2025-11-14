A dúsgazdag uniós országban nem hisznek a szemüknek, további ezreket rúgnak ki, ilyen rossz a Covid alatt volt
A napokban írtunk róla, milyen szokatlanul kényelmetlen helyzetbe került Ausztria, ahol a munkanélküliség már meghaladja a keleti uniós tagországok szintjét. Most egy másik szintén dúsgazdagnak számító európai országból érkeznek hasonló hírek. A CNV, a Holland Szakszervezeti Szövetség legalább minden harmadik kollektív szerződéses tárgyalója jelentős leépítési hullámmal szembesül – ez derült ki a szakszervezet felméréséből. A holland munkanélküliség négyéves csúcsra szökött, és messze nincs vége.
Több ezer munkahely van veszélyben
– idézi a CNV elnökét, Piet Fortuint a De Telegraaf. „Olyan fordulóponthoz értünk, ahol a munkaerőpiac már nem dübörög... Egyre több ember válik hamarosan munkanélkülivé.”
A baj már a holland statisztikai hivatal legutóbbi, szeptembert összegző jelentéséből látszott. A munkanélküliségi ráta 4 százalékra emelkedett, ami a legmagasabb a Covid-világjárvány időszaka óta. A tömeges bevándorlási hullám tíz évvel ezelőtti jelentkezésekor ugyan mértek ennél magasabb rátákat is, ezt követően azonban a hollandok a munkanélküliség gyors csökkenését élték át, miközben a migráció pártolói Európában arra hivatkoztak, hogy a munkaerőpiacoknak szükségük van a „vérátömlesztésre”. Ausztria hasonlót élt át a 20-as évek sokkjait megelőzően.
A negatív trend pedig – bár erre az évre az Európai Unió egészét tekintve már a gazdasági kilábalás reménye volt jellemző az energiaválság nehézségeit követően – a szakszervezet felmérése szerint folytatódik.
A CNV-elnök a statisztikai hivatal adatainak egy fontos részletére hivatkozott: négy év után először több a munkanélküli Hollandiában, mint a betöltetlen állás.
A tárgyalóink ezt a munkahelyeken is érzékelik. A CNV arra számít, hogy a munkanélküliség a következő időszakban gyorsan tovább fog emelkedni
– fűzte hozzá.
Holland munkanélküliség: aki még soha nem érezte meg az ízét, az is meg fogja
A szakszervezet szerint az eszkalálódó probléma kiterjedt és több ágazatot is érint
- az ipart,
- a pénzügyi szolgáltatásokat,
- a felsőoktatást
- és a kiskereskedelmet.
Még azokban az ágazatokban is, ahol mindig magas volt a munkahelyi biztonság, sokan most bizonytalanok a munkájukat illetően. Sok olyan ember, aki soha nem élt át átszervezést, hamarosan szembesülni fog a következményekkel
– tudta még fokozni a szakszervezeti vezető.
Fortuin egy szomorú vonatkozásról is említést tett: a folyamatot csak a gyengék szenvedik meg, a pragmatikus szolidaritás nem igény. A leépítések elsősorban az alapfolyamatokban dolgozókat, például a termelés, a kiskereskedelem és a támogató szolgáltatások dolgozóit érintik, és alig van hatásuk a vezetőségekre. Mint mondta:
Előre jelezhető, de mégis szomorú. Ha a cél a költségcsökkentés, a legfelső szinten történő leépítés lenne a leghatékonyabb. De általában az alapszinten dolgozók szenvedik el a legnagyobb csapást.