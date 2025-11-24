Deviza
EUR/HUF382.41 -0.42% USD/HUF331.9 -0.56% GBP/HUF434.97 -0.48% CHF/HUF410.68 -0.49% PLN/HUF90.28 -0.38% RON/HUF75.15 -0.48% CZK/HUF15.82 -0.12% EUR/HUF382.41 -0.42% USD/HUF331.9 -0.56% GBP/HUF434.97 -0.48% CHF/HUF410.68 -0.49% PLN/HUF90.28 -0.38% RON/HUF75.15 -0.48% CZK/HUF15.82 -0.12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,705.75 +0.42% MTELEKOM1,766 +3.03% MOL2,964 -1.79% OTP33,070 +1.01% RICHTER9,585 -0.31% OPUS491 -0.61% ANY7,460 +2.47% AUTOWALLIS154 +1.32% WABERERS5,400 0% BUMIX10,391.82 +1.29% CETOP3,677.96 +0.4% CETOP NTR2,302.9 +0.48% BUX107,705.75 +0.42% MTELEKOM1,766 +3.03% MOL2,964 -1.79% OTP33,070 +1.01% RICHTER9,585 -0.31% OPUS491 -0.61% ANY7,460 +2.47% AUTOWALLIS154 +1.32% WABERERS5,400 0% BUMIX10,391.82 +1.29% CETOP3,677.96 +0.4% CETOP NTR2,302.9 +0.48%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
vámháború
Tajvan
Egyesült Államok
Donald Trump
Hszi Csin-ping
Japán
Kína

Ezt sem sokan merik a Földön: a kínai elnök felemelte a telefont és egyenesen megmondta Trumpnak, mi a vörös vonal, amin nem léphet át Amerika

Donald Trumppal folytatott telefonbeszélgetésében a kínai elnök a béke és együttműködés fontosságát hangsúlyozta. Hosszú hónapok feszültsége után újra stratégiai üzenetet küldött Peking Washingtonnak: Hszi Csin-ping szerint Tajvan „visszatérése Kínához” nemcsak kétoldalú ügy, hanem a második világháború utáni világrend egyik alapköve.
VG
2025.11.24, 21:37
Frissítve: 2025.11.24, 21:37

Hszi Csin-ping hétfői telefonhívásában egyértelművé tette Donald Trump számára: Tajvan helyzete szerinte nem vita tárgya, hanem a második világháború utáni nemzetközi rend alapvető eleme.

Hszi Csin-ping donald trump tajvan
Hszi Csin-ping szerint Tajvan „visszatérése Kínához” nemcsak kétoldalú ügy, hanem a második világháború utáni világrend egyik alapköve / Fotó: AFP

A kínai állami hírügynökség, a Hszinhua szerint a kínai elnök emlékeztette Trumpot, hogy a két ország egykor együtt harcolt a fasizmus ellen, és most is közösen kellene megvédeniük „a történelem eredményeit”. A Fehér Ház megerősítette a hívást, de részleteket nem árult el.

Hszi Csin-ping: Tajvan újra kínai lesz!

A beszélgetés időzítése nem véletlen: Pekinget az elmúlt hetekben súlyos diplomáciai válságba sodorta, hogy Japán miniszterelnöke, Takaicsi Szanae kijelentette, egy kínai támadás Tajvan ellen katonai választ válthatna ki Tokiótól.

Ez az eddigi legélesebb japán figyelmeztetés a tajvani kérdésben, ami lényegében új biztonsági frontot nyit Kína számára. Közben Tajpej továbbra is határozottan elutasítja Peking területi igényét, mondván: Tajvan jövőjéről csak a sziget lakói dönthetnek.

A háttérben ugyanakkor enyhülő amerikai-kínai gazdasági feszültségek is láthatók. Hszi és Trump október 30-án találkoztak Dél-Koreában, ami után Kína újraindította az amerikai szójabab-vásárlásokat és visszavonta a ritkaföldfémekre tervezett szigorításokat, Washington pedig 10 százalékkal mérsékelte a kínai vámokat. Hszi most arról beszélt, hogy a kétoldalú kapcsolatok „stabilizálódtak és javultak”, és ismét figyelmeztette Trumpot: 

az együttműködés mindkét félnek előnyös, a konfrontáció mindkettőt rombolja.

A két vezető az ukrajnai háborúról is egyeztetett. Hszi megerősítette, hogy Kína „minden békét segítő erőfeszítést támogat”, és a felek szerint a konfliktusban továbbra is a párbeszéd az egyetlen járható út. A telefonhívás azonban világos üzenetet hagy maga után: Peking szerint Tajvan kérdésében nincs kompromisszum, és a következő hónapokban ez a geopolitikai törésvonal határozhatja meg a nagyhatalmi diplomácia mozgásterét.

Trump szerint Hszi ígéretet tett neki: amíg hatalmon van, nem váltja be terveit

A kínai elnök szerint addig nem támadják meg Tajvant, amíg Trump van hatalmon. A sziget helyzete Trump szerint hasonlít Ukrajnáéhoz.

 

Világrend

Világrend
724 cikk

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu