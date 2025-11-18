Hivatalos: az IMF aprópénzzel szúrta ki Zelenszkijék szemét, Ukrajna nem érti, mi történik – „Ez kevés, többre van szükségünk”

Az Nemzetközi Valutaalap (IMF) új, négyéves ukrajnai támogatási programjának várható összege 8 milliárd dollár lesz – közölte Roksolana Pidlasa, az ukrán parlament költségvetési bizottságának elnöke.

Fotó: Anadolu via AFP

A politikus tájékoztatása szerint az IMF igazgatótanácsa januárban hagyja jóvá a programot, ezt követően érkezhet meg az első kifizetés. Hansúlyozta, hogy az összeg alacsonyabb, mint amire számítottak, és mint amennyire szükségük lenne, ugyanakkor az IMF-program továbbra is kulcsfontosságú.

A program indulásának szokásos előfeltétele (prior action) a 2026-os állami költségvetés elfogadása az IMF-fel egyeztetett hiánycélokkal összhangban. A képviselő kiemelte: az IMF a strukturális reformok közül elsősorban a költségvetési bevételek növelését helyezi előtérbe, különösen az adóelkerülés visszaszorítását és a kiskapuk bezárását.

Sajtóértesülések szerint az IMF ugyanakkor több kormányzati tervet is kritizál, melyek – álláspontja szerint – rövid távon népszerűek lehetnek, de hosszú távon tovább gyengíthetik Kijev költségvetési helyzetét. Az IMF elsősorban az adómentességi kedvezményeket kifogásolja, melyek az ukrán feldolgozóipar és az önfoglalkoztatók számára jelentenének könnyítést.

Az IMF szerint ezek a lépések rontják az adózási fegyelmet, miközben az ország adóbevételei már most sem fedezik a közkiadásokat. Az ukrán árnyékgazdaság a becslések szerint a GDP több mint 30 százalékát teszi ki, és a szervezet úgy véli, hogy a kedvezmények csak tovább növelik a kibúvók lehetőségét.

A Valutaalap emellett bírálta a kormány ingyenes vasúti utazásra vonatkozó javaslatát is, mely akár 3000 kilométerig tenné lehetővé az ingyenes vagy erősen támogatott közlekedést. Az IMF attól tart, hogy az intézkedés – bár humanitárius célokat szolgálna – újabb terhet róna a költségvetésre, miközben az ország már így is hatalmas hiánnyal küzd.

Sűrű lesz a következő két év

Az IMF legutóbbi számításai szerint Ukrajnának 2029 végéig mintegy 65 milliárd dollárnyi külső finanszírozásra lesz szüksége, melynek zömét a következő két évben kellene előteremteni. A szervezet augusztusban levélben figyelmeztette a parlament pénzügyi bizottságát, hogy az adópolitikát felül kell vizsgálni.