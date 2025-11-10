Olyan gyengék az eladások, hogy elhalasztja a vérfrissítést az Apple – az akksi és a kamera tehet mindenről?
Az Apple váratlanul lefújta a 2026 őszére tervezett új iPhone Air premierjét. A döntés mögött a gyenge értékesítési adatok és a vártnál kisebb piaci érdeklődés állhat. Az iPhone Air idén debütált és egy vékonyabb, könnyebb alternatívaként szolgált. A modell az Apple korábbi ígéretei szerint egy új irányt jelölt volna ki: a tervezők a formatervezést és a hordozhatóságot helyezték előtérbe, még akkor is, ha ez kompromisszumokkal jár az akkumulátor üzemidejében és a kamera képességeiben.
A vállalat stratégái az Airt azoknak a felhasználóknak szánták, akik a dizájnt és a súlyt előbbre helyezik a teljesítménynél – az eladási számok azonban eddig nem igazolták a koncepciót. Piaci elemzők szerint
a kereslet jóval alacsonyabb lett, mint az Apple várta,
főleg az olyan piacokon, ahol a nagyobb akkumulátorkapacitás és a fejlettebb kamerarendszer számít döntő szempontnak a vásárlóknál.
A gyenge fogadtatás különösen a kínai piacon okozhatott csalódást. Bár az Apple októberben engedélyt kapott a kínai távközlési hatóságoktól az eSIM-szolgáltatások bevezetésére, és a modell előrendelése is elindult, a készüléket fizikai SIM-kártyahely nélkül dobták piacra. Az eSIM-megoldás kizárólagos használata azonban sok vásárló számára kényelmetlennek bizonyult, mivel Kínában a szolgáltatók és a fogyasztók még csak most kezdenek áttérni az új technológiára.
Nem volt rossz ötlet az iPhone Air
Az iPhone Air volt az Apple ütőkártyája, ezzel akart új életet leheljen a stagnáló okostelefon-piacba. A vékony kialakítás és a prémium anyaghasználat mellett a készülék az Apple jövőbeli dizájnfilozófiájának előfutára lehetett volna, de a gyártó most láthatóan újragondolja a termékstratégiát.
Az elemzők szerint az Apple valószínűleg nem mond le teljesen az Air koncepcióról, de a fejlesztést „határozatlan időre” felfüggeszti,
amíg a piaci visszajelzések alapján új irányt dolgoz ki. A döntés egyben jelzi, hogy a prémium okostelefon-szegmens növekedése megtorpant, és a fogyasztók inkább a funkcionalitást, semmint a formatervet helyezik előtérbe.
A vállalat következő nagy dobására így minden bizonnyal 2027-ig várni kell, amikor az Apple várhatóan új chiparchitektúrával és mesterséges intelligenciára épülő funkciókkal frissíti iPhone-portfólióját. Addig viszont úgy tűnik, az „Air” név egy időre kikerül az Apple szótárából.
Összevissza karcolódnak az új iPhone-ok a nyugati szankciók miatt, egy fontos anyagot cserélt le benne az Apple
Az Apple szeptemberben bemutatott iPhone 17 Pro és Pro Max modelljei az eddig megszokottnál gyorsabban karcolódnak – legalábbis erre panaszkodnak a felhasználók. A problémát az iFixit javítóműhely vizsgálta ki, és arra a következtetésre jutott: a háttérben az állhat, hogy az Apple titán helyett alumíniumra váltott. Ez pedig szorosan összefügghet azzal, hogy az orosz titánhoz a szankciók miatt ma már jóval nehezebb hozzáférni.