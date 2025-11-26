Deviza
EUR/HUF382.12 +0.04% USD/HUF329.49 -0.23% GBP/HUF435.92 +0.31% CHF/HUF409.33 +0.16% PLN/HUF90.29 -0.16% RON/HUF75.05 +0.02% CZK/HUF15.81 +0.04% EUR/HUF382.12 +0.04% USD/HUF329.49 -0.23% GBP/HUF435.92 +0.31% CHF/HUF409.33 +0.16% PLN/HUF90.29 -0.16% RON/HUF75.05 +0.02% CZK/HUF15.81 +0.04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,827.02 +1.12% MTELEKOM1,754 -0.68% MOL2,900 -0.83% OTP34,450 +2.24% RICHTER9,800 0% OPUS530 +9.25% ANY7,200 -1.39% AUTOWALLIS151 +0.66% WABERERS5,380 -0.37% BUMIX10,422.39 -0.07% CETOP3,728.14 +1.36% CETOP NTR2,347.94 +0.59% BUX109,827.02 +1.12% MTELEKOM1,754 -0.68% MOL2,900 -0.83% OTP34,450 +2.24% RICHTER9,800 0% OPUS530 +9.25% ANY7,200 -1.39% AUTOWALLIS151 +0.66% WABERERS5,380 -0.37% BUMIX10,422.39 -0.07% CETOP3,728.14 +1.36% CETOP NTR2,347.94 +0.59%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
menedékkérelem
migránsválság
bevándorlási törvényjavaslat
Írország

Migránsválság: végre az írek is felfogták, amit Magyarország évek óta mond – jönnek a szigorítások, de lehet, hogy túl későn

A kormány radikálisan szigorítja bevándorlási szabályait, miután a népességnövekedés hét­szerese az uniós átlagnak, a menedékkérők száma pedig tartósan magasan maradt. Már Írország is ráébredt, milyen súlyos a migránsválság, ezért kötelező hozzájárulást írnak elő az állami szállást igénybe vevő dolgozó menedékkérőknek, szigorítanak a családegyesítésen, és hosszabb időre emelik az állampolgársághoz szükséges tartózkodást.
VG
2025.11.26, 17:17
Frissítve: 2025.11.26, 17:27

Írország szerdán újabb intézkedéseket jelentett be a bevándorlás visszafogására, miután a kormány szerint a növekvő menedékkérői nyomás és a rekordmagas migráció már fenntarthatatlan. Jim O’Callaghan igazságügyi miniszter úgy fogalmazott: a tavalyi 1,6 százalékos népességnövekedés „riasztóan magas”, hiszen az uniós átlag hétszereséről van szó.

New Fences Along Dublin&#039;s Grand Canal Írország migránsválság
Már Írország is ráébredt, milyen súlyos a migránsválság, ezért kötelező hozzájárulást írnak elő az állami szállást igénybe vevő dolgozó menedékkérőknek, szigorítanak a családegyesítésen, és hosszabb időre emelik az állampolgársághoz szükséges tartózkodást / Fotó: NurPhoto via AFP

A kormány számára óriási problémát jelent, hogy a bevándorlók száma a világjárvány előtti évekhez képest megduplázódott: jelenleg évente átlagosan 72 ezer migráns érkezik az országba. A pénzügyminisztérium szerint ezt döntően a munkavállalási engedélyek iránti „példátlan kereslet”, az ezekhez kötődő családegyesítések, valamint az ukrán menekültek nagy száma hajtja.

O’Callaghan azonban a Reutersnek hangsúlyozta: a kormány nem a bevándorlók ellen lép fel, hiszen szerinte „felbecsülhetetlen a hozzájárulásuk az ír gazdasághoz és társadalomhoz”, de a jelenlegi tempó „politikai beavatkozást igényel”.

Írország végre fellép a bevándorlási hullámmal szemben

Szigorúbb családegyesítés, drágább állami szállás a dolgozó menedékkérőknek.

Az új csomag több ponton is új helyzetet teremt.

  • Családegyesítés: aki az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívülről hozna be családtagot, annak mostantól igazolnia kell, hogy legalább az ír medián éves bért – több mint 44 ezer eurót – megkeresi, és megfelelő lakhatást tud biztosítani.
  • Állampolgárság: a menekültként elismert személyek a jelenlegi 3 helyett 5 év után kérhetnek állampolgárságot, és aki tartósan bizonyos szociális juttatásokra szorul, az nem is lesz jogosult.
  • Állami szállások díjai: a jelenleg állami elhelyezésben élő, de fizetéssel rendelkező 7500 menedékkérőnek a jövőben kötelező fizetnie: heti jövedelmük 10–40 százalékát vonják be hozzájárulásként.

A kormány ettől azt várja, hogy mérséklődik az állami ellátórendszer terhelése, amely az utóbbi években egyre súlyosabb szűk keresztmetszetté vált.

Írország már korábban is átalakította a menedékkérési rendszert, hogy csökkentse a hosszú ügyintézési idők okozta torlódást. Az új törvények és digitális folyamatok miatt O’Callaghan szerint jövő júniusra a döntések és a fellebbezések 3-6 hónapra rövidülhetnek – ez jelenleg sok esetben évekig tart.

A miniszter szerint a cél egyértelmű: lassítani, de nem megállítani az országba irányuló beáramlást, hogy Írország elkerülje az újabb lakhatási és ellátási válságokat. Mint mondta, „nem akarunk visszatérni a 80 évvel ezelőtti Írországhoz, amikor fogyott a népesség – de a jelenlegi növekedési ütem is aggodalomra ad okot”.

Németország bezárja kapuit, nem osztogatják tovább az állampolgárságot a migránsoknak

A német parlament visszavonta a gyorsított állampolgársági programot, amely lehetővé tette, hogy a „kivételesen jól integráltnak” ítélt emberek öt helyett három év alatt szerezhessék meg a német állampolgárságot.

 

 

Terror

Terror
286 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu