Két italbolt nyílhat jövőre Szaúd-Arábiában, ez kétszerese annak, amennyi most Rijádban működik

Néhány napja már azok a nem muszlim külföldiek is vásárolhatnak alkoholt a rijádi diplomatanegyed italboltjában, akik rendelkeznek a tartós szaúd-arábiai munkavégzést lehetvé tevő Premium Residency engedéllyel, amit gyakran a szaúd-arábiai zöld kártyának hívnak – írja az Origo. S ez még nem minden: jövőre új, alkoholos italokat árusító üzletek nyílhatnak Szaúd-Arábiában, amelyekben diplomaták és fent nevezett munkavállalási programban engedélyt kapó külföldiek vásárolhatnak ilyen termékeket. Dzsidda és a Perzsa-öböl partján fekvő Dhahran városában valószínűleg nyílni fog egy-egy ilyen egység, ami emlékezetes fejlemény annak tükrében, hogy Szaúd-Arábiában szigorú és általános alkoholtilalom van érvényben.

Szaúd-Arábia fővárosa, Rijád: 2026-ban két új italbolt is nyílhat a konzervatív országban (illusztráció)

Két italbolt egy év alatt: ez szaúdi mércével szédületes lazítási tempó

Az italboltok nyitásával kapcsolatban a Reuters-hez jutottak el exkluzív információk, a források egybenhangzó állítása szerint fontos mérföldkövet jelent a fejlemény abban az értelemben, hogy a konzervatív muszlim ország egy ideje megkezdte óvatos nyitását a világra, melynek részeként nem pusztán gazdaságát próbálja több lábra állítani, hanem bizonyos szokásokat, hagyományos, szilárdnak tekintett társadalmi normákat, szabályokat enged puhulni. A nyitás újabb lépését készítheti elő a tervezett két új üzlet, ami után akár az is előfordulhat, hogy turisták számára is elérhetővé teszik az alkoholvásárlást bizonyos megkötések mellett.

A két új bolt 2026 folyamán nyílhat meg, de ennél pontosabb ütemtervet erre nem ismerni.

A tavaly megnyitott rijádi boltban a vásárlási lehetőséget – ami eddig csak a diplomaták számára volt elérhető – a napokban terjesztették ki a nem muszlik expatokra. Ezeknek a birtokosai jellemzően befektetők vagy képviselőik, valamint vállalkozók, illetve olyan szaktudással bírók, melyek különösen értékesek az olajállam számára.

Az alkoholvásárlás lehetősége fontos eszköze lehet abban, hogy a sivatagi olajkirályság még nagyobb számban csábítsa magához a turistákat.

A turisztikai szolgáltatások fejlesztésébe Rijád rengeteg pénzt és erőforrást helyet, hotelek és attrakciók épülnek. Az olajország 2025-től 2030-ig 150 millió külföldi látogatóra számít. 2016-ban 20 millió alatt volt a látogatók száma; 2024-ben a szaúdi turisztikai minisztérium adatai szerint már 29 millióan keresték fel az országot.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.